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पत्थर पर कंप्यूटर! महाकाल का 1000 साल पुराना रहस्यमयी शिलालेख, सांप की देह में छुपा संस्कृत का ज्ञान

सर्प के शरीर में अक्षरों की व्यवस्था अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक सांप की आकृति बनाई लेकिन उस सांप की देह पर चित्र बनाने के बजाय उसने अक्षर लिख दिए. फिर सांप के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के अक्षर रख दिए. कहीं स्वर हैं, कहीं व्यंजन हैं. कहीं विशेष ध्वनियों से जुड़े संकेत हैं और रचना के आगे बढ़ने पर संस्कृत के व्याकरण से संबंधित संरचनाएं सामने आती हैं. यानी सर्प का शरीर ही एक तरह का ज्ञान पट बन गया. यही इस रचना की सबसे बड़ी खूबी है.

असली रहस्य शिव स्तुति के बाद शुरू होता है शिलालेख के सर्पाकार हिस्से में अक्षरों को सामान्य पंक्तियों की तरह नहीं, बल्कि विशेष वर्गों और खानों में व्यवस्थित किया गया है. एक रिसर्च के अनुसार, सर्प की आकृति के एक हिस्से में अक्षरों को लगभग 25 वर्गों में व्यवस्थित किया गया था. इनमें संस्कृत के अलग अलग वर्गों से संबंधित अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है. सर्प की आकृति के ऊपर बने तलवार जैसे हिस्से में भी विशेष अक्षरों की व्यवस्था है. वहां स्वरों का विन्यास मिलता है, जबकि सर्प के शरीर के दूसरे हिस्से में विशेष व्यंजन और ध्वनियों से जुड़े अक्षरों की व्यवस्था की गई है. इसके आगे एक त्रिकोणाकार भाग में भी अलग-अलग खानों में भाषायी संकेत रखे गए हैं. यानी पत्थर पर बनी सर्प की आकृति केवल सजावट नहीं थी. उसका हर हिस्सा किसी न किसी भाषायी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था.

सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति प्रोफेसर एवं पुराविद शुभम केवलिया ने अधिक जानकारी देते हुए कहा, ''इस शिलालेख की शुरुआत किसी राजा के आदेश या सामान्य सूचना से नहीं होती. इसकी शुरुआत भगवान शिव की स्तुति से होती है. शोध के अनुसार शुरुआती 6 श्लोक भगवान शिव की प्रशंसा में हैं. इसमें शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप और महाकाल से जुड़ी धार्मिक भावना दिखाई देती है. यानी इस रचना का आरंभ ही शिव वंदना से होता है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल शिव की स्तुति देखकर लौट जाए, तो वह इस शिलालेख की आधी कहानी ही समझ पाएगा. क्योंकि इसकी असली अद्भुतता इसके बाद सामने आती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि शिलालेख पर ऐसी निश्चित तारीख नहीं है जिससे इसे किसी एक वर्ष का बताया जा सके. इसलिए इसे किसी एक निश्चित साल का शिलालेख कहने के बजाय परमारकालीन 11वीं-12वीं शताब्दी के संदर्भ में समझना ज्यादा सही है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह लेख सामान्य तरीके से खुदी हुई पंक्तियों तक सीमित नहीं है. इसके अक्षरों की बनावट, मात्रा, स्वर और व्यंजन के प्रयोग में भी उस समय की भाषायी परंपरा दिखाई देती है.

11वीं–12वीं शताब्दी की लिपि परंपरा 28 पंक्तियों में समाहित दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर व पुराविद शुभम केवलिया ने ETV भारत से चर्चा में बताया कि, ''पुरालेखीय अध्ययन में महाकाल मंदिर के इस अभिलेख को 28 पंक्तियों वाला शिलालेख बताया गया है. मूल अध्ययन के अनुसार, यह एक काले पत्थर की पट्टिका पर उकरा हुआ है. इसकी लंबाई लगभग 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 44 सेंटीमीटर बताई गई है. इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि नागरी है, जिसे विद्वान लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की लिपि परंपरा से जोड़ते हैं.

