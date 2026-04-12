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मनीष मल्होत्रा, सुनंदा शर्मा और यास्तिका भाटिया पहुंचे महाकाल के दरबार, दर्शन कर लिया आशीर्वाद

उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, गायिका सुनंदा शर्मा और क्रिकेट खिलाड़ी यास्तिका भाटिया, नंदी हॉल में की साधना.

UJJAIN BABA MAHAKAL MANDIR DARSHAN
बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे सेलिब्रिटीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 10:51 PM IST

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उज्जैन: रविवार को अल सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में क्रिकेट खिलाड़ी यास्तिका भाटिया पहुंची. उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर पर माथा टेका और पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद लिया. वहीं, शनिवार को भस्म आरती के बाद गायिका सुनंदा शर्मा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा महाकाल मंदिर पहुंचे थे. उन्होंने भी बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

नंदी हॉल में यास्तिका ने की साधना

यास्तिका भाटिया ने बाबा महाकाल की चौखट पर माथा टेका. जिसके बाद नंदी हॉल में बैठकर साधना की. इस दौरान उन्होंने नंदी के कान में अपनी मन्नत बोलकर उसे पूरा होने की कामना की. मान्यता है कि नंदी के कान में बोली गई मन्नत पूरी होती है. वहीं, बाबा के दर्शन के बाद मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से प्रशासक एस एन सोनी ने चुनरी भेंट कर यास्तिका का स्वागत-सत्कार किया.

मनीष मल्होत्रा, सुनंदा शर्मा और यास्तिका भाटिया महाकाल के दरबार पहुंचे (ETV Bharat)

'बाबा के दर्शन से मन तृप्त'

क्रिकेट खिलाड़ी यास्तिका भाटिया ने बताया कि "बाबा महाकाल के अच्छे से दर्शन हो गए. सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं. भस्मार्ती में डमरू बज रहे थे और आरती हो रही थी, तो बहुत अच्छी फिलिंग आई. बाबा के दर्शन से मन तृप्त हो गया."

Ujjain mahakal darshan
क्रिकेट खिलाड़ी यास्तिका भाटिया ने नंदी हॉल में की साधना (ETV Bharat)

मनीष मल्होत्रा ने किए महाकाल के दर्शन

शनिवार को भस्म आरती के बाद प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे. इसके साथ ही गायिका सुनंदा शर्मा ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया. फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने कहा, "मैंने इंदौर आने का प्लान किया था. जिसके बाद मैं उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूं. मैं पहली बार बाबा के दर्शन करने आया. महाकाल के दर्शन कर बहुत अच्छा लगा. महादेव की कृपा रही, तो बार-बार यहां आते रहेंगे."

गायिका सुनंदा शर्मा ने बताया कि "बाबा महाकाल के दर्शन करके अच्छा महसूस हुआ. मैं दूसरी बार बाबा के दरबार में आई हूं और उनके दर्शन कर आशीर्वाद लिया." वहीं, मंदिर प्रबंधन ने मनीष मल्होत्रा ,सुनंदा शर्मा और यास्तिका भाटिया को चुनरी भेंट कर स्वागत किया.

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