दिवाली पर फाउंटेन शो से जगमगाया महाकाल लोक, मोहन यादव ने बछड़े को दुलारा

निनोरा गांव में जिस वैलनेस योग स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. यहां पर सुदूर देशों से आए योग के प्रशिक्षकों व स्थानीय लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही यहां पर थेरेपी और योग के माध्यम से विभिन्न मनोविकृतियों जैसे डिप्रेशन, तनाव आदि का निदान भी किया जाएगा. इसके साथ ही शासकीय धन्वंतरी चिकित्सा महाविद्यालय और आनंदमय वेलनेस सेंटर के मध्य एक एमओयू भी साइन किया गया. जिसके तहत आपसी समन्वय से आयुर्वेद चिकित्सा व अन्य आवश्यक चिकित्साओं से संबंधित सेवाएं भी यहां प्रदान की जाएगी.

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दीपावली के पर्व पर सोमवार को निनोरा गांव में आनंदमय वैलनेस योग स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया. महाकाल लोक परिसर में वाटर स्क्रीन प्रोटेक्शन व फाउंटेन शो का लोकार्पण किया. इसके साथ ही श्री महाकालेश्वर बैंड और श्री अन्नम लड्डू प्रसादम का भी मंदिर में शुभारंभ किया. दिवाली के अवसर पर दुकानों, प्रतिष्ठानों में पहुंचकर फुटकर व्यापारियों से मिले और सामान खरीदा. वहीं, दीपावली के अगले दिन यानी मंगलवार को तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा कर गाय बछड़ों को दुलार किया.

डॉ. यादव ने कहा कि "योग शरीर, मन और आत्मा के मध्य संतुलन बनाने में सहायता करता है. यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्म-जागरूकता को भी बढ़ावा देता है. आज अत्यंत खुशी की बात है कि ऋषि मुनियों ने जिस योग का अभ्यास किया, उसके गूढ़ रहस्यों को समझाने व आम नागरिकों को इसका लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उज्जैन के निनोरा में योग व वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है.

सुदूर देशों से आए लगभग 22 विदेशी नागरिक योग की ट्रेनिंग ले चुके हैं. इनकी ट्रेनिंग पिछले 10 दिनों से ऑनलाइन चल रही थी. यहां पर अमेरिका, चेक गणराज्य और चेकोस्लोवाकिया के नागरिकों द्वारा योग की ट्रेनिंग प्राप्त की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा उन विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र भेंट किए गए.

आनंदमय वैलनेस योग स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ (ETV Bharat)

महाकाल लोक में फाउंटेन शो शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली के अवसर पर महाकाल लोक परिसर रुद्र सागर में वाटर स्क्रीन प्रोटेक्शन व फाउंटेन शो का लोकार्पण किया. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 18 करोड़ 7 लाख रुपए से स्थापित लेजर एंड साउंड शो में भगवान श्री महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी और अवंतिका नगरी की कीर्ति गाथा को प्रदर्शित किया गया है.

रागी के लड्डू प्रसाद व बैंड का भी शुभारंभ

महाकालेश्वर मंदिर में श्री अन्नम लड्डू प्रसादम का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुभारंभ किया, जो मिलेट अन्न से निर्मित होगा. इसके साथ महाकालेश्वर बैंड का भी शुभारंभ हुआ. महाकाल बैंड द्वारा प्रस्तुति भी दी गई. इस अवसर पर महाकाल लोक परिसर में मुख्यमंत्री द्वारा दीपदान किया गया. डॉ. यादव ने महाकाल बैंड की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि "हमारे देश में बैंड की प्राचीन परंपरा रही है. आगामी महाकाल सवारी व अन्य पर्वों पर नियोजित ढंग से प्रस्तुति और कदमताल के लिए बैंड विधिवत अपनी तैयारी करें"

रागी के लड्डू प्रसाद व बैंड का भी शुभारंभ (ETV Bharat)

सड़कों पर व्यपारियों से मिले सीएम

दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सड़कों और दुकानों प्रतिष्ठानों में पहुंचकर नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने अपने घर परिवार के लिए दीये व अन्य सामान भी खरीदे और छोटे व्यापारियों का हौसला बढ़ाया.

महाकाल लोक में फाउंटेन शो शुरू (ETV Bharat)

गोवर्धन पूजा के बाद गाय-बछड़ों को किया दुलार

दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट के अवसर पर उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला में सीएम मोहन यादव गोवर्धन पूजा करने पहुंचे. जहां पूजन के बाद गाय-बछड़ों को दुलारा और कहा "हमारी सनातन संस्कृति हमें प्रकृति से सदैव जुड़े रहना सिखाती है. सही अर्थों में हम सब के लिए दिपावली तभी सार्थक है, जब हमारे किसान और हमारा गोवंश उन्‍नत रहे."

मालवा में बनेगा फ़ूड पार्क

सीएम मोहन यादव ने कहा "फूड प्रोसेसिंग में किसान और उपज मंडी के व्यापारी आपसी सहयोग के साथ कार्य करें. मालवा क्षेत्र में फुड पार्क बनाया जाएगा, जिससे किसान अपनी उपज को अच्छे दामों में बेच सकेंगे और व्यापारी भी निश्चिंत होकर व्यापार कर सकेंगे. वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं."