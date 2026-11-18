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वनतारा में श्यामू का वेलकम, महाकाल की सवारी का गजराज पहुंचा गुजरात, दो महावत हमेशा रहेंगे साथ

वनतारा में श्यामू का वेलकम ( ETV Bharat )

उज्जैन: बाबा महाकाल की सवारी में 9 साल तक आकर्षण और आस्था का केंद्र रहा हाथी श्यामू अब उज्जैन में नजर नहीं आएगा. 29 वर्षीय श्यामू के पैरों में डिजेनेरेटिव टेलस डिजीज सहित अन्य बीमारियों को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए गुजरात के वनतारा भेज दिया गया है. वनतारा ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर श्यामू हाथी का फोटो और वीडियो वेलकम श्यामू नाम से पोस्ट किया है.