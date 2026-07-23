महाकाल मंदिर पार्किंग विवाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने राजस्व विभाग, उज्जैन कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर सहित तमाम संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 4:04 PM IST
उज्जैन: श्री महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग से जुड़े स्वामित्व विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, उज्जैन कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर सहित तमाम संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
न्यायालय ने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो मामले में भाजपा के आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय को भी पक्षकार बनाया जा सकता है. क्योंकि यह जमीन भाजपा के आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय, भाजपा नेता इकबाल सिंह गांधी की होटल के नाम से करने से जुड़ा है. मामले की अगली सुनवाई नोटिस तामिल होने के बाद होगी.
पार्किंग की 45 हजार वर्गफीट जमीन के सौदे पर विवाद
मामला शहर के उज्जैन-इंदौर मार्ग पर हरिफाटक ब्रिज के पास श्री महाकाल मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बनाई गई पार्किंग के पास 45 हजार वर्ग फुट खाली पड़ी जमीन से जुड़ा है. आरोप है कि यह पहले सरकारी थी फिर कृषि भूमि हुई और अब इसको कमर्शियल कर बेच दिया गया.
शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्षद राजेंद्र गब्बर कुंवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि 2 मार्च, 2026 को यूटोपिया होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इस भूमि को 03.82 करोड़ में खरीदा है. कंपनी के डायरेक्टर भाजपा के आलोट सीट से विधायक चिन्तामण मलावीय हैं.
उन्होंने भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी व अन्य ने मिलकर जमीन खरीदी और होटल बनाने की तैयारी की. मामले में कांग्रेस पार्षद राजेंद्र गब्बर कुंवाल ने कोर्ट में याचिका के अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख़ सचिव, राजस्व विभाग, EOW सहित कई जगह शिकायत की थी.
आलोट के विधायक ने आरोप लगने के बाद दी थी सफाई
मामले में भाजपा के आलोट सीट से विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय पर लगे गंभीर आरोपों के बाद विधायक ने मीडिया में अपनी सफाई देते हुए कहा था जब भी कोई जमीन ली जाती है तो उसके लिए 50 साल 75 साल तक की जांच की जाती है. वो किसके नाम से थी, कितनी थी इसकी जांच की जाती है. वर्तमान में क्या स्थिति है सब कुछ देखा जाता है. आवासीय, व्यवसायिक, कृषि भूमि पर हर तरह का शुल्क दिया जाता है.
चिंतामणि मालवीय ने जमीन का खसरा नंबर बताते हुए कहा था कि यह एक भ्रम है कि यह महाकालेश्वर मंदिर की जमीन है. यह जिसकी जमीन है उसने इस जमीन पर हो चुके कुछ निर्माण पर आपत्ति भी जताई है जो मामला न्यायालय में है. यह वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है. इसमें तथ्य कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है. हमने जमीन खरीदी है और पैसा दिया है कोई गलती नहीं की है.