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गैस का विकल्प डीजल भट्ठी व लकड़ी भट्ठी, उज्जैन में धड़ाधड़ ऑर्डर, 10 दिन की वेटिंग

भट्ठी बनाने वालों के पास अचानक भारी डिमांड ( ETV BHARAT )

बड़े रेस्तरां व्यवसायी अब डीजल भट्ठी और लकड़ी भट्ठी की ओर रुख कर रहे हैं. भट्ठी बनाने वालों के पास अचानक भारी डिमांड पहुंचने लगी है. डीजल भट्ठी व लकड़ी भट्ठी के लिए 10-10 दिन की वेटिंग चल रही है. डीजल भट्ठी 20 से 22 हजार तो लकड़ी भट्ठी की कीमत 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है.

उज्जैन : ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर गैस सप्लाई पर देखा जा रहा है. जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप हो गई है तो रसोई गैस की भी किल्लत बढ़ती जा रही है. कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण उज्जैन में कई छोटे रेस्तरां बंद हो गए हैं तो कई रेस्तरां बंद होने के कगार पर हैं. बड़े होटल व्यवसाइयों ने इस संकट से निजात पाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है.

उज्जैन के ढांचा भवन स्थित फैक्ट्री संचालक राजेश शर्मा का कहना है "बीते 3 से 4 दिन से लगातार फोन पर फ़ोन आ रहे हैं. पहले गैस की किल्लत नहीं होने से डिमांड नहीं थी. अब प्रोडक्शन बढ़ गया है. ऐसा ही रहा तो भट्ठी बनाने में माल की कमी पड़ेगी."

डीजल भट्ठी व लकड़ी भट्ठी के लिए धड़ाधड़ ऑर्डर (ETV BHARAT)

विकल्प की तलाश में रेस्तरां संचालक

होटल व रेस्तरां व्यवसायी लोकेश ने बताया "LPG का ऑप्शन देखने आया हूं, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. डीजल व लकड़ी दोनों ही तरह की भट्ठी देखी हैं." शहर के फ्रीगंज में रेस्तरां चलाने वाले किरथ दास भी डीजल व लकड़ी भट्ठी देखने पहुंचे. उनका कहना है बहुत समस्या आ रही है.

वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से लोग मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर इंडक्शन खरीदने पहुंच रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार मार्केट में पहले एक दिन में 5 इंडक्शन बिक रहे थे. वहीं अब 20 से अधिक बिकने लगे हैं. उज्जैन के अवंतीपुरा, कोयला फाटक, ढांचा भवन, ढाबा रोड पर डीजल भट्ठी और लकड़ी भट्ठी बनाने वाले व्यापारियों का कहना है कि भट्ठी का सबसे छोटा साइज 24 इंच है.

बड़े रेस्तरां व्यवसायी अब डीजल भट्ठी की ओर (ETV BHARAT)

उज्जैन में रोजाना एक लाख श्रद्धालु आते हैं

उज्जैन में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं. शहर के करीब 1000 होटल, रेस्तरां हैं, जहां श्रद्धालु भोजन के लिए पहुंचते हैं. ये होटल-रेस्तरां मंदिरों के समीप, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप व अन्य जगहों पर हैं. सभी होटल-रेस्तरां संचालक कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान होकर विकल्प के रूप में डीजल भट्ठी और लकड़ी भट्टी की ओर मुड़ रहे हैं.