सरल शब्दों में कहें तो करीब एक हजार साल पहले पत्थर पर ऐसी रचना तैयार की गई, जिसमें भगवान शिव की स्तुति के साथ साथ संस्कृत के अक्षरों और व्याकरणिक संरचनाओं को सर्प जैसी आकृति में व्यवस्थित किया गया. यानी जिसे आज हम किताब, चार्ट या डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ते हैं, उस दौर में उसे पत्थर पर इस तरह उकेरा गया कि वह पढ़ने के साथ-साथ देखने में भी एक कलाकृति लगे.

इस अभिलेख की शुरुआत पुरालेखीय अध्ययन के अनुसार, सर्पाकार रचना के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप की स्तुति, तलवार या खंजर जैसी आकृति से जुड़ी है. यानी इसमें सर्प का सिर और तलवार जैसी आकृति एक-दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है और अक्षरों की पूरी व्यवस्था मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाती है. यानी यह सिर्फ लेख नहीं अक्षरों से बनाई अद्भुत आकृति है.

जानिए क्या है नागबंध शिलालेख? धर्म के जानकार पंडित शिवेंद्र जोशी ने ETV भारत से चर्चा में बताया, ''उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में मौजूद नागबंध शिलालेख वह है जिसमें अक्षरों और शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह सर्प की कुंडलीबद्ध आकृति का रूप धारण कर लेते हैं. इसे सामान्य शिलालेखों की तरह सीधी पंक्ति में नहीं पढ़ा जाता बल्कि एक विशेष क्रम का पालन करना पड़ता है. यह 28 पंक्तियों का शिलालेख देवनागरी लिपि में अंकित है.

आप 17 अगस्त को नागपंचमी पर्व के मौके पर शिखर पर विराजमान नागचंद्रेश्वर के दर्शन तो करेंगे ही. साथ ही इस नागबंध शिलालेख के दर्शन लाभ भी लेंगे जिसे समझना इसलिए खास हो जाता है, क्योंकि यहां नाग केवल पूजा और धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं दिखाई देता, बल्कि उसके आकार में संस्कृत भाषा और व्याकरण का ज्ञान भी समाया हुआ है. देखिए ये खास रिपोर्ट जिसमें कई रहस्यों से उठेगा पर्दा...

उज्जैन: बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन को केवल भगवान महाकाल के मंदिर और धार्मिक परंपराओं के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां की धरती अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास, साहित्य और ज्ञान भी समेटे हुए है. महाकाल मंदिर परिसर में ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक पीछे दीवार पर मौजूद एक दुर्लभ सर्पाकार शिलालेख (नागबंध शिलालेख) इसका अनोखा उदाहरण है.

केवल वर्णमाला नहीं, संस्कृत का व्याकरण भी

इस शिलालेख को असाधारण बनाने वाली बात केवल अक्षरों की व्यवस्था नहीं है. इसके सर्पाकार विन्यास के एक हिस्से में संस्कृत के शब्द रूपों और व्याकरणिक प्रत्ययों से जुड़ी संरचना भी दिखाई देती है. एक रिसर्च के अनुसार, सर्प की पूंछ वाले हिस्से को लगभग 39 खानों में विभाजित किया गया था. इनमें से 21 खानों में संज्ञा से जुड़े रूपों और 18 खानों में क्रिया से जुड़े व्याकरणिक रूपों को व्यवस्थित किया गया था. इनमें एकवचन, द्विवचन और बहुवचन व प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष जैसे व्याकरणिक वर्गों से संबंधित रूपों की व्यवस्था बताई गई है.

