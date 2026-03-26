ETV Bharat / state

उज्जैन में महाअष्टमी पर उत्सव, ध्वज-ढोल संग 27 किमी की यात्रा, मंदिरों में शराब का भोग

उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य की परंपरा जारी, महाअष्टमी पर्व पर निकली 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा, साधु संतों ने मंदिरों में चढ़ाई शराब.

UJJAIN MAHA ASHTAMI NAGAR PUJA
भैरव और देवी मंदिरों में शराब का भोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 12:05 PM IST

|

Updated : March 26, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर महाअष्टमी पर्व मनाया गया. खास बात यह है साल में दो बार पूजी जाने वाली महाअष्टमी पर्व की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल से चली आ रही है. जिसमें चैत्र मास में साधु संत और अश्विनी मास में कलेक्टर, एसपी शहर के चौबीस खंबा के यहां विराजमान देवी महामाया देवी महालाया को मदिरा (शराब) का भोग लगाते हैं.

सम्राट विक्रमादित्य ने शुरु की थी परंपरा
मदिरा की हांडी लिए 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाती है. जिसमें ढोल नगाड़े, विशाल ध्वज के साथ मार्ग में आने वाले तमाम देवी स्थल व भैरव मंदिरों में भगवान को भोग लगाते हैं. उसी का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है. आज भी उसी क्रम को निभाया गया और महाष्टमी पर्व का पूजन सम्पन्न हुआ. ये पूजा सम्राट विक्रमादित्य द्वारा नगर की सुख समृद्धि के लिए शुरू की गई थी.

साधु संतों ने लगाया मंदिरों में शराब का भोग (ETV Bharat)

27 किमी की यात्रा, 40 मंदिरों में शराब का भोग
मंदिर के पुजारी रवि के अनुसार, ''देवी महामाया और देवी महालाया के पूजन के बाद शुरू होने वाली 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा में सबसे आगे सिंदूर लगाने वाला एक व्यक्ति होता है. ध्वज लिए हाथ में दूसरा व्यक्ति, फिर ढोल नगाड़े बजाने वाले, फिर बलबाकल उठाने वाले व मंदिर की धारा वाला एक व्यक्ति होता है. लगभग 15 कोतवाल पूजन का अलग-अलग सामान उठाए हुए चलते हैं. कोतवाल, संतों व प्रशासनिक अधिकारियों के आगे-आगे हांडी में शराब लिए चलता है.

तहसील स्तर के अधिकारी कर्मचारी, एवं सामाजिक स्तर के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं. जो 40 भैरव एवं देवी मंदिरों में पूजन अर्चन करते हैं. हांडी भैरव पर जाकर इस यात्रा को समाप्त करते हैं. 12 घंटे का समय इसमें लगता है. कुल 31 बोतल शराब इस दौरान लग जाती हैं. जिन्हें आबकारी विभाग, तहसील कार्यालय को उपलब्ध करवाता है.

27 KM WALK JOURNEY UJJAIN
27 किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल हुए संत (ETV Bharat)

क्या होता है बलबाकल?
बलबाकल काले चने और गेंहू को उबालकर तैयार किया जाता है. कुल 35 किलो बलबाकल तैयार होता है. इस पूरी पूजन सामग्री में कुल 45 तरह की सामग्री होती है. लगभग 18 हजार रुपए इन सबको जुटाने में लगते हैं. यह सब तैयारी सप्ताह भर पहले से ही शुरू की जाती है. शराब के लिए एसडीएम कार्यालय से आबकारी विभाग को एक पत्र जाता है और फिर आबकारी विभाग 31 बोतल शराब को मुफ्त में तहसील कार्यालय को देता है.

जानिए 40 मंदिरों के नाम
चौबीस खंबा मंदिर, चामुण्डा माता, पदमावती माता, महालाया मंदिर, देवास गेट भैरव मंदिर, अर्द्धकाल भैरव, इंदौर गेट वाली माता, कालिका माता दक्षिण दिशा महाकाली, ठोकरिया भैरव, खूंटपाल देव भैरव. खूंटदेव भैरव हरिफाटक ओवर ब्रिज के कोने पर, चौसठ योगिनी मंदिर, भैरव मंदिर खूंटपाल, इच्छामन माता, भूखी माता, लाल बाई, सती माता, फूल बाई, शतचण्डी देवी शांभवी माता, कोयला मसानी भैरव शतचण्डी वैष्णवीदेवी, गणगौर माता गणगौर दरवाजा के द्वार पर, शतचण्डी दुर्गा कॉलोनी, राम केवट हनुमान, गणगौर माता- गणगौर दरवाजा के उत्तर में श्मशान भैरव, नगरकोट की महारानी सत्ता देव, मां नाकेवाली दुर्गा मंदिर, आशा माता, आज्ञा वीर बेताल भैरव, खूंटदेव भूतनाथ, बटुक भैरव, गढ़कालिका, बिजासन मंदिर, हांडीफोड़ भैरव व अन्य.

Last Updated : March 26, 2026 at 12:37 PM IST

TAGGED:

27 KM WALK JOURNEY UJJAIN
LIQUOR OFFERING TO BHAIRAV TEMPLES
UJJAIN LIQUOR PRASAD
UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE
UJJAIN MAHA ASHTAMI NAGAR PUJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.