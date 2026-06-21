लाइट नाश्ता खाकर बच्चें दे एग्जाम, NEET री एग्जाम को लेकर महाकाल समिति का इंतजाम
नीट 2026 एग्जाम देने आने वाले छात्रों और उनके परिजनों के लिए महाकाल प्रबंधन समिति की ओर से नाश्ते की व्यवस्था, टाइट है सिक्योरिटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 2:04 PM IST
उज्जैन: आज यानि 21 जून का दिन दो वजहों से महत्वपूर्ण है. एक तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसे लेकर देशभर में लोगों ने योग किया. वहीं आज ही नीट यूजी 2026 यानि नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट का री-एग्जामिनेशन है. पहली बार पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद 21 जून को दोबारा नीट का एग्जाम हाई सिक्योरिटी में हो रहा है. उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर समिति ने नीट परिक्षार्थियों और उनके परिजनों के लिए विशेष खान-पान की व्यवस्था की है.
महाकाल मंदिर प्रबंधन ने की नाश्ते की व्यवस्था
उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा)-2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों व उनके परिजनों की सुविधा के लिए विशेष जलपान एवं अल्पाहार व्यवस्था की गई है. मंदिर प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया कि "उज्जैन के 8 परीक्षा केन्द्रों, जिनमें गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सांवेर रोड, पीएमश्री केवी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय माधव नगर, कालिदास गर्ल्स कॉलेज, महाराजवाड़ा क्रमांक-2 स्कूल व गर्ल्स स्कूल सराफा आदि शामिल हैं, पर परीक्षा आयोजित की जा रही है.
उज्जैन में 4,171 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम
इस परीक्षा में लगभग 4,171 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे. सभी परीक्षार्थियों और उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए महाकालेश्वर मंदिर के निःशुल्क अन्नक्षेत्र के माध्यम से जलपान एवं अल्पाहार उपलब्ध कराया जा रहा है. परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा शुरू होने से पहले आवश्यक अल्पाहार यानि की हल्का-फुल्का नाश्ता उपलब्ध हो सके, जिससे परीक्षार्थी सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें, इस उद्देश्य से मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है.
एग्जाम सेंटर्स की टाइट है सिक्योरिटी
व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सहायक प्रशासक, प्रभारी, सह-प्रभारी व आउटसोर्स कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई. पूरी व्यवस्था का प्रभारी उप प्रशासक एवं डिप्टी कलेक्टर सिम्मी यादव को बनाया गया है. जिनके मार्गदर्शन में सभी परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह पहल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा के दौरान आवश्यक सहयोग व सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है."
3 मई 2026 को हुआ था पहले पेपर, 12 मई को किया रद्द
बता दें पहली बार 3 मई 2026 को पेपर हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने के चलते इसे 12 मई 2026 को रद्द कर दिया गया था. देशभर में इसको लेकर छात्रों द्वारा काफी विरोध जताया गया था और एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे. वहीं 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन रखा गया. जिसके तहत आज देश के 551 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस बार परीक्षा को लेकर कड़ी सिक्योरिटी रखी गई है. इस बार 22.79 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल होंगे.
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एयरफोर्स ने उड़ान भरकर पहुंचाए पेपर
एनटीए के मुताबिक देशभर के एग्जाम सेंटरों पर 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. यहां तक एग्जाम कराने वायुसेना का भी इस्तेमाल किया गया है. इंडियन एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ाने भरकर नीट-2026 के पेपर देश के अलग-अलग एरिया में पहुंचाए हैं.