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महाकाल की नगरी में मां बगलामुखी की महाआरती, 1000 लोगों को फ्री भोजन का संकल्प

मंदिर के महंत योगी पीर रामनाथ महाराज ने बताया, ''शत्रुओं के सर्वनाश के लिए नेता, व्यापारी व आम जन भी यज्ञ में शामिल होते हैं. मंदिर में आने वाले देश दुनिया से दर्शनार्थियों व आगामी सिंहस्थ महापर्व पर आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए खास मौके पर अन्न क्षेत्र (भोजनशाला) खोलने का संकल्प लिया गया है.''

उज्जैन: धर्म नगरी अवंतिका उज्जयिनी में हर एक पर्व को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है. शुक्रवार 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती के खास मौके पर उज्जैन के भैरवगढ़ मार्ग स्तिथ माँ बगलामुखी धाम में पर्व के दौरान बड़ी संख्या में देश दुनिया से भक्त पहुंचे और लाल मिर्ची, सरसों और हल्दी से विशेष यज्ञ कर मनोकामना की. माता बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान और महाआरती की गई. देवी को 56 भोग प्रसाद अर्पित किया गया.

1000 लोगों के लिए हर रोज बनेगा भोजन

मंदिर के महंत पीर योगी रामनाथ ने बताया, ''बगलामुखी जयंती पर संकल्प लिया है, हर रोज मंदिर में आने वाले व आगामी सिंहस्थ में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भोजन शाला शुरू की जाए. जिससे यात्रियों दर्शनार्थियों को भोजन प्रसादी निशुल्क रूप से प्राप्त हो सके. 26 अप्रैल को अखिल भारतीय नाथ सम्प्रदाय मठाधीश गादीपति भर्तहरि गुफा मंदिर एवं माँ बगलामुखी धाम उज्जैन में महाराष्ट्र के पुणे स्थित भोसरी निवासी उद्योगपति के. श्री हीरामण केशव लांडगे व के. सौ कृष्णाबाई रामभाऊ येलवंडे की स्मृति में बालासाहब हीरामण लांडगे द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी रविवार को संतों एवं ब्राह्मणों की मौजूदगी में शुरू किया जाएगा.

माता बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान और महाआरती (ETV Bharat)

जिसमें हर रोज 1000 दर्शनार्थियों को भोजन प्रसादी का लाभ मिल सकेगा. भोजन बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनें रहेंगी व आने वाले समय में बढ़ते दर्शनार्थियों के अनुसार संख्या भी बढ़ाई जाएगी. भोजनशाला के लोकार्पण के दौरान मंदिर परिसर में शास्त्रीय नृत्य भी आयोजित होगा. इंडियाज गॉट टैलेंट विनर और एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना प्रस्तुति देंगी.''

लाल मिर्ची और हल्दी से विशेष हवन यज्ञ (ETV Bharat)

क्या है मंदिर की खासियत

बगलामुखी मंदिर दक्षिण भारतीय सभ्यता को दर्शाता है. मंदिर लगभग 5 बीघा जमीन पर फैला हुआ है. मंदिर को लेकर महंत योगी पीर रामनाथ महाराज बताते हैं, ''मंदिर दक्षिण भारतीय सभ्यता के साथ मॉडर्न व ट्रेडिशनल शैली पर भी आधारित है. मंदिर के अंदर यज्ञशाला, हवनकुंड, साधना स्थल को महत्व दिया गया है. मंदिर में 10 महाविद्या में से एक माता बगलामुखी के साथ साथ शिव, शक्ति, हनुमान के कई स्वरूप के दर्शन करने को मिलते हैं. मंदिर में शत्रु बाधा से मुक्ति, कोर्ट कचहरी में सफलता मानसिक शांति की मनोकामनाएं लिए दर्शन को लोग पहुंचते हैं.''