महाकाल मंदिर में दोपहर में भस्म आरती, बुधवार को पंच मुखारविंद श्रृंगार में नजर आएंगे भगवान

उज्जैन महाकाल में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर में हुई भस्म आरती, भगवान ने धारण किया सप्तधान्य का मुखारविंद

MAHAKAL AFTERNOON BHASMA AARTI
भगवान ने धारण किया सप्तधान्य का मुखारविंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सदियों की परंपरा को निभाते हुए सोमवार को दोपहर में भस्म आरती की गई. महाकाल धाम में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर में भस्म आरती की जाती है. साल में एक दिन दोपहर में होने वाली भस्म आरती की अपनी एक अलग विशेषता और परंपरा है, जिसे देखने हजारों भक्त जुटते हैं. सोमवार दोपहर 12 से 2 बजे के बीच पूरे विधि विधान से भस्म आरती की गई.

पंचामृत पूजन व अभिषेक किया गया

मंदिर के पुजारी महेश गुरु के अनुसार दोपहर में होने वाली भस्म आरती से पूर्व अलग अलग प्रकार के 5 फलों के रस गंगाजल, गुलाब जल, भांग आदि के साथ केसर मिश्रित दूध से अभिषेक किया गया. इसके साथ ही पंचामृत पूजन किया जाता है. जिसमें 101 लीटर दूध, 31 किलो दही, 21 किलो खांडसारी, 21 किलो शहद, 15 किलो घी से भगवान का अभिषेक किया गया. अभिषेक के बाद भगवान को नए वस्त्र धारण कराए गए.

Ujjain Mahakal Bhasma Aarti
महाकाल में दोपहर में भस्म आरती (ETV Bharat)

सप्तधान्य का मुखारविंद

भगवान के अभिषेक के बाद सप्तधान्य अर्पित किया गया, जिसमें चावल, खड़ा मूग, तिल, मसूर, गेहू, जव, साल, खड़ा उड़द सम्मिलित किए गए. इसके बाद पुजारियों द्वारा भगवान श्री महाकालेश्वर का श्रृंगार कर पुष्प मुकुट (सेहरा) बांधा गया. भगवान श्री महाकालेश्वर को चंद्र मुकुट, छत्र, त्रिपुंड व अन्य आभूषणों से भी श्रृंगारित किया गया. भगवान पर न्योछावर नेग स्वरूप चांदी का सिक्का व बिल्वपत्र अर्पित की गई. इसके बाद सेहरा आरती की गई और भगवान को खास मिष्ठान्न, फल, पञ्च मेवा आदि का भोग अर्पित किया गया.

साल में 1 बार महाकाल में दोपहर में भस्म आरती (ETV Bharat)

सेहरा दर्शन के बाद हुई भस्म आरती

महेश पुजारी ने कहा "साल में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती 12 बजे शुरू हुई. दोपहर 12 बजे भस्म आरती के बाद भोग आरती हुई और शिव नवरात्रि का पारणा किया गया. जिसके बाद सामान्य दर्शन शुरू हुआ. अब देर शाम पूजन, श्रृंगार, आरती होगी और देर रात 10:30 बजे शयन आरती के बाद भगवान श्री महाकालेश्वर के गर्भगृह के पट 44 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे."

Mahakal afternoon Bhasma Aarti
महाकाल धाम में भगवान का अभिषेक करते पुजारी (ETV Bharat)

पंच मुखारविंद दर्शन के बाद होगा महाशिवरात्रि पर्व का समापन

महाकालेश्वर धाम में शिवरात्रि पर्व को शिव नवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है. इस बार शिव नवरात्र 10 दिन का रहा. हर रोज अलग-अलग स्वरूप में भक्तों को भगवान ने दर्शन दिए. लेकिन इन 10 दिनों में जो भक्त दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए 18 फरवरी को मंदिर के पुजारी परिवार एक साथ भगवान का पंच मुखारविंद श्रृंगार करेंगे और भक्तों को दर्शन लाभ मिलेगा. इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर्व संपन्न होगा.

संपादक की पसंद

