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कैरेट मीटर से बाबा महाकाल के खजाने की जांच, दान में मिले आभूषणों की शुद्धता का ऑन द स्पॉट फैसला

महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के सामने होगी दान किए गए आभूषणों की जांच. कैरेट मीटर से सेकंडों में रिपोर्ट के साथ मिलेगी कंपलीट रसीद.

UJJAIN BABA MAHAKAL TEMPLE
कैरेट मीटर से बाबा महाकाल के खजाने की जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:43 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: बाबा महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया अब हाईटेक होने जा रही है. बाबा महाकाल को अर्पित होने वाले सोने-चांदी के आभूषणों की जांच के लिए मंदिर समिति ने अत्याधुनिक कैरेट मीटर लगाने का निर्णय लिया है. अब दानदाता के सामने ही आभूषणों की शुद्धता, कैरेट और गुणवत्ता की जांच होगी और उसी आधार पर तत्काल रसीद जारी की जाएगी. इस नई व्यवस्था से वर्षों से चली आ रही जांच प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी.

दान और गुणवत्ता की जांच के बीच समय का लंबा अंतर

महाकाल मंदिर में हर साल करोड़ों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण दान में प्राप्त होते हैं. अभी तक व्यवस्था यह है कि श्रद्धालु द्वारा आभूषण दान करने के बाद उसे रजिस्टर में दर्ज कर कोठार शाखा में सुरक्षित रख दिया जाता है. उस समय यह केवल दर्ज होता है कि आभूषण प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी शुद्धता या वास्तविक कैरेट का निर्धारण नहीं हो पाता.

श्रद्धालुओं के सामने होगी दान किए गए आभूषणों की जांच (ETV Bharat)

इसके बाद में बड़ी संख्या में एकत्र हुए आभूषणों की जांच किसी ज्वेलर्स के माध्यम से कराई जाती है. यानि दान और गुणवत्ता की जांच के बीच समय का लंबा अंतर रहता है. इसी वजह से कई बार पारदर्शिता, रिकॉर्ड और वास्तविक शुद्धता को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं.

कैरेट मीटर क्या करेगा?

अब इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक की एंट्री होने जा रही है. मंदिर के कोठार विभाग में विशेष वातानुकूलित कक्ष बनाया जा रहा है, जहां कैरेट मीटर स्थापित होगा. यह मशीन बिना आभूषण को नुकसान पहुंचाए कुछ ही सेकंड में बता देगी कि सोना या चांदी कितने कैरेट का है और उसकी शुद्धता कितनी है और उसकी गुणवत्ता कैसी है. मशीन एक्स-रे फ्लोरोसेंस (XRF) तकनीक के आधार पर धातु की संरचना का विश्लेषण करती है, इसलिए जांच तेज, सटीक और पूरी तरह वैज्ञानिक होगी.

KARAT METER TESTED JEWELRY PURITY
बाबा महाकाल मंदिर (ETV Bharat)

नई व्यवस्था के फायदे

नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रद्धालुओं के सामने ही उसके द्वारा दान किए गए आभूषणों की जांच होगी. मशीन की रिपोर्ट के आधार पर तुरंत रसीद जारी कर दी जाएगी. इससे दानदाता को यह स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि मंदिर में किस गुणवत्ता का आभूषण जमा हुआ है. साथ ही मंदिर समिति के पास भी हर दान का डिजिटल और प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा. इससे बाहरी जांच पर निर्भरता कम होगी, रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित रहेगा और पूरी दान प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बन जाएगी.

'2 दिनों में कैरेट मीटर से जांच की शुरुआत'

मंदिर प्रबंधन समिति की उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया, "कैरेट मीटर एक आधुनिक मशीन है, जिससे सोने और चांदी के कैरेट और टंच की ऑन-द-स्पॉट जांच की जाएगी. अगले 2 दिनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी. श्रद्धालुओं के सामने ही उनके द्वारा अर्पित आभूषणों की प्रमाणिकता की जांच होगी और उसी आधार पर रसीद भी दी जाएगी. इससे पूरी दान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी."

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