अब आम आदमी के लिए इसे ऐसे समझिए

आज हम किसी भाषा का व्याकरण समझने के लिए किताब में तालिका देखते हैं. लेकिन उस दौर के विद्वानों ने भाषा की ऐसी संरचना को पत्थर पर ही व्यवस्थित कर दिया था. इस शिलालेख की एक और विशेषता यह है कि इसमें अक्षरों को केवल लिखा नहीं गया, बल्कि उनकी गिनती और वर्गीकरण तक को व्यवस्थित किया गया. इससे पता चलता है कि रचना तैयार करने वाले विद्वान अक्षरों की केवल आकृति नहीं, बल्कि उनके क्रम, वर्ग और संख्या को लेकर भी बेहद सावधान थे. यानी यह रचना भाषा को लिखने के साथ-साथ भाषा की संरचना को प्रदर्शित करने का माध्यम भी थी.

यह सिर्फ धार्मिक शिलालेख नहीं है

यही वह बात है जिसे इस शिलालेख को देखने वाले हर व्यक्ति को समझना चाहिए. अगर इसमें केवल भगवान शिव की स्तुति होती, तो इसे मुख्य रूप से धार्मिक अभिलेख कहा जा सकता था. लेकिन इसमें शिव की स्तुति है, संस्कृत का काव्य है. वर्णमाला है व्याकरण है. अक्षरों का वर्गीकरण है. संख्यात्मक व्यवस्था है और इन सबको सर्पाकार आकृति में ढालने की अद्भुत कला है. इसलिए यह शिलालेख अपने समय की धार्मिक आस्था के साथ साथ भाषायी, बौद्धिक और कलात्मक क्षमता का प्रमाण भी है.

परमार शासकों में शामिल थे उदयादित्य

इस अभिलेख से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कहानी परमार वंश के शासकों की है. अभिलेखीय अध्ययन में उदयादित्य और उनके पुत्र नरवर्मन से जुड़े संदर्भ मिलते हैं. उदयादित्य परमार वंश के महत्वपूर्ण शासक थे और राजा भोज के बाद के परमार शासकों में उनका स्थान आता है. अभिलेख के विशेष श्लोकों में उदयादित्य का उल्लेख मिलता है. वहां उनके नाम को उस अद्भुत सर्पाकार तलवार जैसी रचना से जोड़ा गया है. इन श्लोकों में अक्षरों और सामाजिक वर्गों की रक्षा के संदर्भ में भी काव्यात्मक रूप से बात कही गई है. एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत यह है कि इस प्रशस्ति को नरवर्मन से संबंधित माना गया है और विद्वानों ने इसकी रचना को नरवर्मन के समय से जोड़ने की संभावना व्यक्त की है.

क्या उदयादित्य ने ही यह शिलालेख बनवाया था?

यहां इतिहास को थोड़ा सावधानी से समझना जरूरी है. स्थानीय और प्रचलित विवरणों में इस नागबंध को उदयादित्य से जोड़ा जाता रहा है. लेकिन पुरालेखीय शोध इस बात को पूरी तरह निश्चित नहीं मानता. क्योंकि शिलालेख पर कोई स्पष्ट तारीख नहीं है. अध्ययन में संभावना व्यक्त की गई है कि वर्तमान उपलब्ध प्रशस्ति का संबंध नरवर्मन के शासनकाल से हो सकता है.

शिलालेख में उदयादित्य का नाम और उनसे जुड़ी परंपरा का उल्लेख मिलता है, लेकिन इससे यह निश्चित रूप से साबित नहीं होता कि वर्तमान रूप में मौजूद पूरा शिलालेख स्वयं उदयादित्य ने ही बनवाया था. इसलिए इतिहास की दृष्टि से ज्यादा सही बात यह होगी यह नागबंध अभिलेख परमारकालीन है. इसमें उदयादित्य और नरवर्मन दोनों से जुड़े महत्वपूर्ण संदर्भ हैं और विद्वानों के अध्ययन में इसके वर्तमान स्वरूप को नरवर्मन के काल से जोड़ने की संभावना व्यक्त की गई है. यह अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.''

