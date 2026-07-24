मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी, 15 सितंबर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, ये है पूरा प्लान
IRCTC भारत गौरव ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को जगन्नाथ पुरी, गंगासागर के साथ वाराणसी और अयोध्या में रामलला के करायेगा दर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 2:48 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को IRCTC एक बार फिर भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से बड़ी सौगात देने जा रही है. ट्रेन यात्रियों को जगन्नाथ पुरी, गंगासागर के साथ साथ वाराणसी और रामलला के दर्शन लाभ दिलवाएगी. ये ट्रेन 15 सितंबर 2026 से शुरू होगी जो मध्य प्रदेश के अलग अलग यात्री स्टेशनों से होकर गुजरेगी. ये स्पेशल ट्रेन कुल 10 रातें और 11 दिनों के लिए यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है. इसकी जानकारी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता के दौरान दी गई. ये जानकारी राहुल होलकर वरिष्ठ कार्यकारी (पर्यटन) आई.आर.सी.टी.सी क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर ने दी. राहुल ने इसके किराए सहित 10 रातें और 11 दिनों तक ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया.
15 सितंबर 2026 से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, ये है पूरा प्लान
ईटीवी भारत से चर्चा में राहुल होलकर ने कहा यह ट्रेन 15 सितंबर को इंदौर से रवाना होगी जो उज्जैन, शाजापुर, सिहोर, रानी कमलापति भोपाल एवं इटारसी होते हुए 16 सितंबर को नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी होते हुए 17 सितंबर को जगन्नाथ पुरी पहुंचेगी. यहां से 18 सितंबर को रवाना होकर 19 सितंबर को कोलकाता पहुचेंगी जहां से यात्रियों को सड़क मार्ग से गंगासागर ले जाया जाएगा. वहीं रात्रि भोज और विश्राम के बाद 20 को कोलकाता से रवाना होगी 21 सितंबर को बिहार के गया तीर्थ पहुचेगी.
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फिर 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, 23 सितंबर को अयोध्या फिर 24 सितंबर को कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी होते हुए 25 सितंबर को भोपाल रानी कमलापति, सीहोर शुजालपुर, उज्जैन और इंदौर लौटेगी.
सभी श्रेणियों में ये रहेगा किराया
इसका किराया यात्रियों को 19,600 रुपये प्रति व्यक्ति SL श्रेणी के लिए, 31,850 प्रति व्यक्ति 3AC के लिए और 41,900 प्रति व्यक्ति 2AC के लिए देना होगे. इसमें ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन सुविधा युक्त आवास, एस्कॉर्ट्स, बीमा, सुरक्षा, हाउसकीपिंग सेवा शामिल रहेगी.
ऐसे करें टिकट की बुकिंग
राहुल होलकर ने बताया कि यात्री WWW.IRCTCTOURISM.COM पर बुकिंग करवा सकते हैं. साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलबपुर, नागपुर स्टेशनों पर सम्पर्क भी कर सकते हैं. राहुल होलकर ने बताया कि समय समय पर हम स्पेशल ट्रेन चलाते रहते हैं. यात्रियों को यात्रा के 2 दिन पहले फोन कर सूचना दी जाएगी. यात्रियों को अपना सही फोन नंबर, ई मेल आईडी, देना होगा. यात्री बुकिंग के बाद यात्रा कैंसिल करते हैं तो 4 दिन से 7 दिन पहले तक 50 प्रतिशत कटौती, 8 से 14 दिन पहले तक 25 प्रतिशत, वहीं 4 दिन से कम में 100 प्रतिशत कटेगा.