उज्जैन में भी मां कामाख्या का प्राचीन धाम, परंपराएं गुवाहाटी मंदिर के समान, विदेशी भी आते हैं साधना करने
गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर का उज्जैन से गहरा आध्यात्मिक रिश्ता. शिप्रा किनारे 1000 साल पुराने धाम की महिमा अपरंपार. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 6:07 PM IST
उज्जैन : धर्म नगरी उज्जैन में आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं के ऐसे अनेक सूत्र मौजूद हैं, जो अलग-अलग क्षेत्र की देवी उपासना को एक-दूसरे से जोड़ते हैं. शक्तिपीठ हरसिद्धि देवी मंदिर के पास शिप्रा नदी किनारे स्थित मां कामाख्या का प्राचीन धाम इसी परंपरा की खास कड़ी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है. इसका संबंध परमारकालीन से है.
मां कामाख्या की प्रतिमा स्वयंभू
असम के गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर की तरह यहां भी देवी की आराधना, तांत्रिक परंपराओं और शक्ति साधना का विशेष महत्व बताया जाता है. नवरात्र में होने वाले अनुष्ठान देवी की प्राचीन प्रतिमा और मंदिर में विदेशी श्रद्धालुओं की मौजूदगी धार्मिक आस्था के साथ शोध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है. मान्यता है कि यहां स्थापित देवी की प्रतिमा स्वयंभू है. ये प्रतिमा खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी.
शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र
मंदिर के पुजारी लोकेश शर्मा ने बताया "प्रतिमा अत्यंत प्राचीन पाषाण स्वरूप की है. देवी के चारों ओर भैरव के स्वरूप विराजमान हैं, जबकि नाग आकृतियों से जुड़ी 64 योगिनी की उपस्थिति की भी धार्मिक मान्यता है. मंदिर परिसर में देवी के साथ बाल स्वरूप में भगवान गणेश, शिवलिंग और दक्षिणेश्वर महाकाली की प्रतिमा भी विराजित है. शिप्रा नदी के तट पर स्थित होने और हरसिद्धि मंदिर के निकट होने के कारण यह स्थान उज्जैन की व्यापक शक्ति उपासना परंपरा का हिस्सा माना जाता है."
नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना
मंदिर के महंत आनंदपुरी महाराज जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं. महंत आनंदपुरी महाराज के अनुसार "मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. घट स्थापना के साथ 10 महाविद्याओं की आराधना, हवन यज्ञ, विशेष श्रृंगार और आरती का आयोजन होता है. श्रद्धालु अपने आस्था और संकल्प के अनुसार मंत्र जाप करते हैं. मंत्रों की संख्या 1 से 2 लाख तक भी पहुंच जाती है."
मंदिर की सबसे विशिष्ट मान्यताओं में देवी के वार्षिक रजस्वला होने की परंपरा शामिल है. पुजारी लोकेश शर्मा के मुताबिक "यहां हर वर्ष 22 जून से 26 जून के बीच देवी के रजस्वला होने की मान्यता के चलते 5 दिन तक दर्शन बंद रखे जाते हैं. यह परंपरा असम के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में मनाए जाने वाले अंबुबाची पर्व की याद दिलाता है."
- बुरहानपुर के इच्छापुर गांव में 450 सालों से इच्छादेवी आराधना, नवरात्रि पर मां दुर्गा नहीं होती विराजित
- शिवराज देखते रह गए बड़ी अम्मा का रौद्र रूप, किया भोपाल की पंचमुखी महाकाली का स्वागत
विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने
पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार एवं इतिहासकार डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित के अनुसार "उज्जैन में देश के अलग-अलग क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े देवी-देवताओं के स्वरूप देखने को मिलते हैं. यह मंदिर राजा भोज के समय का लगभग 1000 साल पुराना है. मंदिर के आसपास समय-समय पर प्राचीन अवशेष मिलने की भी जानकारी सामने आती रहती है."
मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार यहां विदेशी श्रद्धालु भी दर्शन और साधना के लिए नवरात्र गुप्त नवरात्र व सिंहस्थ महापर्व जैसे आयोजनों में दर्शन और साधना के लिए पहुंचते हैं. पुरातात्विक दृष्टि से यह क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है. अगर यहां पर उत्खनन का कार्य किया जाता है तो शोध के दौरान कई रहस्य उजागर हो सकते हैं.