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क्रिकेटर युजवेंद्र चहल शिव आराधना में लीन, बाबा महाकाल का श्रृंगार देख मन और आत्मा तृप्त

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के बाद कहा कि अब वह यहां निरंतर आते रहेंगे.

Yuzvendra Chahal mahakal pooja
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल शिव आराधना में लीन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 12:31 PM IST

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उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दरबार में बड़ी संख्या में आम श्रदालुओं के साथ VIP भी पहुंचते हैं. राजनेता, बॉलीवुड कलाकार, क्रिकेटर्स के अलावा हर फील्ड के सेलिब्रिटी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं. विदेशी मेहमान भी बाबा के दर शीश झुकाने आते हैं.

शुक्रवार तड़के हुई भस्म आरती में मशहूर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल शामिल हुए. चहल ने नंदी हॉल में बैठक भस्म आरती के दर्शन किए. भस्म आरती के बाद युजवेंद्र चहल ने कहा "बाबा महाकाल का श्रृंगार देख आत्मा तृप्त हो गई. उन्हें बार-बार निहारने का मन करता है."

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल बाबा महाकाल की भस्म आरती में (ETV BHARAT)

चहल ने महाकाल कुंड के पास फोटो खिंचवाए

क्रिकेटर युजवेंद्र हल ने नंदी हॉल में नंदी जी के पास बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए. चहल ने आरती के बाद बाबा महाकाल की चौखट पर माथा टेककर दर्शन किये व पुजारी के माध्यम बाबा महाकाल को जल भी अर्पित किया. पुजारी ने चहल को तिलक लगाया. इसके बाद चहल ने महाकाल कुंड के पास फ़ोटो खिंचए.

Yuzvendra Chahal mahakal pooja
चहल ने महाकाल कुंड के पास फोटो खिंचवाए (ETV BHARAT)

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने बताया "मैं पहली बारा आया हूं. यहां पर भस्म आरती के दर्शन कर बहुत खुश हैं. जितना मैंने सोशल मीडिया पर देखा था या जो लोग पहले यहां पर आए थे, उनसे सुना था तो उस हिसाब से ये अनुभव अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता. यहां का प्रबंधन भी अच्छा है. भीड़ बहुत रहती है. इसके बाद भी व्यवस्थाएं अच्छी हैं."

चहल बोले- मुझे बार-बार बुलाएं बाबा महाकाल

युजवेंद्र चहल ने कहा "बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि वह अपने दरबार में मुझे बुलाते रहें. क्योंकि बाबा महाकाल का इतना मनमोहक श्रृंगार देखकर मन प्रसन्न हो गया. बाबा महाकाल को बार-बार निहारने के बाद भी मन नहीं भरता. आंखें तृप्त नहीं होती. ऐसा पता होता तो वह बहुत पहले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते. अब मैं अपने पहचान वालों को यहां की महिमा बताऊंगा."

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