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बाबा काल भैरव का शाही नगर भ्रमण, सिंधिया राजघराने की पगड़ी में लेंगे गार्ड ऑफ ऑनर

पुजारी मोहित चतुर्वेदी ने बताया, "मंगलवार शाम करीब 4 बजे कलेक्टर और एसपी बाबा काल भैरव की पालकी में विराजित रजत मुखारविंद एवं चरण पादुकाओं का पूजन करेंगे. इसके बाद सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया जाएगा. मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ी बाबा को गार्ड आफ ऑनर देगी. सवारी में पुलिस बल बैंड, धार्मिक झांकियां, हाथी घोड़े और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे."

उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन डोल ग्यारस के अवसर पर 22 सितंबर को आस्था, परंपरा और राजसी वैभव के अद्भुत संगम का साक्षी बनेगी. भगवान महाकाल के सेनापति और नगर कोतवाल माने जाने वाले बाबा काल भैरव चांदी की पालकी में सवार होकर मंगलवार देर शाम नगर भ्रमण पर निकलेंगे. यह सवारी केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन की सदियों पुरानी परंपराओं और प्रशासनिक राजकीय सम्मान की अनूठी झलक भी प्रस्तुत करती है.

सिंधिया राजघराने की शाही पगड़ी बनेगी आकर्षण

बाबा काल भैरव के श्रृंगार में सिंधिया राजघराने की शाही पगड़ी विशेष आकर्षण रहेगी. परंपरा के अनुसार, ग्वालियर से विशेष वाहन के माध्यम से यह पगड़ी उज्जैन लाई जा रही है. सवारी से पहले बाबा को शाही पगड़ी धारण कराई जाएगी. काल भैरव की सवारी में सिंधिया परिवार की पगड़ी धारण कराने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे राज परिवार के सदस्य ही धारण करवाते हैं.

ट्रेजरी से निकलेंगे बेशकीमती पुराने आभूषण

पुजारी मोहित ने आगे बताया, " बाबा काल भैरव के विशेष श्रृंगार के लिए सरकारी ट्रेजरी में सुरक्षित पुराने एवं बेशकीमती आभूषणों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर लाकर बाबा को धारण करने की परंपरा है, जो इस आयोजन को और खास बनाती है. सोने-चांदी और कीमती रत्नों से बने आभूषणों से बाबा का राशि श्रृंगार किया जाएगा. खास बात यह भी है कि इस वर्ष बाबा के श्रृंगार के लिए और मंदिर को सजाने के लिए बेंगलुरु से विशेष फूल मंगवाए गए हैं."

बाबा काल भैरव मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम (ETV Bharat)

भैरवगढ़ जेल पहुंचकर होता है विशेष पूजन

बाबा काल भैरव की सवारी का सबसे अनूठा पड़ाव भैरवगढ़ केंद्रीय जेल होता है. नगर भ्रमण करते हुए जब बाबा की पालकी केंद्रीय जेल पहुंचती है तो जेल अधीक्षक द्वारा भगवान की पालकी और भगवान का विधिवत पूजन किया जाता है. जेल अधीक्षक और बंदियों द्वारा जय कारे और फूल वर्षा करने की वर्षों पुरानी परंपरा है."

सिद्धवट पर क्षिप्रा के जल से पूजन

जेल के बाद बाबा की सवारी क्षिप्रा के श्री सिद्धवट घाट पहुंचेगी. यहां बैकुंठ द्वार पर पुजारी क्षिप्रा जल से बाबा काल भैरव और रजत चरण पादुकाओं का पूजन करेंगे. इसके बाद सवारी बृजपुरा और जेल तिराहे होते हुए 7:30 बजे तक मंदिर पहुंचेगी.

साल में दो बार निकलते हैं नगर कोतवाल

भगवान काल भैरव की सवारी साल में दो खास अवसरों पर निकलती है. एक डोल ग्यारस और दूसरा भैरव अष्टमी के अवसर पर निकलती है. मान्यता है कि काल भैरव को उज्जैन का नगर कोतवाल और भगवान महाकाल का सेनापति और शक्तिपीठ का रक्षक माना जाता है. इसी भाव के साथ उनकी सवारी को नगर की परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है.