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महाकाल की राजसी सवारी में दिखेगी सिंहस्थ की झलक, अलग-अलग थीम पर निकलेंगी सावन में सवारी

अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुष्प वर्षा ( Etv Bharat )

उज्जैन : सावन भादो में निकलने वाली महाकाल की सवारी को और भव्य बनाने की विशेष तैयारियां जारी हैं. पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर एक सवारी की थीम निर्धारित की गई है, जिससे हर सवारी में एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी. थीम के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेस भी दिए जाएंगे.

महाकाल प्रबन्ध समिति ने 2026 की सवारियों की थीम का निर्धारण कर लिया है. साथ ही इन के माध्यम से जन जागरुकता भी की जाएगी. इस बार की सवारी में महाकाल आर्मी, पुलिस, होमगार्ड, विद्यालय के बच्चों के बैंड आकर्षण का केंद्र रहेंगे. साथ ही अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी. महाकाल प्रबन्ध समिति के प्रशासक व अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया, '' बाबा महाकाल की सवारी को भव्य बनाने के लिए थीमों का निर्धारण कर लिया है. सवारी के माध्यम से जन जागरुकता का भी संदेश दिया जाएगा. साथ ही बड़ी संख्या में भजन मंडलिया भी शामिल होंगी.''

जानकारी देते सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया (Etv Bharat)

जनजातीय दल भी देंगे प्रस्तुति

सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने बताया, '' प्रत्येक सवारी में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश व मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र जनजाति नृत्य दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगी. साथ ही अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुप्ष वर्षा की जाएगी जो आकर्षक का केंद्र रहेगी.''

पुलिस बैंड भी देगा विशेष प्रस्तुति (Etv Bharat)

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सवारी में एलईडी रथ भी चलेंगे

सवारी के साथ इस बार हर साल की तरह एलईडी रथ भी चलाए जाएंगे, जिससे सवारी मार्ग पर खड़े श्रदालु बाबा महाकाल के दर्शन भी कर सकेंगे व सवारी कहा पहुंची इसका अपडेट भी लाइव पता कर सकेंगे.