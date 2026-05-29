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जयपुर के भक्तों की अनूठी शक्ति, सवा तीन टन मोगरे से महाकाल लोक से भगा रहे जेठ की गर्मी

नौतपा में 12 साल से बाबा महाकाल की अनूठी भक्ति करती है जयपुर के भक्तों की टोली. बाबा को शीतल रखने 320 किलो मोगरे के फूलों से सजाया गर्भगृह.

Mahakal Fragrant Jasmine Flowers
जयपुर के श्रद्धालुओं ने 320 किलो मोगरे के फूलों से सजाया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 11:56 AM IST

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Updated : May 29, 2026 at 2:32 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है. इंसान तो इंसान, मौसम की तपिश से भगवान भी परेशान हैं. मंदिरों में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए तरह-तरह के जतन किए जा रहे हैं. इसी क्रम में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा महाकाल को ठंडक देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. भगवान महाकाल को शीतलता प्रदान करने के लिए जयपुर से भक्तों की टोली उज्जैन पहुंची है. बाबा महाकाल का मोगरे के फूलों से सजाया गया है.

श्रद्धालुओं ने 320 किलो मोगरे के फूलों से सजाया

श्री महाकाल मंदिर के गर्भगृह व नंदी हॉल को जयपुर के श्रद्धालुओं ने 320 किलो मोगरे के फूलों से सजाया है. जयपुर निवासी श्रद्धालु शेखर अग्रवाल के साथ जयपुर से 10 भक्त आए हैं. भगवान श्री महाकालेश्वर को गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए जयपुर के भक्त अनूठा प्रयास करते हैं. मोगरे के फूलो की मनमोहक सुगंध और सफेद पुष्पों की भव्य सजावट से गर्भगृह और नंदी हॉल का वातावरण पूरी तरह अलग हो गया है.

नौतपा में मोगरे के फूलों महका महाकाल का दरबार (Source: Mahakal Lok)

बीते 12 साल से महाकाल का मोगरे से श्रृंगार

जयपुर के रहने वाले महाकाल के भक्त शेखर अग्रवाल ने बताया "बीते 12 सालों से हम 10 सदस्यों की टीम भक्तिभाव से मोगरे से बाबा महाकाल का भीषण गर्मी के दौरान श्रृंगार करवा रहे हैं. उद्देश्य यही है कि भगवन को गर्मी से राहत मिले. बाबा महाकाल प्रसन्न हों. बाबा खुश होंगे तो हर भक्त खुश रहेगा. सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी." मंदिर पहुंच रहे दर्शनार्थियों और पुजारियों का कहना है कि इस दिव्य पुष्प सज्जा के बीच महाकाल के दर्शन कर मन आनंदित हो रहा है.

MAHAKAL FRAGRANT JASMINE FLOWERS
सवा तीन टन मोगरे से महाकाल लोक से भगा रहे जेठ की गर्मी (Source: Mahakal Lok)

ऋतु के अनुसार भगवान का श्रृंगार

मोगरे की सुगंध से महकते मंदिर परिसर ने भक्तों को आध्यत्मिक आनंद के साथ गर्मी से भी राहत का अहसास करवाया है. श्रद्धलुओं का कहना है कि नौतपा की प्रचंड गर्मी के बीच भगवान महाकाल के धाम को मोगरे के फूलो से सुसज्जित करना सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि धार्मिक परंपराओं में ऋतु अनुसार भगवान के श्रृंगार और सेवा भाव की सुंदर मिसाल भी है. मई के आखरी दिनों में पारा 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है. जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है. ऐसे में आमजन के साथ भगवान को राहत पहुंचाने के लिए पुजन सामग्री, भोजन भोग, स्नान अभिषेक हर चीज में शीतलता का खास ख्याल रखा जा रहा है.

Mahakal Fragrant Jasmine Flowers
गर्भगृह से नंदी हॉल तक शीतलता मोगरे के फूलों से श्रृंगार (Source: Mahakal Lok)

भीषण गर्मी का असर कम करता है मोगरा

BABA MAHAKAL JAIPUR DEVOTEES
नौतपा में 12 साल से बाबा महाकाल की अनूठी भक्ति (Source: Mahakal Lok)

मोगरा के फूलों की तासीर ठंडी होती है. भक्तों में भी आनंद उत्साह दर्शन के दौरान बना रहता है. मोगरे के बारे में कृषि वैज्ञानिक ए.के दीक्षित बताते हैं "एक शोध के अनुसार जब हम मोगरे की खुशबू लेते हैं तो इसकी गंध अणु मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर को सक्रिय कर मानसिक शांति प्रदान करती है. इसकी गंध 15 मिनट में तनाव बढ़ाने वाले कोर्टिसोल हार्मोन के स्तर और बीपी को कम करती है. यह त्रिदोष नाशक गुणों के कारण गर्मी में शीतलता देता है."

Last Updated : May 29, 2026 at 2:32 PM IST

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