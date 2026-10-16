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सोयाबीन की हर बोरी पर 10 रुपये की रिश्वत!, शिकायत को वेरीफाई कर जाल बिछाकर धरा

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

उज्जैन: उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को माकड़ौन अनाज मंडी में रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य और उसके साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त ने मंडी परिसर में ही पकड़ा है. आरोप है की मंडी उप निरीक्षक सोयाबीन की प्रत्येक बोरी के हिसाब से 10 रुपये की रिश्वत मांगता था और नहीं देने पर उपज से भरी गाड़ी नहीं जाने देने की भी धमकी देता था. आवेदक की शिकायत पर इस पूरी कार्रवाई को लोकायुक्त ने जाल बिछा कर अंजाम दिया है.

लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि "गांव रूपाखेड़ी निवासी और मंडी व्यापारी योगेश राठौर ने 1 अक्टूबर को लोकायुक्त एसपी विनोद कुमार दीक्षित से इसकी शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह माकड़ौन मंडी से सोयाबीन खरीदता था. मंडी का टैक्स चुकाने के बावजूद उससे प्रत्येक बोरी के हिसाब से अलग से 10 रुपये की मांग की जा रही थी.