भगवान गणेश की आंखों से आंसू निकलने का वीडियो! उज्जैन के ताजपुर में भक्त कर रहे पूजा-अर्चना
गणेश चतुर्थी से पहले उज्जैन के ताजपुर में भगवान गणेश की आंखों से आंसू निकलने का वीडियो हो रहा सर्कुलेट. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 5:44 PM IST
उज्जैन: बड़ा सराफा क्षेत्र स्थित खड़े हनुमान मंदिर को लेकर चमत्कार मान बैठे भक्तों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है. इसी बीच अब गणेश चतुर्थी से पहले 12 सितंबर शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. इस वीडियो में भगवान गणेश की आंखों से आंसू बहते हुए दिखाई दे रहे हैं.
यह वीडियो उज्जैन जिले के ताजपुर का है. यहां मुख्य मार्ग से सटे मां अष्ठभुजा माता रानी के मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. जहां भगवान गणेश चिंतामन स्वरूप में विराजमान है और भगवान गणेश की आंखों से आंसू बहते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो को लेकर मंदिर के पुजारी राहुल वैष्णव ने पुष्टि की और कहा कि इसकी सूचना हमने सरपंच को दी है.
भगवान गणेश का आंसू वाला वीडियो हो रहा सर्कुलेट
इसी मंदिर के पुजारी राहुल वैष्णव ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया, "मंदिर में शनिवार की सुबह मैं पूजन करने पहुंचा तो भगवान गणेश की आंखों से आंसू निकलते दिखाई दिए. कई बार भगवान के आंसू पोंछे लेकिन आंसू निकलने का सिलसिला जारी है. मैंने गांव के सरपंच को सूचना दे दी है. धीरे-धीरे गांव में यह खबर फैली तो मंदिर में भक्तों का भगवान गणेश से क्षमा याचना कर दर्शन करने का तांता लगा हुआ है. यह भगवान की लीला है वही जाने. हम 5 पीढ़ियो से सेवा करते आ रहे है मंदिर में.
यह सदियों पुराना ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जिसका समय के अनुसार जीर्णोद्धार होता रहा है. यहीं मंदिर में एक विशाल कुंड भी बना हुआ है जिसे अष्टभुजी मां रानी का चोपड़ा कहा जाता है."
'प्रशासनिक अधिकारियों को दी सूचना'
गांव के सरपंच मांगीलाल मालवीय ने बताया, "गांव में जैसे ही भगवान गणेशजी के आंसू निकलने की सूचना मिली तो मंदिर पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. तत्काल क्षेत्रीय थाना पंवासा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस घटना से अवगत करा दिया गया है."
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भगवान को मनाने सुबह से चल रहा पूजन
पुजारी राहुल वैष्णव ने बताया, "भगवान के आंसू देखकर हर भक्त दुखी है. भगवान को मनाने के लिए सुबह सबसे पहले भगवान का स्नान पंचाभिषेक, श्रृंगार और फिर महाआरती कर ध्वज पूजन के साथ नगर भ्रमण करते हुए नगर के प्रमुख खेड़ापति महाराज के मंदिर पहुंचे. यहां भी महाआरती पूजन अर्चन किया गया. हनुमान चालीसा का पाठ किया. राम स्तुति कर क्षमा प्रार्थना की गई. दोबारा मंदिर लौटे और आरती कर पूरी प्रक्रिया को विधि पूर्वक निभाया है. अब भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है."
डिस्क्लेमर- ईटीवी भारत ऐसे किसी चमत्कार और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है और न ही इस वायरल वीडियो की पुष्टि करता है. वायरल वीडियो की यह खबर मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं के आधार पर है.