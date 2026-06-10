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PM Modi की तस्वीरें ले महाकाल मंदिर पहुंचे BJP नेता, भारत की ओर देख रही दुनिया

केंद्र में बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे होने पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा. पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना.

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पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर महाकाल मंदिर में विशेष पूजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 3:30 PM IST

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उज्जैन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी उज्जैन नगर इकाई ने बुधवार सुबह श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं 108 जाप का आयोजन किया. भाजपा नेता हाथों में पीएम मोदी की तस्वीर लिए पहुंचे. जय महाकाल के जयकारे लगाए.

बीजेपी नेताओं ने नदी हॉल में किया पूजन

बीजेपी नेताओं ने महाकाल मंदिर में अर्पित पुजारी व अन्य पुजारियों माध्यम से भगवान का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया. बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन के साथ राष्ट्र की उन्नत, समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की. भाजपा नेताओं ने नंदी हॉल में बैठ विशेष पूजन किया और चौखट से माथा टेका.

पीएम मोदी की तस्वीरें ले महाकाल मंदिर पहुंचे बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

उज्जैन सांसद अनिल फ़िरोजिया ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेमिसाल 12 साल हुए हैं. स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनका बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा, जो अभी भी चल रहा है. उनके नेतृत्व में देश विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनना है."

मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां लाजवाब

भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विगत 12 वर्षों में सुशासन, गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं." नगर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के कद्दावर नेता हैं. विश्व में देश की खास छवि बनी है. आज विश्व में कोई घटना होती है तो पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है."

बीजेपी के शासनकाल में देश को नई ऊंचाई

बीजेपी नेताओं ने कहा "12 सालों की तुलना यदि पूर्ववर्ती सरकारों के 70 साल की करें तो निश्चित रूप से पलड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का भारी रहेगा. चाहे वह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे अभी नरेंद्र मोदी हों. कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां भारत की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा हो. नरेंद्र मोदी पर बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे."

पूजन के दौरान राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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