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महाकाल मंदिर में बंगाल में BJP की जीत की कामना, मनोकामना लेकर उज्जैन पहुंचा गुजरात का भक्त

बाबा महाकाल के दर पर गुजरात के श्रद्धालु की मनोकामना, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की मांगी मन्नत.

GUJRAT DEVOTEE IN MAHAKAL FOR BJP
महाकाल मंदिर में बंगाल में BJP की जीत की कामना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 12:00 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल का धाम लाखों-करोड़ों दर्शनार्थियों की आस्था का खास केंद्र है. मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी-अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इसी क्रम में सोमवार 4 मई जब बंगाल में चुनावी परिणाम आने हैं, तो गुजरात के अहमदाबाद से एक भाजपा समर्थक उज्जैन पहुंचा. जहां उसने भगवान महाकाल के आगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की कामना की.

बंगाल में बीजेपी की जीत की प्रार्थना करने महाकाल मंदिर पहुंचा भक्त

खास बात यह है कि भक्त हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कमल के फूल की तस्वीर लेकर मंदिर पहुंचा. जिसे उसने महाकाल बाबा के जलाधारी के यहां पुजारी के माध्यम से रखवाकर भाजपा की जीत की मंगलकामना की और आशीर्वाद लिया. इतना ही नहीं तस्वीर लेकर भक्त सबसे पहले मंदिर परिसर में ही मौजूद वीर भद्र भगवान के पास भी गया और आशीर्वाद लिया.

मनोकामना लेकर उज्जैन पहुंचा गुजरात का भक्त (ETV Bharat)

कौन है ये भक्त?

भाजपा समर्थक व महाकाल भक्त का नाम मृगनेश जोशी है. उसने बताया "वो गुजरात के अहमदाबाद से आया है. पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं. भगवान के आगे भाजपा के दिग्गजों एवं कमल के फूल की तस्वीर भगवान की शरण में रखवा कर प्रार्थना की है. इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो और भारी बहुमतों से भाजपा जीत कर आए. भक्त ने कहा ये पूजन हिन्दू सनातन की जीत के लिए करवाई है."

BJP VICTORY IN WEST BENGAL ELECTION
गुजरात का भक्त पीएम मोदी और अमित शाह की फोटो लेकर पहुंचा मंदिर (ETV Bharat)

पांच राज्यों के चुनावी परिणाम

दरअसल, देश में आज पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं. जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी है. वहीं बंगाल में एक सीट पर पुर्नमतदान 21 को होना है. ऐसे में सालों से बंगाल में राज कर रहीं ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच टक्कर देखने मिल रही है. शुरुआती रुझान में बंगाल में कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी आगे दिख रही है. लिहाजा दोनों पार्टियों टफ फाइट देखने मिल रही है. फाइनल रिजल्ट आने के बाद यह पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता का राज कायम रहेगा या फिर बीजेपी वहां सरकार बनाकर इतिहास रचेगी.

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