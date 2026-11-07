अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने छोड़ा लेटर बम! महाकाल मंदिर प्रशासक निशाने पर
महाकाल मंदिर में कर्मचारियों पर बदतमीजी का आरोप लगा नाराज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र महाराज दिल्ली रवाना. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:07 PM IST
उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में दो दिन पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज और मंदिर स्टाफ के बीच हुआ विवाद और गर्म हो गया है. मंदिर स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाकार रवींद्र पुरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार तक शिकायत भेजी है. मंदिर प्रशासक IAS प्रथम कौशिक को पद से हटाने की मांग की है.
रवींद्र पुरी महाराज ने क्या लिखा पत्र में
अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सिंहस्थ मेला अधिकारी उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह को पत्र लिखकर मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की है. पत्र में लिखा है "मैं दर्शन करने जब मंदिर गया तो वहां कर्मचारियों ने मुझसे व मेरे अनुयायियों से अभद्रता की. प्रोटोकॉल के तहत मेरे साथ जिस सहायक प्रशासक की ड्यूटी थी, वह समय पर नहीं पहुंचे. मंदिर के कर्मचारियों ने इस दौरान कहा कि प्रशासक के सख्त आदेश हैं कि साधु-संतों को बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाए."
महाकाल मंदिर में साधु-संतों के अपमान का आरोप
रवींद्र पुरी ने आरोप लगाया "महाकाल मंदिर में साधु संतों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है. साधु संतों के साथ इस तरह का व्यवहार सनातन परंपरा और धार्मिक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक को हटाकर उनके स्थान पर संवेदनशील अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए."
अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज नाराजगी जताकर व पत्र लिखकर शुक्रवार देर शाम दिल्ली रवाना हो गए. वहीं, जिस कर्मचारी ने महंत रवींद्र पुरी महाराज से अभद्रता की थी. उसका नाम जगदीश गौड़ है, जिसे ड्यूटी से हटाकर मंदिर समिति ने राजू मालवीय को तैनात कर दिया है. लेकिन रवींद्र पुरी इससे खुश नहीं हैं.
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कुछ कर्मचारी मंदिर की छवि धूमिल कर रहे
रवींद्र पुरी का कहना है "संबंधित व्यक्ति का नाम मंदिर प्रशासन को बता दिया है. ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में रखना उचित नहीं है. महाकाल बाबा केवल उज्जैन के नहीं पूरे विश्व के हैं. आने वाला सिंहस्थ 2028 करोड़ों लोग आएंगे. ऐसे लोगों की वजह से मंदिर की छवि धूमिल होगी. मंदिर की दर्शन व्यवस्था को कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है."