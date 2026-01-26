ETV Bharat / state

महाकाल धाम के गर्भगृह में प्रवेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 27 जनवरी को सुनवाई

उज्जैन महाकाल मंदिर में वीआईपी के गर्भगृह में प्रवेश का मामला हाईकोर्ट से खारिज होने पर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ढाई वर्षों से बंद है प्रवेश.

महाकाल धाम के गर्भगृह में प्रवेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 3:34 PM IST

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में बीते दिनों गर्भगृह में वीआईपी के प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले ने और तूल पकड़ा व पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. जिसमें याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े किए हैं कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश सिर्फ वीआईपी को ही क्यों? गर्भ गृह में प्रवेश बीते ढाई वर्षों से बंद है. लेकिन इस बीच आरोप है कि नियमों को ताक पर रख वीआईपी एंट्री दी गई. जिसके बाद जिम्मेवारों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

इंदौर निवासी एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने एडवोकेट विष्णु जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बताया कि "याचिका को लेकर 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. जिसमें बताया गया है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज दर्शन करने आते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से दर्शन करना पड़ता है और नेता एवं रसूखदार आसानी से गर्भ गृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर भगवान के दर्शन लाभ लेते हैं. जिससे आम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है और उनकी भावनाएं आहत होती है."

हाईकोर्ट ने याचिका को किया था खारिज

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए 28 अगस्त 2025 को कहा था कि गर्भ गृह में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं. इसको तय करने का अधिकार उज्जैन के जिला अधिकारी और महाकाल मंदिर के प्रशासक की है. याचिका में तय नहीं किया जा सकता है कि कौन दोनों सक्षम प्राधिकारियों की राय में कौन वीआईपी है और कौन नहीं. वीआईपी मानकर गर्भ गृह में प्रवेश देना यह सक्षम प्राधिकारियों के विवेक पर पूरी तरह निर्भर है.

ढाई वर्षों से बंद है गर्भगृह में प्रवेश

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह आम दर्शनार्थियों के प्रवेश के लिए बीते लगभग ढाई वर्षों से बंद है. 4 जुलाई 2023 से पहले महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं से 1500 रुपए की रसीद कटवा कर गर्भगृह में पूजन अभिषेक करने के लिए अनुमति देता था. लेकिन वर्तमान में गणेश मंडपम, कार्तिक मंडपम और नंदीहाल से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं. इसके लिए प्रोटोकॉल के तहत 250 रुपए प्रति व्यक्ति लिए जा रहे हैं, लेकिन गर्भ गृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है. वहीं, नंदी हॉल में भी नंदी तक जाने की परमिशन नहीं है.

दर्शन व्यवस्था पर सासंद और महापौर ने उठाए सवाल

श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया और महापौर मुकेश टटवाल आम जनता के हित में आवाज उठाया है. सांसद ने आम लोगों के लिए भी मंदिर के गर्भगृह को खुलवाने की मांग की है. वहीं, महापौर ने उज्जैन के लोकल लोगों को सुगम दर्शन दिलाने के लिए व्यवस्था सुधारने की मांग की है.

