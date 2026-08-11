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महाकाल की सेवा में तमिलनाडु की हथिनी 'सुमा', 100 किलो है डेली डाइट, चलते ही हिलती हैं सड़कें

बीमारी के चलते श्यामू को मिला ब्रेक तो सुमा हथिनी लगी महादेव की सेवा में, 50 साल की है सुमा हथिनी, चौंका देगी इसकी डाइट. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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महाकाल की सेवा में तमिलनाडु की हथिनी 'सुमा' (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 12:03 PM IST

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उज्जैन : बाबा महाकालेश्वर की सवारी में इस बार आस्था के साथ एक भावुक कर देने वाला बदलाव भी देखने मिला है. सालों से सवारी का हिस्सा रहे गजराज (हाथी) की परंपरा में अब नया नाम जुड़ गया है. करीब 35 सालों तक रामू और उसके बाद 10 सालों तक श्यामू ने बाबा महाकाल के नगर भ्रमण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन श्यामू के स्वास्थ्य कारणों के चलते फिलहाल उसे ब्रेक दिया गया है. वहीं, अब उसकी जगह तमिलनाडु से आई हथिनी 'सुमा' ने संभाल ली है.

महाकाल की सवारी में नए मेहमान पर टिकी सबकी निगाहें

श्रावण के दूसरे सोमवार, 10 अगस्त को जब बाबा महाकाल राजसी ठाठ-बाट और लाव-लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो सवारी मार्ग पर उमड़े लाखों श्रद्धालुओं की नजर एक नए मेहमान पर टिक गई. फूलों की बारिश, जयकारों, भजन मंडलियों, घोड़े, हाथी, तोप, पुलिस परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच सुमा पहली बार बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हुई. हथिनी सुमा ने बाबा महाकाल के मनमहेश स्वरूप को अपने ऊपर विराजित कर नगर भ्रमण कराया.

सुमा हथिनी लगी महादेव की सेवा में (Etv Bharat)

वहीं, पालकी में बाबा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नजर आए. सुमा की पीठ पर सवार मनमहेश का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए नया था, क्योंकि अब तक सवारी में रामू और श्यामू की मौजूदगी ही इस परंपरा की पहचान रही थी.

बीमारी ने रोका श्यामू का सफर

करीब 29 वर्षीय श्यामू ने पिछले 10 वर्षों से बाबा महाकाल की सवारी में अपनी जिम्मेदारी निभाई. वन विभाग के डीएफओ अनुराग तिवारी ने ETV भारत को बताया, '' डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य कारणों के चलते उसे फिलहाल सवारी के लिए अनफिट बताया है. अब पूरी तरह स्वस्थ होने तक श्यामू को सवारी से दूर रखने का निर्णय लिया गया है. श्यामू पूर्व से ही उपचाररत था, लेकिन पहली सवारी में श्यामू की हालत बिगड़ती देखी गई, तो दूसरी सवारी में हाथी की परंपरा को जारी रखने के लिए तमिलनाडु की सुमा हथिनी को शामिल करवाया गया.''

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महाकाल की सवारी में नए मेहमान पर टिकी सबकी निगाहें (Etv Bharat)

सवारी से पहले ही करा दिया गया था ट्रायल

डीएफओ अनुराग तिवारी ने आगे कहा, '' सुमा को अचानक सवारी में शामिल नहीं किया गया है. बीते शुक्रवार को वन विभाग और डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में उसे सवारी मार्ग पर ट्रायल (भ्रमण) कराया गया, जिससे वह मार्ग, भीड़ और वातावरण से परिचित हो सके. इसके बाद मुख्य सवारी के दौरान सुमा के साथ पांच महावत, वन विभाग की टीम और डॉक्टरों की टीम मौजूद रही.''

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महाकाल की सवारी में नया अध्याय (Etv Bharat)

तमिलनाडु से उज्जैन आई है 50 साल की सुमा

निर्मोही अखाड़े से जुड़े और हथिनी सुमा के मालिक हेमंत बैरागी व साथी सौरभ कुशवाह कहते हैं, '' सुमा की उम्र करीब 50 साल है. 46 वर्ष की उम्र में उसे तमिलनाडु के त्रिची-पल्ली स्थित एक मंदिर से निर्मोही अखाड़े, उज्जैन को दान किया गया था. अब यही सुमा बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होकर उज्जैन की इस धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन गई है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है.''

100 किलो से ज्यादा है सुमा की डेली डाइट

हेमंत और सौरभ ने ETV भारत से चर्चा में कहा, '' सुमा की खुराक भी किसी राजसी मेहमान से कम नहीं है. उसके लिए हर रोज बड़ी मात्रा में फल, चारा, गन्ना, गुड़, घी और बाजरे की खिचड़ी की व्यवस्था की जाती है. सुमा को हर रोज करीब 100 किलो से अधिक फल, लगभग 50 चारे की पिंडियां, 1 क्विंटल गन्ना, 10 किलो गुड़, 1 किलो घी और करीब 10 किलो बाजरे की खिचड़ी दी जाती है. उसके भोजन और देखरेख पर लगभग 8 हजार रु हर रोज खर्च किए जाते हैं. वहीं, देखरेख में चार महावत होते है जिन्हें 15 हजार रु प्रतिमाह वेतन दिया जाता है.''

Mahakal Sawari new Elephant
महाकाल की सवारी में नए मेहमान पर टिकी सबकी निगाहें (Etv Bharat)

रामू की विदाई के बाद श्यामू आया था, अब सुमा की बारी

महाकाल की सवारी में हाथी की भूमिका कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले चार दशकों की बात करें तो रामू और श्यामू इस परंपरा के सबसे चर्चित नाम रहे हैं. 1980 से महावत शर्मन गिरी का हाथी रामू सवारी का हिस्सा रहा. साल 2016 में करीब 75 वर्ष की उम्र में रामू की मृत्यु के बाद श्यामू ने यह जिम्मेदारी संभाली. करीब एक दशक तक श्यामू ने बाबा महाकाल के नगर भ्रमण में अपनी भूमिका निभाई. अब 2026 में श्यामू की तबीयत खराब होने के कारण इस परंपरा में एक बार फिर बदलाव हुआ है.

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महाकाल की सवारी में नया अध्याय

रामू की 35 साल की सेवा, श्यामू के 10 साल और अब सुमा की नई शुरुआत. महाकाल की सवारी में हाथी सिर्फ एक आकर्षण नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा रहे हैं. सुमा की एंट्री इसी परंपरा की अगली कड़ी है. अब श्रद्धालुओं की नजर इस बात पर भी रहेगी कि श्यामू कब पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटता है और सुमा आने वाले समय में बाबा महाकाल की सवारी में अपनी यह नई भूमिका किस तरह निभाती है.

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