उज्जैन में गजलक्ष्मी का 40 लाख के नोटों से श्रृंगार, सम्राट विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी के रूप में पूजा
मां गजलक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय दीपावली पर्व शुरू. 5100 लीटर दूध से होगा माता का अभिषेक. लगेगा 56 भोग. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 8:50 PM IST
उज्जैन : महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था और इतिहास का ऐसा संगम है, जिसकी अपनी अलग पहचान है. शहर के नई पैठ स्थित अति प्राचीन मां गजलक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय दीपावली पर्व पर धन, वैभव और समृद्धि की देवी का अनूठा दरबार सजाया गया है. इस बार मंदिर के गर्भगृह को करीब 40 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया है.
दीपावली पर्व पर 5100 लीटर दूध से माता का महाभिषेक किया जाएगा. सफेद ऐरावत हाथी पर विराजमान मां गजलक्ष्मी की दुर्लभ प्रतिमा को लेकर मंदिर प्रबंधन देश में इस तरह की एकमात्र प्रतिमा होने का दावा करता है.
दो हजार साल पुरानी परंपरा कायम
मान्यता है कि विक्रमादित्य ने उज्जैन को धन-धान्य और वैभव से संपन्न बनाए रखने के लिए मां गजलक्ष्मी का आह्वान किया था. गजलक्ष्मी माता के प्रकट होने पर उन्होंने अपनी नगरी में स्थाई रूप से निवास करने का वरदान भी मांगा. इसी मान्यता के चलते मां गजलक्ष्मी को विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी कहा जाता है. मंदिर के पुजारी अवधेश शर्मा के अनुसार "प्रतिमा और मंदिर की परंपरा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है. कुछ स्थानीय कथाओं में इसकी प्राचीनता 2500 वर्ष तक की बताई जाती है."
सफेद ऐरावत हाथी पर विराजमान गजलक्ष्मी
मंदिर में विराजित मां गजलक्ष्मी की प्रतिमा अपने स्वरूप के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र है. पुजारी अवधेश शर्मा के अनुसार "यह समुद्री पाषाण स्फटिक से निर्मित प्रतिमा है, जिसमें मां लक्ष्मी सफेद ऐरावत हाथी पर बने रथ में पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं. सामान्यतः लक्ष्मी के साथ उल्लू का स्वरूप अधिक प्रचलित है लेकिन यहां हाथी पर विराजमान लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई देता है. इसी विशिष्टता के आधार पर मंदिर प्रबंधन इसे देश की अनूठी और अपने तरह की एकमात्र प्रतिमा मानता है."
धार्मिक परंपराओं में गजलक्ष्मी को ऐश्वर्य, राजसत्ता, धन-धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. हाथी शक्ति, वैभव और राजकीय प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है. यही वजह है कि व्यापारियों के बीच इस मंदिर का विशेष महत्व है. दीपावली पर्व पर देश-विदेश के कई व्यापारी अपने बही-खाते पूजन के लिए यहां पर भेजते हैं.
मंदिर में भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा
मंदिर की विशेषता सिर्फ मां गजलक्ष्मी की प्रतिमा तक सीमित नहीं है. यहां काले पाषाण से निर्मित भगवान विष्णु की प्राचीन कलात्मक प्रतिमा भी विराजित है. पुजारी अवधेश शर्मा बताते हैं "इस प्रतिमा में भगवान विष्णु के दशावतारों के दर्शन होते हैं. उनके साथ पार्षद, जय विजय, शंख चक्र धारण किए हुए स्वरूप और अन्य देवी देवताओं के शिल्पांकन भी देखने को मिलता है. इसके अलावा मंदिर में गरुड़ पर विराजित लक्ष्मी नारायण का स्वरूप भी स्थापित है. प्रतिमा में भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी और गरुड़ का अंकन है. ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़े स्वरूप भी बताए जाते हैं."
धनतेरस से गोवर्धन पूजा तक विशेष आयोजन
दीपावली का उत्सव धनतेरस से शुरू होकर गोवर्धन पूजन तक चलता है. धनतेरस पर 501 लीटर दूध से माता का अभिषेक किया गया. इसके बाद श्रृंगार और आरती की गई. भक्तों को कोड़ी और चांवल वितरित किए गए जिन्हें घर मे रखना शुभ होता है वैभव व धन वृद्धि के लिए. भक्त साथ में कमल का फूल व दूध लेकर आते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए. दीपावली के दिन 5100 लीटर दूध से महाभिषेक किया जाएगा. शाम को माता को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे.
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नोटों से सजाया मंदिर का गर्भगृह
सबसे बड़ा आकर्षण 40 लाख रुपए के नोट हैं. अलग-अलग मूल्य वर्ग के नोटों से गर्भगृह को सजाया गया है. पुजारी अवधेश शर्मा ने बताया "ये नोट व्यापारियों दानदाताओं की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं. ये नोट मंदिर को स्थाई रूप से दान नहीं किए जाते बल्कि पर्व समाप्त होने के बाद संबंधित व्यापारियों और दानदाताओं को वापस लौटा दिए जाते हैं." गर्भगृह में लाखों रुपये के नोटों की सजावट होने के कारण सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं. पुलिस की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी व अन्य सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं.