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महाकाल लोक में नखरीला हाथी, इसे चाहिए VIP ट्रीटमेंट और रोजाना ढाई क्विटल का शाही शर्बत डाइट

उज्जैन के महाकाल लोक में एक खास हाथी जिसे मिलता है रजवाड़ों जैसा सम्मान. आकर्षण हाथी को मिलती है स्पेशल डाइट.

ELEPHANT SHYAMU SPECIAL DIET
महाकाल लोक में नखरीला हाथी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:30 PM IST

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उज्जैन : सावन-भादों में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी का भक्त सालभर बेसब्री से इंतजार करते हैं. भगवान महाकाल के स्वागत में पूरी प्रजा उमड़ पड़ती है. महाकाल की सवारी के दौरान आतिशबाजी, रंगोली, फ्लहार, फूलो की बारिश होती है. सवारी में बाबा महाकाल के भक्त कई रूपों में सज-संवरकर शामिल होते हैं. ये सेवक सवारी में आकर्षण का केंद्र होते हैं.

साथ ही महाकाल की सवारी में शामिल होने वाले घोड़े और हाथी भी आकर्षण का केंद्र होते हैं. श्यामू नामक हाथी खास है. श्यामू की देखरेख अलग तरीके से की जाती है. इसकी दिनचर्या, स्वास्थ और खान-पान पर फोकस किया जाता है.

रामू के बाद श्यामू सबका दुलारा

हाथी श्यामू 29 साल का है. बाबा महाकाल की सवारी में श्यामू बीते 9 साल से सेवा में लगा है. श्यामू की देखरेख करने वाले सरमन गिरी बाबा बताते हैं "बाबा महाकाल की सवारी में पहले रामू नामक हाथी शामिल होता था. रामू आकर्षण का केंद्र था. उम्र ज्यादा होने पर रामू 70 वर्ष में चल बसा. उसने 36 साल तक बाबा महाकाल की सेवा की. हाथी रामू की मौत के बाद महाकाल की सवारी में शामिल होने के लिए हाथी श्यामू को तैयार किया गया. श्यामू हाथी का जन्म असम में हुआ था."

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उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में श्यामू आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT)

हाथी श्यामू की डाइट पर एक नजर

महावत सरमन गिरी बाबा के अनुसार "भगवान महाकाल के अनन्य सेवक श्यामू हाथी की देखरेख खास तरीके से की जाती है. 10 महावत सेवा में रहते हैं. श्यामू प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठ जाता है. साढ़े 5 बजे से करीब 7 बजे तक यानी डेढ़ तक उसे स्नान कराया जाता है. नाश्ते में श्यामू को एक कुंटल सब्जियां खिलाई जाती हैं. साढ़े 8 बजे के करीब उसे भोजन के रूप में एक कुंटल खाना खिलाया जाता है. दिन में भी उसकी डाइट का ख्याल रखा जाता है."

दिन में श्यामू को विभिन्न प्रकार के सब्जियों के अलावा फल खिलाए जाते हैं. रत्रि 8 बजे के आसपास श्यामू को 25 किलो आटे से तैयार करीब 50 मोटे टिक्कड़ खिलाते हैं. इसके अलावा विशेष प्रकार की सानी बनाकर खिलाई जाती है. हरा लचका घास भी परोसा जाता है. श्यामू एक बार में ही 25 बाल्टी पानी पी जाता है. करीब ढाई क्विंटल खाना श्यामू को रोज चाहिए.

श्यामू की सेहत पर भी खास ध्यान

श्यामू का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाता है. विटनेरी डॉक्टर हर महीने मेडिकल टेस्ट करता है. उसके खून के साथ अन्य सैंपल लिए जाते हैं. वहीं, महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु बताते हैं, "महाकाल की सवारी में हाथियों की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है. हिंदू धर्म में हाथी को शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. भगवान गणेश का स्वरूप गजमुख है, इसलिए हाथी को विघ्नहर्ता और मंगलकारी माना जाता है."

प्राचीन ग्रंथों में हाथी को देवताओं और राजाओं की सवारी के रूप में वर्णित किया गया है. हाथी की उपस्थिति को सम्मान, गरिमा और दिव्यता का प्रतीक भी माना जाता है. प्राचीन भारत में राजा-महाराजाओं की शाही यात्राओं और विजय जुलूसों में हाथी प्रमुख रूप से शामिल होते थे.

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