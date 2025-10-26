ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में संत-पुजारी की एंट्री पर बैन, महाकालेश्वर समिति का बड़ा फैसला

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह विवाद मामले में मंदिर समिति का फैसला, 15 दिन तक संत और पुजारी नहीं कर सकेंगे विशेष दर्शन.

MAHAKAL GARBHAGRIHA CONTROVERSY
महाकाल मंदिर के गर्भगृह में संत-पुजारी की एंट्री पर बैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 4:15 PM IST

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में बीते दिनों संत और पुजारी के बीच विवाद हो गया था. इसको लेकर मंदिर समिति ने शनिवार को मंदिर के कंट्रोल रूम में बैठक कर बड़ा निर्णय लिया है. मंदिर से दोनों को 15 दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि इन 15 दिनों में भगवान के सामान्य दर्शनार्थियों की तरह दर्शन करने की छूट मंदिर समिति ने अपने निर्णय में पुजारी और संत दोनों को दी है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने इसकी पुष्टि की है.

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. जिस दौरान पुजारी और संत गर्भ गृह में भिड़े उस समय कई दर्शनार्थी यह दृश्य देख रहे थे. मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रशासक का कहना है कि "यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि आगे से कोई ऐसा न करे.

mahakal special darshan
पुजारी ने अपने समर्थकों के साथ जताई नाराजगी (ETV Bharat)

संत-पुजारी के बीच हुई हाथापाई

पूरा विवाद बीते बुधवार को महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा और शहर के भर्तहरि गुफा के नाथ सम्प्रदाय के संत महावीर नाथ के बीच गर्भगृह में हुआ था. दोनों के बीच हाथापाई हुई और एक-दूसरे को अपशब्द भी कहे. यह पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था.

विवाद की यह थी मुख्य वजह

घटनाक्रम ऐसा था कि शहर के भर्तहरि गुफा के संत महावीर नाथ व उनके साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए संत शंकर नाथ बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर आए थे. इस दौरान मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने उन्हें गर्भ गृह में भगवान महाकाल को जल चढ़ाते वक्त पगड़ी, टोपी या गमछा
आदि वस्त्र पहन कर आने से मना किया था. पुजारी महेश शर्मा का कहना था कि "पुरुष सिर्फ बनियान में या बगैर बनियान के गर्भ गृह में प्रवेश कर सकता है. जबकि महिलाओं को साड़ी पहनकर गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है." महावीर नाथ पुजारी महेश शर्मा की बात पर भड़क उठे. देखते-देखते बहस विवाद में बदल गई, जो बड़ी मुश्किल से शांत हुई.

ujjain mahant priest dispute
अधिकारी को ज्ञापन देते संत (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला

दोनों पक्ष अधिकारियों को ज्ञापन देने अपने समर्थकों के साथ मंदिर प्रशासक, कलेक्टर, एसपी के पास पहुंचे. पुजारी महेश शर्मा ने तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी पत्र लिखा. वहीं संतों ने न्याय नहीं मिलने पर मंदिर में ही धुनि रमाने की चेतावनी दे दी थी. मामला गर्माता देख अधिकारियों ने मंदिर समिति के साथ बैठक कर 3 दिन में निर्णय लिया है.

15 दिन बाद शुरू कर सकेंगे पूजा पाठ

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा, "बीते दिनों मंदिर के पुजारी महेश शर्मा और संत महावीर नाथ के बीच विवाद हो गया था. मामले को गंभीरता से लेकर घटना की जांच की गई. दोनों का आचरण मंदिर की गरिमा के अनुकूल नहीं था. 15 दिनों के लिए मंदिर के गर्भगृह में दोनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इन दिनों में वे लोग सामान्य दर्शनार्थियों की तरह महाकाल के दर्शन कर सकेंगे. सजा पूरी होने के बाद ही पूर्व की तरह वे पूजन पाठ शुरू कर सकते हैं."

UJJAIN NEWS
UJJAIN MAHANT PRIEST DISPUTE
MAHAKAL TEMPLE CLASH
MAHAKAL SPECIAL DARSHAN
MAHAKAL GARBHAGRIHA CONTROVERSY

