आप नववर्ष में जा रहे बाबा महाकाल के दर पर तो समझ लें दर्शन, पर्किंग और अन्य व्यवस्थाएं

नववर्ष के दौरान महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था के ठोस इंतजाम

कलेक्टर एवं मंदिर समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने बताया "बैठक में तय किया गया है ज्यादा भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को फैसेलिटी सेंटर-01 से सीधे कार्तिकेय मण्डपम् से भगवान के दर्शन करवाएं जाएंगे और द्वार नंबर 10 व निर्माल्य द्वार के रास्ते बाहर की ओर भेजा जाएगा. डायवर्जन का ये प्लान ज्यादा भीड़ बढ़ने पर रहेगा, जो कि सुगम और सुरक्षित है."

श्रद्धालुओं के लिए सामान्य एवं सुगम दर्शन व्यवस्था श्री महाकाल मंदिर के पीछे चारधाम मंदिर पार्किंग से शुरू होगी, जो शक्तिपथ, त्रिवेणी संग्रहालय होते हुए नंदीद्वार और श्री महाकाल महालोक होते हुए मानसरोवर भवन तक है. यहां से श्रद्धालु पैसेलिटी सेंटर-01 और नवीन टनल-01 से होते हुए गणेश मण्डपम् हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे. दर्शन के बाद श्रद्धालु आपातकालीन निर्गम द्वार से बड़ा गणेश मंदिर होते हुए हरसिद्धि मंदिर तिराहा होकर चारधाम मंदिर पहुंचेंगे, जहां से लाइन शुरू की थी.

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "नववर्ष 2026 के मौके पर भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों की 10 लाख के आसपास रहने का अनुमान है. अत्यधिक संख्या को देखते हुए सामान्य दर्शन, भस्मार्ती दर्शन, लड्डू प्रसाद, पूछताछ केन्द्र, पार्किंग, जूता स्टैंड, पेयजल, लाइट, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है."

नए साल के दौरान 10 लाख भक्तों के आने की उम्मीद

उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर में नववर्ष 2026 के दौरान आने वाले लाखों भक्तों की दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर बैठक. मंदिर समिति ने शुक्रवार को बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने एवं सुरक्षा चाकचौबंद रखने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को शीघ्र दर्शन व्यवस्था 250 रुपये वाली बंद रहेगी.

25 दिसंबर से भस्मार्ती बुकिंग बंद, चलित निःशुल्क चालू

कलेक्टर एवं मंदिर समिति अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए बताया "अत्यधिक भीड़ होने के चलते 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बुकिंग भस्म आरती की क्लोज कर दी गई है, लेकिन भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं. भक्तों को चलित भस्मार्ती दर्शन करवाएं जाएंगे निःशुल्क. भक्त भस्मार्ती के दौरान कार्तिकेय मण्डपम् से चलित भस्मार्ती दर्शन कर सकेंगे, जिसकी लाइन मंदिर के मानसरोवर द्वार से सुबह 04:15 बजे से लगेगी."

यातायात और सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात सुविधा को लेकर एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "श्रद्धालुओं की सुगम अवागमन के लिए एवं सुरक्षा के मद्देनजर सभी मुख्य मार्गों पर मंदिर की सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी. किसी भी इमरजेंसी में श्रद्धालु पुलिस जवानों के संपर्क में रहकर उनसे मदद ले सकते हैं. सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी, इंटेलिजेंस, डॉग स्क्वायड, बम स्क्वायड सभी अपनी अपनी सर्चिंग पॉइंट पर तैनात रहेंगे."

पार्किंग व्यवस्था कहां-कहां होगी

ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार एवं विक्रम सिंह कनपुरिया ने बताया "वाहन से मंदिर आने वाले दर्शनार्थी वाहन पार्किंग के लिए कर्कराज, भील समाज धर्मशाला, कलोता समाज धर्मशाला, कार्तिक मेला ग्राउंड, मेघदूत पार्किंग और हरिफाटक ब्रिज के नीचे आदि जगह की जा रही है. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है."

लड्डू प्रसाद, जूता स्टैंड की ये है व्यवस्था

मंदिर समिति ने बताया "जहां से लाइन शुरू होगी चारधाम पार्किंग और म्यूजियम के सामने बड़े स्तर पर जूता स्टैंड बनाए जाएंगे. सम्पूर्ण दर्शन पथ एवं मंदिर परिसर में पानी, लड्डू प्रसादी बिक्री काउंटर की व्यवस्था की गई है. साथ ही मेडिकल सुविधा, खोया पाया केंद्र, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी. जूता स्टैंड , वाहन पार्किंग, लड्डू प्रसाद काउंटर, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, पेयजल वितरण स्थल आदि के दिशा निर्देशन एवं पहुंचने के लिए फ्लैक्स होर्डिंग लगाये जाएंगे. लड्डू प्रसाद विशेष कर बड़ा गणेश मंदिर और विक्रमादित्य टीले के पास मिलेगा."

क्रिकेटर रजत पाटीदार ने किए बाबा महाकाल के दर्शन

ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में शुक्रवार को भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार, बिहार सरकार की खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी पहुंची. श्री महाकाल मंदिर सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया "भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकाल जी की भोग आरती में शामिल होकर दर्शन लाभ लिए और मंदिर परिसर में तस्वीरे क्लिक की. दर्शन के बाद श्रेयसी सिंह का मंदिर प्रबंध समिति की ओर अभिनंदन किया गया."