79वें श्लोक से शुरू होती है कहानी

अब इस अभिलेख में एक और बड़ा रहस्य सामने आता है. आज उपलब्ध इस हिस्से में श्लोकों की संख्या 79 से शुरू होती है. अब सवाल उठता है अगर यहां 79वां श्लोक है, तो 1 से 78 तक के श्लोक कहां गए? पुरालेख विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि प्रशस्ति का एक बड़ा प्रारंभिक हिस्सा कभी मंदिर के किसी अन्य हिस्से में मौजूद रहा होगा. यानी आज हमारे सामने जो पत्थर है, वह संभवतः किसी बहुत बड़ी प्रशस्ति का बचा हुआ हिस्सा है. अध्ययन में यह संभावना व्यक्त की गई है कि पहले के श्लोकों में भगवान शिव की स्तुति के साथ अर्बुद पर्वत, वशिष्ठ ऋषि से जुड़ी कथा और आगे परमार वंश की परंपरा से जुड़े प्रसंग रहे होंगे. हालांकि वह पूरा हिस्सा आज उपलब्ध नहीं है. इसलिए 79वें श्लोक से शुरू होने वाली वर्तमान रचना हमें यह संकेत देती है कि कभी यह प्रशस्ति इससे कहीं बड़ी रही होगी. जानकारों का दावा है एक शिलालेख उसी जगह ऊपर शिखर के यहां मौजूद है.

तीन श्लोकों में छिपा एक और संकेत

अभिलेख के एक हिस्से में तीन विशेष श्लोकों का उल्लेख मिलता है. इनमें वर्ण, यानी अक्षर और सामाजिक वर्ग दोनों अर्थों के साथ काव्यात्मक शब्द-खेल दिखाई देता है. उदयादित्य और नरवर्मन को शिव के उपासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और अक्षरों तथा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा की बात कही गई है. एक श्लोक में राजा उदयादित्य की सर्पाकार तलवार का उल्लेख आता है. इन श्लोकों से यह भी पता चलता है कि उस समय कविता, भाषा, राजनीति, धर्म और सामाजिक विचार एक-दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए थे.

नागबंध शिलालेख की खासियत (ETV Bharat Info)

'प्रतिभाशाली कवि के मित्र' का उल्लेख

अभिलेख में एक रोचक काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिलती है प्रतिभाशाली कवि का मित्र. विद्वानों ने इसकी व्याख्या करते हुए संभावना जताई है कि यह संकेत स्वयं नरवर्मन की ओर हो सकता है. इससे यह भी पता चलता है कि परमारकालीन राजदरबारों में कविता और विद्वता का विशेष महत्व था. यानी यह पत्थर केवल धार्मिक आस्था का दस्तावेज नहीं, बल्कि उस समय के साहित्यिक वातावरण की झलक भी देता है.

महाकाल मंदिर के इतिहास से इसका खास संबंध

अभिलेख के उद्देश्य को लेकर विद्वानों ने संभावना व्यक्त की है कि, यह महाकाल मंदिर के पुनर्स्थापन या जीर्णोद्धार की परंपरा से जुड़ा हो सकता है. अध्ययन में यह भी संकेत मिलता है कि इसे मंदिर की पुनर्स्थापना की स्मृति में तैयार की गई प्रशस्ति का हिस्सा माना जा सकता है. इससे यह समझ आता है कि परमार काल में उज्जैन का महाकाल मंदिर केवल पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र भी था. मंदिर से जुड़े ऐसे अभिलेखों में इसलिए केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि उस समय के शासकों, उनकी धार्मिक आस्था, भाषा, साहित्य और विद्या की झलक भी दिखाई देती है.

