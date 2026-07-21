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महाकाल की राजसी सवारी में दिखेगी सिंहस्थ की झलक, अलग-अलग थीम पर निकलेंगी सावन में सवारी

बाबा महाकाल की सावन भादो प्रत्येक सवारी की होगी थीम, अंतिम सवारी में ड्रोन से होगी पुष्प वर्ष, विशेष बैंड देंगे प्रस्तुति

THEME OF MAHAKAL SAWARI 2026
अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुष्प वर्षा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:01 AM IST

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उज्जैन : सावन भादो में निकलने वाली महाकाल की सवारी को और भव्य बनाने की विशेष तैयारियां जारी हैं. पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर एक सवारी की थीम निर्धारित की गई है, जिससे हर सवारी में एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी. थीम के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेस भी दिए जाएंगे.

2026 की सवारी की ये होगी थीम

  1. 3 अगस्त प्रथम सवारी : वैदिक उद्बोधन.
  2. 10 अगस्त द्वितीय सवारी : विभिन्न लोक नृत्य.
  3. 17 अगस्त तीसरी सवारी : पुलिस, आर्मी, होमगार्ड, स्कूल व निजी बैंड की प्रस्तुति.
  4. 24 अगस्त चतुर्थ सवारी : पर्यावरण संरक्षण.
  5. 31 अगस्त पंचम सवारी : 84 महादेव की झांकी.
  6. 7 सितम्बर राजसी सवारी : सिंहस्थ महापर्व 2028 की झांकी और ड्रोन से पुष्प वर्षा.

अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुष्प वर्षा

महाकाल प्रबन्ध समिति ने 2026 की सवारियों की थीम का निर्धारण कर लिया है. साथ ही इन के माध्यम से जन जागरुकता भी की जाएगी. इस बार की सवारी में महाकाल आर्मी, पुलिस, होमगार्ड, विद्यालय के बच्चों के बैंड आकर्षण का केंद्र रहेंगे. साथ ही अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी. महाकाल प्रबन्ध समिति के प्रशासक व अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया, '' बाबा महाकाल की सवारी को भव्य बनाने के लिए थीमों का निर्धारण कर लिया है. सवारी के माध्यम से जन जागरुकता का भी संदेश दिया जाएगा. साथ ही बड़ी संख्या में भजन मंडलिया भी शामिल होंगी.''

जानकारी देते सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया (Etv Bharat)

जनजातीय दल भी देंगे प्रस्तुति

सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने बताया, '' प्रत्येक सवारी में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश व मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र जनजाति नृत्य दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगी. साथ ही अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुप्ष वर्षा की जाएगी जो आकर्षक का केंद्र रहेगी.''

Ujjain Mahakal Sawari 2026 schedule
पुलिस बैंड भी देगा विशेष प्रस्तुति (Etv Bharat)

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सवारी में एलईडी रथ भी चलेंगे

सवारी के साथ इस बार हर साल की तरह एलईडी रथ भी चलाए जाएंगे, जिससे सवारी मार्ग पर खड़े श्रदालु बाबा महाकाल के दर्शन भी कर सकेंगे व सवारी कहा पहुंची इसका अपडेट भी लाइव पता कर सकेंगे.

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