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महाकाल मंदिर क्षेत्र में चला प्रशासन का पीला पंजा, 16 अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त

महाकाल मंदिर क्षेत्र में चला प्रशासन का पीला पंजा ( ETV Bharat )

उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया "श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बेगमबाग मोहल्ला है. जहां 1998 में विकास प्राधिकरण ने लोगों को जमीन, दुकानें लीज पर दी थी. क्षेत्र में सर्वे किया गया तो पाया कि लोगों ने लीज रिन्यू नहीं करवाया है. दुकानों के साथ साथ इस एरिया को रहवासी भी बना लिया. उसी के तहत कुल 28 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी. 28 प्रॉपर्टी पर पहले 64 और अब बढ़कर 90 करीब निर्माण अवैध रूप से हो चुके हैं.

उज्जैन: अवंतिका नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. जिसे देखते हुए प्रशासन अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में भी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है. वहीं मंगलवार सुबह उज्जैन में महाकाल मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग बेगमबाग मोहल्ले में अतिक्रम हटाने की कार्रवाई की. यहां प्रशासन ने 42 निर्माण ध्वस्त किए. बताया जा रहा है कि यहां ब्रिज और सड़क चौड़ीकरण किया जाना है.

अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

जिन्हें कई बार नोटिस दिया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो अब ये न्यायालय के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. कई प्रॉपर्टी को तो अवैध रूप से बेच भी दिया गया है. ये सातवीं बड़ी कार्रवाईं है. बीते दिनों 23 मई को 3 प्रापर्टी ध्वस्त की गई थी. 11 जून को 4 प्रॉपर्टी, 29 अगस्त को 7 और गुरुवार 11 सितंबर को 11 अवैध, 5 नवंबर को 17 व 24 मार्च 2026 को 16 प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई. उन्होंने कहा ये कार्रवाईं आगे भी लगातार जारी रहेगी."

अवैध प्रॉपर्टी को किया ध्वस्त (ETV Bharat)

बेगमबाग मोहल्ला श्री महाकाल मंदिर जाने के मुख्य मार्गों में से एक मार्ग है. यहां सिंहस्थ महापर्व से पहले ब्रिज व सड़क का चौड़ीकरण कार्य होना है. जिससे यातायात सुगम बना रहे और देश दुनिया से आने वाले दर्शनार्थियों, पर्यटकों व खास कर शहर वासियों को आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके. साथ ही क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा.

महाकाल थाना क्षेत्र स्थित बुलडोजर की कार्रवाई (ETV Bharat)

5 जेसीबी 4 पोकलेन पहुंची तो मचा हड़कंप

मंगलवार सुबह महाकाल मंदिर क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में आने वाले बेगमबाग मोहल्ले मे जैसे ही प्राधिकरण की टीम नगर निगम, पुलिस बल अमले के साथ 5 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीनों को लिए पहुंची तो हड़कंप मच गया. कुल 16 मकान दुकान, होटलों को टीम ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की. ये कार्रवाई आगे भी जारी रहना है. सीएसपी राहुल देशमुख ने कहा "लॉ इन आर्डर के लिए बेगमबाग क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों में एएसपी, सीएसपी, थाना प्रभारियों की टीमें भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद है. स्तिथि सामान्य है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है. 250 से अधिक का पुलिस बल मौके पर है."