राष्ट्रपति से सम्मानित कारीगर गढ़ रहे सप्त ऋषियों की मूर्तियां, कोणार्क सूर्य मंदिर से है गहरा नाता
उज्जैन के महाकाल महालोक में पाषाण से बन रहीं सप्त ऋषियों की मूर्तियां, फरवरी के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगी मूर्तियां.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 9:12 PM IST
उज्जैन: मई 2023 में आये आंधी तूफान से महाकाल महालोक में लगी लाखों रुपए कीमत से फाइबर रिफाइंड प्लास्टिक से बनी सप्त ऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं. जिसकी वजह से भाजपा सरकार की जमकर किरकिरी भी हुई थी. कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था. मामले को तूल पकड़ता देख मोहन सरकार ने आनन फानन में दोबारा फाइबर रिफाइंड प्लास्टिक की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, लेकिन उसी समय शासन द्वारा तय किया गया कि इसकी जगह पाषाण की मूर्तियां स्थापित की जाएगी.
पाषाण से बनाई जा रही सप्त ऋषियों की मूर्तियां
खास बात यह है कि पाषाण से बनाई जा रही इन मूर्तियों को कोणार्क सूर्य मंदिर की नींव रखने वाले कारीगरों की पीढ़ियों द्वारा तैयार किया जा रहा है. इन्हीं कारीगरों को हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है. सप्त ऋषियों के मूर्तियों का निर्माण होते हुए 2 साल होने वाला है. इन मूर्तियों का निर्माण अंतिम दौर में चल रहा है, आगामी कुछ ही महीनों में मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी, जिन्हें महाकाल महालोक में स्थापित कर दिया जाएगा.
राष्ट्रपति से सम्मानित कारीगर बना रहे मूर्तियां
देश के कई राज्यों में मूर्तियां बनाने का काम कर चुके हैं 38 वर्षीय कारीगर ईश्वर चंद्र महाराणा ने बताया, "वह ओडिशा के पुरी जिला कोणार्क के रहने वाले हैं. उन्हें सितंबर 2025 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अब तक वे बनारस, चेन्नई, रांची, भोपाल व अन्य जगहों पर स्थित प्राचीन मंदिरों, बिल्डिंगों में पत्थरों का कार्य कर चुके हैं." ईश्वर चंद्र महाराणा ने बताया, "मेरे साथ लगभग 30 कारीगर हैं. कोणार्क सूर्य मंदिर के समय से ही हमारी पहचान है. हमारे पूर्वजों ने ही कोणार्क सूर्य मंदिर की नींव रखी थी. पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के लोग इस काम को कर रहे हैं और खुद को गौरवशाली मानते हैं."
फरवरी के पहले सप्ताह में तैयार हो जाएंगी मूर्तियां
श्री महाकाल महालोक स्थित त्रिवेणी संहग्रालय के प्रबंधक गौरव तिवारी ने कहा, "फरवरी 2026 के पहले सप्ताह तक सप्त ऋषियों की मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. निर्माण कार्य अंतिम दौर में है. ये कार्य मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं विक्रमादित्य शोध पीठ संस्थान के निर्देशन में ओडिशा के कारीगर कर रहे हैं."
सप्त ऋषियों के साथ बन रही शिव की विशाल मूर्ति
कारीगर ईश्वर चंद्र महाराणा ने बताया, "हम सप्त ऋषियों के साथ-साथ एक विशाल शिव प्रतिमा भी बना रहे हैं. सभी मूर्तियां 15-15 फुट की हैं, जो कि राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से निर्मित की जा रही है. सभी मूर्तियां लगभग तैयार हो गई हैं, बस 1 मूर्ति में अभी थोड़ा काम बचा हुआ है. फिनिशिंग का काम चल रहा है. मूर्तियां रखने के लिए जो फ्लावर वाले स्टैंड बनाना है, उसी को तैयार कर रहे हैं."
15 कारीगर बना रहे मूर्तियां
मूर्तियां बनाने का यह काम उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाट बाजार परिसर में बीते 2 सालों से लगातार जारी है. विक्रमादित्य शोधपीठ एवं त्रिवेणी संग्रहालय की ओर से निर्माण कार्य की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए विजय कुशवाहा ने बताया 15 कारीगर यहां पर काम कर रहे हैं, जो कि ओडिशा के हैं.
प्रधानमंत्री ने किया था लोकार्पण
श्री महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन पहुंचकर किया था. यह उज्जैन आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. वर्तमान में महाकाल महालोक देखने के लिए बड़ी संख्या में अलग-अलग राज्यों से पर्यटक पहुंचते हैं. यहां करीब 127 मूर्तियां हैं, जिनको पाषाण व धातु से बनी मूर्तियों से बदलने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है.