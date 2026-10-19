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अष्टमी पर देवी महामाया और महालया को लगा शराब का भोग, कलेक्टर-एसपी ने निभाई परंपरा

उज्जैन में कलेक्टर और एसपी ने माता को लगाया मदिरा का भोग ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर पर्व के अवसर पर धार्मिक परंपराओं को खास अंदाज में मनाया जाता है. इसी क्रम में अश्विनि मास की अष्टमी पर यहां देवी महामाया और देवी महालया का विधिवत पूजन किया गया. चौबीस खंबा के पास आयोजित पूजन में उज्जैन सहित मध्य प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की गई. इस परंपरा को सम्राट विक्रमादित्य के समय से निभाया जा रहा है, इसे नगर पूजन के नाम से जाना जाता है.

भगवान को शराब का भोग उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने देवी महामाया और देवी महालया सहित भैरव मंदिरों में शराब का भोग लगाकर आशीर्वाद लिया. खास बात यह है पूजन के बाद ढोल नगाड़ों के साथ लगभग 40 भैरव और देवी मंदिरों में शराब भोग लगाने के लिए यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में पुजारी और अधिकारी सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.