मध्य प्रदेश में LPG सप्लाई हो सकती है बाधित, ड्राइवरों ने दी 1 दिसबंर से हड़ताल की चेतावनी

उज्जैन: मध्य प्रदेश में दिसंबर माह से एलपीजी सप्लाई बाधित होने की आशंका है, क्योंकि गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले ड्राइवरों ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है. उनकी मांग है कि उन्हें मिलने वाली वेतन बहुत कम है, इसलिए इसे बढ़ाया जाए. अपनी मांग को लेकर एलपीजी ड्राइवर एसोसिएशन ने पुलिस, प्रशासन और प्लांट के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 1 दिसंबर तक इस पर निर्णय नहीं आने पर हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है.

उज्जैन के घट्टिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत आगर मार्ग पर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थित है. यहीं से मध्य प्रदेश के 70 प्रतिशत हिस्से में ट्रकों के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई होती है. पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों ने अपने मालिकों को चेतावनी दी है कि यदि 1 दिसंबर तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो वे वाहन नहीं चलाएंगे.

15 हजार रुपए मासिक वेतन की मांग

महाकाल एलपीजी ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि "कुल 230 वाहन और उनके ड्राइवर हैं, जो 15 अलग अलग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं. इसमें प्लांट का कोई हस्तक्षेप नहीं है. हमारा सीधा संपर्क ट्रांसपोर्ट मालिकों से है. जब प्लांट में टेंडर हुआ, तब भी हमने वेतन बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन हालात ज्यों के त्यों है. वर्ष 2023 से मांग कर रहे है कि 8000 रुपए प्रति महीने में घर नहीं चलता है. कम से कम 15000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए."

1 दिसम्बर से हड़ताल की चेतावनी

उज्जैन के आगर मार्ग घट्टिया तहसील क्षेत्र में बने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के सभी 230 ड्राइवर अगर हड़ताल पर जाते हैं, तो 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है. सभी ड्राइवर 1 दिसम्बर को अपने अपने ट्रांसपोर्ट्स को चाबी सौंपने की तैयारी में है. उनका कहना है कि वे मजदूरी कर लेंगे, लेकिन 8 हजार मासिक आय में गाड़ी नहीं चलाएंगे. मजदूरी में भी दिन के 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारा वर्तमान वेतन उससे भी कम है.