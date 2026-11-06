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उज्जैन में गजलक्ष्मी का 40 लाख के नोटों से श्रृंगार, सम्राट विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी के रूप में पूजा

उज्जैन में मां गजलक्ष्मी का 40 लाख के नोटों से श्रृंगार ( ETV BHARAT )

उज्जैन : महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था और इतिहास का ऐसा संगम है, जिसकी अपनी अलग पहचान है. शहर के नई पैठ स्थित अति प्राचीन मां गजलक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय दीपावली पर्व पर धन, वैभव और समृद्धि की देवी का अनूठा दरबार सजाया गया है. इस बार मंदिर के गर्भगृह को करीब 40 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया है.

दीपावली पर्व पर 5100 लीटर दूध से माता का महाभिषेक किया जाएगा. सफेद ऐरावत हाथी पर विराजमान मां गजलक्ष्मी की दुर्लभ प्रतिमा को लेकर मंदिर प्रबंधन देश में इस तरह की एकमात्र प्रतिमा होने का दावा करता है.