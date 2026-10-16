सोयाबीन की हर बोरी पर 10 रुपये की रिश्वत!, शिकायत को वेरीफाई कर जाल बिछाकर धरा
उज्जैन लोकायुक्त की टीम का माकड़ौन मंडी में बड़ा ट्रैप, उप-निरीक्षक समेत दो रंगे हाथों गिरफ्तार. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:31 PM IST
उज्जैन: उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को माकड़ौन अनाज मंडी में रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य और उसके साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त ने मंडी परिसर में ही पकड़ा है. आरोप है की मंडी उप निरीक्षक सोयाबीन की प्रत्येक बोरी के हिसाब से 10 रुपये की रिश्वत मांगता था और नहीं देने पर उपज से भरी गाड़ी नहीं जाने देने की भी धमकी देता था. आवेदक की शिकायत पर इस पूरी कार्रवाई को लोकायुक्त ने जाल बिछा कर अंजाम दिया है.
लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि "गांव रूपाखेड़ी निवासी और मंडी व्यापारी योगेश राठौर ने 1 अक्टूबर को लोकायुक्त एसपी विनोद कुमार दीक्षित से इसकी शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह माकड़ौन मंडी से सोयाबीन खरीदता था. मंडी का टैक्स चुकाने के बावजूद उससे प्रत्येक बोरी के हिसाब से अलग से 10 रुपये की मांग की जा रही थी.
शिकायत को वेरीफाई कर बिछाया जाल
डीएसपी लोकायुक्त राजेश पाठक ने कहा "शिकायत मिलने के बाद ट्रैप टीम का एसपी सर के निर्देशन में गठन हुआ जिसमें डीएसपी राजेश पाठक, डीएसपी दीपक शेजवार, प्रधान आरक्षक हितेश ललावात और आरक्षक शिवकुमार, श्याम शर्मा, इसरार खान और उमेश जाटव सहित अन्य सदस्य शामिल रहे जिन्होंने पूरे मामले का वेरिफिकेशन किया और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया. जैसे ही जानकारी व्यापारी योगेश राठौर ने 4000 रुपये कि रिश्वत राशि आरोपी उप निरीक्षक रोशन राठौर को दी रोशन ने साथी आरोपी आउटसोर्स मंडी कर्मी संतोष भाटी को पकड़ा दी. इसी दौरान दोनों को रंगे हाथो पकड़ कार्रवाईं को अंजाम दिया गया."
ये पढ़ें:
- सिंगरौली में भ्रष्ट बाबू ने ताक पर रखी मानवता, दिवंगत सहकर्मी के परिवार से मांगी रिश्वत
- केन बेतवा का 35 लाख का मुआवजा, मांगी 4 लाख की रिश्वत, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
डीएसपी दीपक शेजवार ने कहा "मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपियों के विरुद्ध जांच की जा रही है.