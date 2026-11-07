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अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने छोड़ा लेटर बम! महाकाल मंदिर प्रशासक निशाने पर

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने की मुख्यमंत्री से शिकायत ( ETV BHARAT )

उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में दो दिन पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज और मंदिर स्टाफ के बीच हुआ विवाद और गर्म हो गया है. मंदिर स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाकार रवींद्र पुरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार तक शिकायत भेजी है. मंदिर प्रशासक IAS प्रथम कौशिक को पद से हटाने की मांग की है.

रवींद्र पुरी महाराज ने क्या लिखा पत्र में