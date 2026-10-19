अष्टमी पर देवी महामाया और महालया को लगा शराब का भोग, कलेक्टर-एसपी ने निभाई परंपरा
उज्जैन में महाष्टमी के अवसर पर कलेक्टर-एसपी ने माता की पूजन-अर्चना की, मदिरा भोग के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ निकली यात्रा. राहुल-सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:14 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर पर्व के अवसर पर धार्मिक परंपराओं को खास अंदाज में मनाया जाता है. इसी क्रम में अश्विनि मास की अष्टमी पर यहां देवी महामाया और देवी महालया का विधिवत पूजन किया गया. चौबीस खंबा के पास आयोजित पूजन में उज्जैन सहित मध्य प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की गई. इस परंपरा को सम्राट विक्रमादित्य के समय से निभाया जा रहा है, इसे नगर पूजन के नाम से जाना जाता है.
भगवान को शराब का भोग
उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने देवी महामाया और देवी महालया सहित भैरव मंदिरों में शराब का भोग लगाकर आशीर्वाद लिया. खास बात यह है पूजन के बाद ढोल नगाड़ों के साथ लगभग 40 भैरव और देवी मंदिरों में शराब भोग लगाने के लिए यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में पुजारी और अधिकारी सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.
शहर की सुख सम्रद्धि बना रहना सौभाग्य
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा, "माता को सोलह श्रृंगार, चुनरी, बलबाकल का भोग लगाया गया है. इस दौरान नगर सहित पूरे मध्य प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की है." वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, "नगर की सुख सम्रद्धि बनी रहे ये हमारा सौभाग्य है. देवियों का पूजन पुजारी के माध्यम से हमें करने को मिला."
तहसील कार्यालय निभाता है परंपरा
तहसील कार्यालय के अनुसार, यात्रा में करीब 40 भैरव और देवी मंदिरों में कलेक्टर और एसपी द्वारा पूजन करने के बाद तहसील कार्यालय के कर्मी शामिल होंगे, पुजारी हर साल की तरह लगभग 31 बोतल शराब, 35 किलो बालबाकल और पूजन में 45 तरह की सामग्री की तैयारी करीब एक सप्ताह पहले से करते हैं. करीब 12 घंटे चलने वाला यात्रा देवी महामाया, महालया मंदिर से शुरू होकर देवी गढ़कालिका मंदिर में देर शाम हांडी फोड़ते हुए पूरी होगी.
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मंदिर के पुजारी अमृत लाल के अनुसार, यात्रा के दौरान देवी और भैरव मंदिरों में तेल, सिंदूर, बर्क, कुमकुम, अबीर, इतर, बलबाकल, पूड़ी, सिंघाड़े, हार फूल, धूप बत्ती, कपूर, मदिरा, सुपारी, नारियल, भैरव मंदिरो में लाल कपड़ा, लाल नाड़ा भी शामिल किया जाता है. लगभग 27 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा होती है. शराब का प्रसाद भक्तो में भी बांटा जाता है.