महाकाल के दरबार में 18 घंटे का नॉनस्टॉप नृत्य आराधना, भगवान शिव को प्रसन्न करने जुटे नन्हे कलाकार
उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर नृत्य आराधान, शिव भजनों से गूंज उठा बाबा महाकाल का आंगन, मयंक गुर्जर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 5:20 PM IST
उज्जैन: गंगा दशहरा के अवसर पर महाकाल मंदिर परिसर में नृत्य आराधना की जा रही है. इसकी शुरूआत मंगलवार सुबह 6 बजकर 30 मिनट से शुरू हुआ, जो रात महाकाल की शयन आरती तक यानी 18 घंटे लगातार जारी रहेगी. इस आराधना में 4 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के कलाकार अखंड नृत्याजंलि की प्रस्तुती दे रही है. इसके साथ ही तबला वादन की प्रस्तुति आकर्षक का केंद्र बनी, जिसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने जुटे हैं.
1 महीने से चल रहा था नृत्य का रिहर्सल
पिछले 38 वर्षों से रसराज प्रभात नृत्य संस्थान के माध्यम से बाबा महाकाल के चरणों में नृत्य आराधना की अनूठी परंपरा निभाई जा रही है. इस विशेष आयोजन की तैयारियों के लिए पिछले 1 महीने से शहर के 3 अलग-अलग स्थानों पर कलाकारों द्वारा नियमित रिहर्सल की जा रही थी. यह आयोजन साधना मालवीय के निर्देशन में 2 अन्य नृत्य संस्थान के सहयोग से संपन्न हो रहा है.
18 घंटे बिना विराम के चलेगी नृत्यांजलि
बाबा के दरबार में करीब 18 घंटे तक लगातार चलने वाली इस नृत्यांजलि में 70 कलाकार मिलकर गणेश वंदना, शिव स्तुति, माता आराधना, प्रभु महिमा सहित अन्य लोकगीतों और भजनों पर अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियां देंगे. इस आयोजन की खास बात यह है कि पूरी नृत्य आराधना बिना किसी विराम के एक के बाद एक निरंतर जारी रहेगी. प्रत्येक समूह को प्रस्तुति के लिए 15 से 20 मिनट का समय दिया गया है.
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नृत्यांजलि में पढ़ते हैं अखंड रामायण
रसराज प्रभात नृत्य संस्थान के संचालक मृणालिनी चौहान ने बताया कि "70 के करीब बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहें हैं, जो सुबह से नृत्य आराधना कर रहे हैं. यह गंगा दशहरे के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नृत्यांजलि बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित की है. हम कामना करते है कि देश में सुख-सम्रद्धि बनी रहे. ये 18 घंटे की सतत नृत्यांजलि है, जिसमें हम अखंड रामायण पढ़ते हैं. यह प्रातः आरती से शयन आरती तक चलता है."