करोड़ों की प्लानिंग फेल, जीरो बजट मॉडल पास! शिप्रा तट पर देखें नदी बचाने का मास्टर प्लान
उज्जैन की शिप्रा नदी पर देशभर से आए ढाई लाख लोगों ने लिया नदी-तालाब संरक्षण का संकल्प. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 1:44 PM IST
उज्जैन : गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे जैसी मुहिम चलाकर करोड़ों रुपये का बजट फूंक दिया गया लेकिन गंगा की हालत में सुधार नहीं दिखा. देश की प्रमुख नदियों की हालत बेहद खराब है. जाहिर है केवल धनराशि खर्च करके नदी-तालाबों को साफ नहीं रखा जा सकता है. इसके लिए चाहिए जनजागरुकता. इसी को देखते हुए उज्जैन की शिप्रा नदी पर संध्या आरती के दौरान लोगों को नदी-तालाबों को साफ करने का संकल्प दिलाया जा रहा है. इसका असर भी दिखने लगा है.
शिप्रा मॉडल पूरे देश में हो लागू
देशभर से उज्जैन की शिप्रा में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए. शिप्रा के तट पर आस्था और संकल्प के सहारे जीरो बजट से नदियों को स्वच्छ रखने का रास्ता दिखाया जा रहा है. शिप्रा के तट पर हर शाम होने वाली संध्या आरती अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का अभियान बन चुकी है. यहां आरती के दौरान देशभर से आने वाले श्रद्धलुओं को एकसाथ बैठाकर संकल्प दिलवाया जा रहा है.
लोगों को संकल्प दिलाया जाता है कि नदी-तालाबों में पूजन सामग्री, फूल, नारियल व अन्य सामग्री प्रवाहित नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे. अप्रैल माह से शुरू हुई इस मुहिम में लगभग 50 दिन में 2 लाख 50 हजार से अधिक लोग जुड़ चुके हैं. शिप्रा नदी में इसका देखा जा रहा है.
शिप्रा के श्रीराम घाट से शुरू हुई पहल
पंडा समिति के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी बताते हैं "रोज संध्या आरती के दौरान उज्जैन में शिप्रा के श्रीराम घाट पर श्रद्धालुओं को संकल्प दिलाते हैं कि पूजा के बाद बची सामग्री नदी में नहीं डालेंगे. फूल-पत्तियां व जैविक सामग्री घर के बगीचों या गमलों में डाल सकते हैं. अन्य सामग्री का उचित निपटान किया जा सकता है. यह पहल इसलिए भी खास है क्योंकि नदी प्रदूषण में धार्मिक सामग्री के विसर्जन की बड़ी भूमिका मानी जाती है. ऐसे में लोगों की सोच बदलकर प्रदूषण रोकने का यह प्रयास देश के लिए मिसाल बन सकता है. नगर निगम की टीम, होमगार्ड के जवान भी निवेदन करते हैं आस्था के नाम पर नदियों-तालाबों को दूषित करना ठीक नहीं."
समाज में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम छेड़ेंगे
शिप्रा तट पर देशभर से आए श्रद्धलुओं का कहना है कि यदि व्यक्ति अपनी आस्था को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ ले तो नदियों-तालाबों को प्रदूषित होने से रोकने में बड़ी सफलता मिल सकती है. हरियाणा से आई श्रद्धालु जिगीशा का कहना है "आरती के दौरान पुजारियों द्वारा संकल्प दिलवाया गया कि हम स्वच्छ रखेंगे सब कुछ. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा परिवार व आस पड़ोस वाले नदी, तालाब साफ रखें. हम पर्यावरण के प्रति सचेत हों."
पूजन सामग्री नदी-तालाब में न बहाएं
जयपुर से आये श्रद्धालु हिमांशु दवे का कहना है "हमें अपनी नदियों को बहुत साफ रखना चाहिए. मैंने देखा है कि हमारे घर में पूजा-पाठ की सामग्री पूजा के बाद नदी या तालाब में डाली जाती है. मैं सभी से यही विनती करूंगा कि नदियों को साफ रखें. कोई भी इस प्रकार की चीज, कचरा वगैरह ना डालें, खंडित सामग्री ना डालें. आगे से ऐसा ना करें, हम भी नहीं करेंगे. मैं पूरी कोशिश करता हूं. क्योंकि नदी हमारी मां है. हम अपनी मां के सिर पर थोड़े ना कचरा डालते हैं."
नदियां हमारी मां हैं, यहां कैसे फैलाएं कचरा
उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालु दिलीप सिंह का कहना है "मैंने संकल्प लिया है कि नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे. नदी को अपने माता के जैसे मानते हैं, मां को प्रदूषित नहीं करना है. मूर्ति, फोटो वगैरह विसर्जित करते हैं, उनको घर में इकट्ठा करके अपना गमले या बगीचे में विसर्जन करें. प्रदूषण किसी तरह से नहीं करना है. पानी भी खराब हो रहा है. सफाई में पैसा खर्च हो रहा है. खुद से शुरुआत करेंगे और लोगों को समझाएंगे."
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नदियों के लिए खतरा हैं शहर के सीवरेज
नदियों के विशेषज्ञ डॉ. विवेक चौरासिया का कहना है "धार्मिक नगरों में पूजन सामग्री का प्रवाह नदियों में बड़े पैमाने पर होता है. शिप्रा नदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर के नाले हैं. नदी में गिरने वाले सीवेज और गंदे नालों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विशेष परियोजना पर काम कर रही है. यदि सरकारी परियोजनाओं के साथ समाज की भागीदारी भी जुड़ जाए तो नदियों को स्वच्छ रखने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है."