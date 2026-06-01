इस बार श्रावण मास में महाकाल सवारी मार्ग को नया लुक, सारे मकान और बोर्ड एक रंग में
उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी से पहले सौंदर्यीकरण अभियान तेज. महापौर ने सवारी मार्ग के मकान मालिकों व व्यापारियों से खास अपील की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 5:27 PM IST
उज्जैन : बाबा महाकाल की श्रावण मास की सवारी को लेकर तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं. सवारी मार्ग को भी आकर्षक बनाने की तैयारी है. वहीं, सवारी की परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने मंदिर परिसर से बाहर निकलकर भक्तों से रूबरू होंगे. उज्जैन नगर निगम द्वारा बाबा महाकाल के सवारी मार्ग को नया स्वरूप देने की तैयारी चल रही है. योजना के अनुसार सवारी मार्ग के सभी मकानों का कलर एक जैसा होगा, दुकानों के साइन बोर्ड एक जैसे कलर के होंगे.
सवारी मार्ग में विकास कार्य तेज
उज्जैन महापौर मुकेश टाटवाल ने बताया "बाबा महाकाल के दर्शन करने सवारी में लाखों भक्त पहुंचते हैं. नगर निगम का प्रयास है कि आने वाले भक्त अपने साथ एक अच्छा संदेश लेकर जाएं. इसलिये जनता से अपील की है कि सवारी मार्ग पर के मकानों-दुकानों एक से रंग में किया दाए. सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को सुंदर और भव्य रूप देने का कार्य चल रहा है. आप सब लोग अपने भवनों का कलर एक जैसा करें. अपने प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड एक जैसे बनवाएं."
सवारी मार्ग के जर्जर मकानों को गिराने की मांग
उज्जैन महापौर मुकेश टाटवाल की अपील पर शहरवासी भी साथ हैं. सवारी मार्ग के व्यापारियों का कहना है "महापौर मुकेश टटवाल की अपील को वह हर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएंगे. सवारी मार्ग को भव्य रूप देने का आप प्रयास सराहनीय है. महापौर से निवेदन है कि सवारी मार्ग के खस्ताहाल मकानों को जल्द हटाया जाए." ज्योतिष आचार्य पंडित आनंद भारद्वाज ने बताया "साल 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है. यह पावन महीना 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा के दिन संपन्न होगा. इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिनका भक्तों के लिए विशेष महत्व है."
इस साल सावन सोमवार कब-कब
- पहला सोमवार: 3 अगस्त
- दूसरा सोमवार: 10 अगस्त
- तीसरा सोमवार: 17 अगस्त
- चौथा सोमवार: 24 अगस्त
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नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया
उज्जैन सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं. बाधा बन रहे अतिक्रमण के विरुद्ध उज्जैन जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है. नगर निगम के माध्यम से तमाम अतिक्रमण को ध्वस्त किए जा रहे हैं. सोमवार को नगर निगम उज्जैन ने शहर के जुना सोमवारिया स्थित पानी की टंकी के पीछे सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाए. जेसीबी, पोकलेन व अन्य संसाधनों से मकान गिराए गए. नगर निगम के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर ने बताया " अतिक्रमण का मामला न्यायालय में विचाराधीन था. अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश मिलते ही कार्रवाई की गई."