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उज्जैन में भी मां कामाख्या का प्राचीन धाम, परंपराएं गुवाहाटी मंदिर के समान, विदेशी भी आते हैं साधना करने

शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र उज्जैन में मां कामाख्या का प्राचीन धाम ( ETV BHARAT )

उज्जैन : धर्म नगरी उज्जैन में आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं के ऐसे अनेक सूत्र मौजूद हैं, जो अलग-अलग क्षेत्र की देवी उपासना को एक-दूसरे से जोड़ते हैं. शक्तिपीठ हरसिद्धि देवी मंदिर के पास शिप्रा नदी किनारे स्थित मां कामाख्या का प्राचीन धाम इसी परंपरा की खास कड़ी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है. इसका संबंध परमारकालीन से है.

मां कामाख्या की प्रतिमा स्वयंभू