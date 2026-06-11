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महाकाल की सवारी में सेवा देने वाले श्यामू हाथी को लेकर विवाद, मालिक के विरोध के बाद लौटी टीम

उज्जैन में श्यामू हाथी को ले जाने को लेकर वन विभाग की टीम और हाथी मालिक के बीच विवाद. विरोध के बाद लौटी टीम.

UJJAIN SHYAMU ELEPHANT CONTROVERSY
महाकाल की सवारी में सेवा देने वाले श्यामू हाथी को लेकर विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:40 PM IST

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उज्जैन: भगवान महाकाल की शाही सवारी में वर्षों से सेवा देने वाले हाथी 'श्यामू' को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आ गया. गुरुवार को वन विभाग की टीम इंदौर, उज्जैन और पन्ना टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सकों के साथ श्यामू हाथी को अपने साथ ले जाने के लिए पहुंची, लेकिन हाथी के मालिक और परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए हाथी को ले जाने से रोक दिया.

हाथी लेने पहुंची वन विभाग और डॉक्टरों की टीम का विरोध

वन विभाग की टीम के साथ पशु चिकित्सकों की टीम हाथी को लेने उज्जैन पहुंची. यहां हाथी मालिक और आसपास के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया. लंबी बहस के बाद हाथी मालिक ने हाथी को नहीं ले जाने दिया. पशु चिकित्सकों की टीम दावा कर रही है कि हाथी बीमार है जबकि हाथी मालिक का कहना है कि हाथी पूरी तरह से स्वस्थ है. किसी षडयंत्र के तहत उनसे हाथी छीना जा रहा है जबकि इसे बाबा महाकाल की सेवा के लिए पाला है.

हाथी मालिक ने श्यामू हाथी को पूरी तरह से बताया स्वस्थ (ETV Bharat)

पशु चिकित्सकों ने किया हाथी के बीमार होने का दावा

वन विभाग और पशु चिकित्सकों की पहुंची टीम का कहना है कि हाथी लंबे समय से बीमार है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है. जांच में सामने आया है कि करीब 28 वर्षीय श्यामू हाथी के पैरों में सूजन है और उसके पैर टेढ़े हो चुके हैं.

SHYAMU ELEPHANT OWNER PROTEST
पशु चिकित्सकों ने किया हाथी के बीमार होने का दावा (ETV Bharat)

वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ मुकेश जैन बताया, "इस स्थिति में लगातार काम करने या उचित उपचार नहीं मिलने पर हाथी की जान को भी खतरा हो सकता है. इसी कारण उसे बेहतर उपचार और देखरेख के लिए ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी. विरोध के बाद अब हाथी की जांच के लिए सैंपल लिए हैं जिन्हें जांच के लिए जबलपुर भेजा जाएगा."

MAHAKAL PROCESSION SHYAMU ELEPHANT
मालिक के विरोध के बाद लौटी टीम (ETV Bharat)

'श्यामू हाथी पूरी तरह से है स्वस्थ'

हाथी के मालिक सरमन गिरी ने वन विभाग के दावों को खारिज करते हुए कहा कि "श्यामू हाथी पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त है. हाथी को जबरन ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिवार ने विरोध किया. श्यामू को ले जाने के लिए 9 महीने पहले से ऐसा लगातार प्रयास ये लोग कर रहे हैं. हाथी को बीमार बताकर इसको यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है. हमारी नजर में हाथी को कोई परेशानी नहीं, ना कोई बीमारी है."

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हाथी लेने पहुंची वन विभाग और डॉक्टरों की टीम का विरोध (ETV Bharat)

'महाकाल बाबा के लिए हाथी को पाला'

हाथी के मालिक सरमन गिरी ने बताया, "इसके पहले मेरे पास रामू हाथी था, 1980 में गुरुजी लाए थे. रामू हाथी ने 2016 तक सेवा दी. इसके बाद 2016 से श्यामू सेवा दे रहा है. महाकाल बाबा की शाही सवारी के लिए हाथी को मैंने पाला है. हमारे साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है. टीम आती है चली जाती है, कहते सुनते कुछ नहीं. मेरे को कोई नोटिस नहीं, कोई आदेश नहीं, ना कोई जानकारी, यह धोखा देने वाली बात है."

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