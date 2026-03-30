महाकाल मंदिर की सुरक्षा में कोई नहीं लगा पाएगा सेंध, जल्द होगी CISF की तैनाती
महाकाल मंदिर में सुरक्षा को लेकर हुआ सर्वे, जल्द होगी CISF की तैनात, लोकसभा सांसद ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 7:50 PM IST
उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा के लिए एक बार फिर CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) तैनात करने की मांग की गई है. इस संबंध में सांसद अनिल फिरोजिया और राज्यसभा सदस्य संत उमेशनाथ ने सदन में मुद्दा उठाया था.
महाकाल मंदिर में CISF तैनाती की मांग
महाकाल मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. पूर्व में कई घटनाएं भी मंदिर में हो चुकी है, यहां से कुख्यात आरोपी विकास दुबे भी पकड़ाया था. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सांसद फिरोजिया लंबे समय से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) व अन्य केंद्रीय बलों को मंदिर में तैनात करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने इस संबंध पीएम नरेंद्र मोदी और मंत्री अमित शाह से चर्चा कर कई बार पत्र लिखा और सदन में भी या मांग उठ चुके हैं. हाल ही में राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ ने भी सदन में इस संबंध में मांग की थी. इसके बाद सांसद फिरोजिया ने फिर गृह मंत्री शाह व राजनाथ को मंदिर की सुरक्षा की कमान केंद्रीय बल को सौंपने के लिए पत्र लिखा है.
सिंहस्थ की सुरक्षा को लेकर सांसद ने लिखा पत्र
सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि "सिंहस्थ 2028 आने वाला है, जिसको देखते हुए महाकाल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि मालवा सिमी का गढ़ रहा है और विकास दुबे जैसे कुख्यात आरोपी को पुलिस ने यहीं महाकाल मन्दिर से पकड़ा था. लिहाजा संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहां पर श्रद्धालुओं की पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करना चाहिए. इसलिए वह समय-समय पर मंदिर में सीआईएफ या अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात करने की मांग करते आ रहे हैं. इस पर सरकार जल्द अमल भी करने वाली है.
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महाकाल मंदिर को कई बार उड़ाने की मिली धमकी
बता दें महाकाल मंदिर को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं. बावजूद यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के जिम्मे है. कंपनी के यहां करीब 800 गार्ड तैनात है, लेकिन वह अप्रशिक्षित हैं. ऐसे में सिंहस्थ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने या कोई घटना होने पर उसे संभालना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए श्रद्धालु भी महाकाल मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुख्ता करने के पक्ष में नजर आते हैं.