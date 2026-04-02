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उज्जैन में ज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर वैश्विक मंथन, 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे एक्सपर्ट

उज्जैन के तारामंडल और डोंगला स्थित वेधशाला में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का खास आयोजन. दुनियाभर से वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षाविद और शोधार्थी होंगे शामिल.

Ujjain 3 Day International Conference Organized
उज्जैन में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:06 PM IST

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उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन को अब आने वाले समय में लोग विज्ञान की नगरी के नाम से भी जानेंगे. शहर के तारामंडल एवं डोंगला स्थित वेधशाला में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का खास आयोजन होने जा रहा है. इस आयोजन का नाम 'महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स' रखा गया है. 3 दिवसीय आयोजन में ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का वैश्विक मंथन होगा. इस दौरान होगा साइंस सेंटर का भी लोकार्पण होगा. आयोजन में देश दुनिया से विशेषज्ञ वैज्ञानिक विद्वान शामिल होंगे.

विश्व मध्यान की तरह विकसित होगी वेधशाला

मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, "इस आयोजन में विकसित भारत हेतु स्पेस इकॉनमी का महत्व भी साझा किया जाएगा. वहीं उज्जैन के डोंगला में वेधशाला को विश्व के मध्यान (मेरिडियन) के रूप में स्थापित करना उद्देश्य है. एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक एवं विकास भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत काल गणना और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य का उद्देश्य है."

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक ने दी जानकारी (ETV Bharat)

एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ

उन्होंने आगे कहा, "आयोजन को 6 सत्रों में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम को लेकर दिल्ली, काशी, पुरी, बेंगलुरु और अब उज्जैन में प्री कॉन्फ्रेंस इवेंट का भी आयोजन किया गया. ताकि देश भर में इसकी जानकारी पहुंच सके. कार्यक्रम का शुभारंभ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे."

महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स

कार्यक्रम को 3 से 5 अप्रैल तक उज्जैन के तारामंडल और डोंगला वेधशाला में आयोजित किया जाएगा. जिसका नाम महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स नाम दिया गया है. सभी 4 अप्रैल को डोंगला जाएंगे और फिर उज्जैन तारा मंडल आकर कार्यक्रम में वापस शामिल होंगे. उज्जैन को इस कार्यक्रम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर काल को नियंत्रित करने वाले महाकाल है.

Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurate program
एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ (ETV Bharat)

वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षाविद, शोधार्थी होंगे शामिल

इस नगरी को प्राचीन काल से ही समय गणना और खगोल विज्ञान की वैश्विक धुरी कहा गया है. यह सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक खगोल विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा. कार्यक्रम में देश-विदेश के वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षाविद, शोधार्थी, नीति निर्माता और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे. कार्यक्रम को मध्य प्रदेश शासन, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है.

ujjain 3 Day International Conference
उज्जैन में दुनियाभर से वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षाविद, शोधार्थी, नीति निर्माता जुटेंगे (MP Department of Science and Technology)

साइंस सेंटर का होगा लोकार्पण

उज्जैन के तारामंडल में दो विशेष कार्यशालाएं होंगी, जोकि यूएवी (अनमैंड एरियल व्हीकल) एवं आरसी (रिमोट कंट्रोल) सैटेलाइट मेकिंग (उपग्रह निर्माण) का आयोजन किया जाएगा. जो युवाओं में तकनीकी कौशल, नवाचार और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करेगी. वहीं डोंगला वेधशाला उज्जैन से लगभग 35 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के अंतर्गत आती है जोकि प्राचीन समय से ही खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. जहां कर्क रेखा होकर गुजरती है और वर्तमान में काल गणना का केंद्र बिंदु है.

कार्यक्रम में पहले दिन अंतरिक्ष तकनीकी (उपग्रह निर्माण) कार्यशाला, सूर्य के सनस्पॉट का सुरक्षित अवलोकन/अध्ययन, मेगा साइंस एवं मेगा मिशन प्रोजेक्ट्स पर शिक्षक-छात्र संवाद कार्यक्रम एवं टेलीस्कोप द्वारा रात्रि आकाश अवलोकन, विद्यालय छात्रों हेतु आरसी प्लेन कार्यशाला डोंगला में ग्रहों एवं डीप स्काई अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी का भी लोकार्पण होगा.

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