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राम मंदिर के बाद महाकाल मंदिर की दान संपत्ति पर किसकी नजर! महापौर ने कलेक्टर को लिखा लेटर

अयोध्या में दान चोरी के बाद उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने महाकाल मंदिर में सोने-चांदी के चढ़ावे के वेरीफिकेशन और लिस्टिंग की मांग की.

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सोने-चांदी के सत्यापन और सूचीकरण को लेकर महापौर ने लिखा पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: अयोध्या में श्रीराम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद देशभर में मंदिरों की सुरक्षा और दान संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य प्रकार के आभूषणों और मूल्यवान सामग्री बाबा महाकाल को अर्पित की जाती है. इसके सत्यापन और सूचीकरण का विषय चर्चा में है. इसे लेकर महापौर मुकेश टटवाल ने कलेक्टर और महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा है.

महाकाल मंदिर में आता है सोने-चांदी का चढ़ावा

बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में भक्त मनोकामना पूरी होने पर बड़ी मात्रा में नगदी के साथ सोने-चांदी के आभूषणों के साथ अन्य मूल्यवान सामान बाबा महाकाल को अर्पित करते हैं. नगदी तो बैंक में जमा हो जाती है लेकिन कई बहुमूल्य आभूषण और सोने-चांदी की सामग्री मंदिर में ही रहती है.

इसे लेकर वैसे तो मंदिर प्रबंधन व्यवस्थित रिकॉर्ड रखता है लेकिन श्रीराम मंदिर अयोध्या में दान चोरी की घटना के बाद यहां भी दान में मिले सामान के वेरफिकेशन और लिस्टिंग की महापौर ने मांग की है.

महापौर ने महाकाल मंदिर में सोने-चांदी के चढ़ावे के वेरीफिकेशन और लिस्टिंग की मांग की (ETV Bharat)

सोने-चांदी के सत्यापन और सूचीकरण को लेकर महापौर ने लिखा पत्र

महापौर मुकेश टटवाल ने कलेक्टर एवं महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर में दान में मिलने वाले सोना, चांदी और अन्य आभूषणो को लेकर क्या स्थिति है यह स्पष्ट होना चाहिए. साथ ही एक ऐसा ऐप तैयार होना चाहिए जिसमें श्रद्धालुओं को उनके द्वारा दिये गए दान का रिकॉर्ड दिख सके.

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सोने-चांदी के सत्यापन और सूचीकरण को लेकर महापौर ने लिखा पत्र (ETV Bharat)

महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, "भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए हर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा स्वरूप बड़ी मात्रा में दान अर्पित करते हैं. इसमें सोना, चांदी, अन्य मूल्यवान आभूषण और नगद राशि शामिल होती है. इस दान सामग्री का व्यवस्थित सत्यापन, रिकॉर्ड और उपयोग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है."

'पहले भी लिखा था पत्र लेकिन रुक गई थी प्रक्रिया'

महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि "इसके लिए मैंने पहले भी पत्र लिखा था और उसके बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से दान सामग्री के सत्यापन और उपयोग को लेकर समिति गठित की गई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आगे की प्रक्रिया रुक गई थी.

यूं तो मंदिर में आने वाले दान का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाता है लेकिन अब इस विषय को फिर से आगे बढ़ाने के लिए स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है. इस दान सामग्री का उपयोग कैसे और किस तरह हो रहा है और इसे लेकर क्या व्यवस्था है."

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महाकाल मंदिर में नगदी के साथ आता है सोने-चांदी का चढ़ावा (ETV Bharat)

'ऐप के माध्यम से रखा जाए दान का रिकॉर्ड'

राम मंदिर चोरी की घटना के संदर्भ में उठे सुरक्षा और पारदर्शिता के सवालों के बीच महाकाल मंदिर में दान सामग्री की समीक्षा की मांग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि मंदिर जैसी आस्था की संस्थाओं में दान की हर सामग्री का रिकॉर्ड और उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए. इसके लिए एक ऐसा ऐप तैयार होना चाहिए जिसमें श्रद्धालुओं को उनके द्वारा दिये गए दान का रिकॉर्ड दिख सके."

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महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन (ETV Bharat)

'दान सामग्री पूरी तरह रहती है सुरक्षित'

मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया, "दान में प्राप्त सभी जेवरात का अधिकृत वैल्युअर से मूल्यांकन कराया जाता है. इसके बाद सामग्री को सुरक्षित रूप से कोठार में जमा किया जाता है. समय-समय पर उसका ऑडिट भी कराया जाता है. दान सामग्री पूरी तरह सुरक्षित रहती है. दान की प्रत्येक वस्तु के लिए 3 प्रतियों में रसीद जारी की जाती है. एक प्रति दानदाता को दी जाती है, दूसरी कार्यालय रिकॉर्ड में रखी जाती है और तीसरी संबंधित दान सामग्री के साथ संलग्न रहती है."

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