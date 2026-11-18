वनतारा में श्यामू का वेलकम, महाकाल की सवारी का गजराज पहुंचा गुजरात, दो महावत हमेशा रहेंगे साथ
उज्जैन के श्यामू हाथी को बीमारी के कारण इलाज के लिए भेजा गया वनतारा. देखभाल के लिए 2 महावत साथ. रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:29 PM IST
उज्जैन: बाबा महाकाल की सवारी में 9 साल तक आकर्षण और आस्था का केंद्र रहा हाथी श्यामू अब उज्जैन में नजर नहीं आएगा. 29 वर्षीय श्यामू के पैरों में डिजेनेरेटिव टेलस डिजीज सहित अन्य बीमारियों को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गुजरात के वनतारा भेज दिया गया है. वनतारा ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर श्यामू हाथी का फोटो और वीडियो वेलकम श्यामू नाम से पोस्ट किया है.
'कल्चरल सिंबल रहा है श्यामू हाथी'
डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया, "श्यामू हाथी उज्जैन के लिए एक तरह का कल्चरल सिंबल भी रहा है. श्यामू की महाकाल बाबा की सवारी में काफी लंबे समय से सहभागिता रही है. इस साल डॉक्टर्स की टीम ने ऑब्जर्व किया गया कि श्यामू के पैरों में डिजेनेरेटिव टेल्स डिसीज है, जो लगातार बढ़ रहा है. हम हाथी मालिक से मिले उनको समझाया कि श्यामू को बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा तो उसके जीवन के लिए बेहतर निर्णय होगा. इस बात को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमिटी ने भी ऑब्जर्व किया. सभी पहलुओं को हाथी मालिक के सामने रख हाथी को ट्रीटमेंट के लिए गुजरात के वनतारा भेज दिया गया है."
'महावतों को मिलेगा 30-30 हजार रुपए मासिक वेतन'
एसडीओ विक्रम सिंह सोलंकी ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने भी श्यामू की बीमारी के पहलू को ऑब्जर्व किया था. हाथी मालिक की सहमति के बाद भोपाल से ट्रांसपोर्ट परमिट जारी हुआ था. 13 नवंबर को 15 सदस्यीय टीम श्यामू को लेकर गुजरात पहुंच चुकी है. श्यामू की देखभाल के लिए उसके 2 महावत हरिनारायण और शिवनारायण भी साथ में गए हैं. जिन्हें वनतारा की टीम 30-30 हजार रुपए मासिक वेतन और रहने की सुविधा देगी."
'अपनी मर्जी से भिजवाया वनतारा'
हाथी मालिक शरमन गिरी ने बताया, "श्यामू हाथी को कुछ बीमारी हो गई थी तो यहां के डॉक्टरों ने भी जांच की. देखा कि थोड़ा बहुत उसके पैर में या बाथरूम की जगह में परेशानी है. ट्रीटमेंट करवाया लेकिन यहां कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा था तो मैंने अपनी मनमर्जी खुशी से वनतारा भिजवा दिया कि उसका जीवन सुधर जाएगा. मेरे यहां से मेरे 2 लड़के एक का नाम हरिनारायण, दूसरे का नाम शिवनारायण श्यामू की सेवा के लिए गए हैं."
'9 साल तक बाबा महाकाल की सवारी में रहा शामिल'
हाथी मालिक शरमन गिरी ने बताया श्यामू 29 साल का है, जिसका जन्म असम में हुआ था. बाबा महाकाल की सवारी में 2016 से शामिल था. श्यामू से पहले उसकी जगह रामू नाम का हाथी सवारी का प्रमुख आकर्षण और भक्तों की आस्था का केंद्र था. रामू को 1980 में उज्जैन लाए थे. 36 साल उसने सेवा दी और 2016 में 70 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई.
श्यामू 2016 से 9 साल तक सवारी में शामिल रहा, जिसकी देखभाल के लिए 10 महावत तैनात रहते थे. सुबह 5 बजे उठता था और 5:30 बजे तक उसे स्नान करवाया जाता. सुबह करीब 1 क्विंटल सब्जियां खाता था. दिनभर फल और अलग-अलग सब्जियां खिलाई जाती. रात 8 बजे करीब 25 किलो आटे से बने करीब 50 मोटे टिक्कड़, विशेष प्रकार की सानी और हरा लचकदार घास खाता. 25 बाल्टी दिन भर में पानी पीता था.