आम आदमी के लिए इसका महत्व क्या है

अब सबसे बड़ा सवाल आखिर आम आदमी को इस पुराने पत्थर से क्या लेना-देना? इसका जवाब बहुत सरल है. आज हम मानते हैं कि ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए किताबें, कंप्यूटर और इंटरनेट जरूरी हैं. लेकिन उस दौर में न कंप्यूटर था, न इंटरनेट, न आधुनिक छपाई की सुविधा. तब विद्वानों ने अपने ज्ञान को पत्थर पर उकेरकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया और उससे भी बड़ी बात उन्होंने ज्ञान को सिर्फ लिखा नहीं. उन्होंने उसे कला में बदल दिया. एक सर्प की आकृति बनाई, उसके भीतर अक्षर रखे. अक्षरों को अलग-अलग वर्गों में व्यवस्थित किया. उनमें भाषा और व्याकरण की संरचना रखी और पूरी रचना की शुरुआत भगवान शिव की स्तुति से की. इसका मतलब यह है कि उस समय के विद्वानों के लिए भाषा, साहित्य, धर्म और कला अलग अलग विषय नहीं थे. वे एक ही ज्ञान परंपरा के अलग-अलग हिस्से थे.

नागपंचमी पर यह कहानी क्यों खास है?

नागपंचमी भगवान शिव और नाग परंपरा से जुड़ा पर्व है. ऐसे में महाकाल की नगरी में मौजूद यह नागबंध शिलालेख अपने आप में एक अद्भुत सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है. एक तरफ नागपंचमी पर हम नाग की पूजा करते हैं. दूसरी तरफ महाकाल की नगरी में सदियों पुराना एक ऐसा नागबंध शिलालेख मौजूद है, जिसकी देह में संस्कृत के अक्षरों और व्याकरण की संरचना को स्थान दिया गया है. एक तरफ नाग धार्मिक आस्था का प्रतीक है और दूसरी तरफ इसी नाग के आकार में ज्ञान और विद्वता को सुरक्षित किया गया है. यही इस शिलालेख को नागपंचमी के संदर्भ में और भी रोचक बना देता है.

पत्थर नहीं, एक हजार साल पुरानी ज्ञान पुस्तक

महाकाल मंदिर का यह नागबंध शिलालेख पहली नजर में भले ही एक पुराना पत्थर दिखाई दे, लेकिन ध्यान से देखें तो यह अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए है.

यह बताता है कि उस समय के लोग संस्कृत जानते थे. व्याकरण की जटिल संरचना समझते थे. अक्षरों को व्यवस्थित करने की गहरी समझ रखते थे. काव्य लिखते थे. शिल्पकला में प्रयोग करते थे और अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थर पर सुरक्षित करते थे. इसलिए इसे सिर्फ 'नाग के आकार का शिलालेख' कहना इसके महत्व को बहुत छोटा कर देना होगा. यह एक ऐसी रचना है जिसमें धर्म, भाषा, व्याकरण, साहित्य, इतिहास और कला सब एक साथ दिखाई देते हैं.

1000 साल पुराने पत्थर में छिपी है भगवान शिव की स्तुति (ETV Bharat)

ज्ञान को सर्प की आकृति में बांध दिया

उज्जैन की इस विरासत को नागपंचमी के दिन समझने का अर्थ केवल एक पुराने शिलालेख को देखना नहीं है. यह उस भारत की ज्ञान परंपरा को देखने जैसा है, जहां शिव की भक्ति के साथ भाषा का ज्ञान, काव्य के साथ व्याकरण और शिल्प के साथ बौद्धिक कौशल को एक ही रचना में जगह दी गई. करीब एक हजार साल पहले किसी विद्वान ने पत्थर को केवल पत्थर नहीं रहने दिया. उस पर शिव को लिखा, अक्षरों को सजाया, भाषा को व्यवस्थित किया, व्याकरण को स्थान दिया. पूरे ज्ञान को सर्प की आकृति में बांध दिया.

सर्प की देह में संस्कृत, संस्कृत में व्याकरण, काव्य में इतिहास और उस पूरी ज्ञान रचना के केंद्र में महाकाल. उज्जैन का यह दुर्लभ नागबंध शिलालेख आज भी हमें यही संदेश देता है ज्ञान को केवल लिखा नहीं जाता उसे ऐसी कला में भी बदला जा सकता है, जो हजार साल बाद भी आने वाली पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दे.