जलाऊ लकड़ी का ट्रक छोड़ने के एवज में मांगी 2 लाख की घूस, लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा डिप्टी रेंजर
रतलाम में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया वन विभाग का डिप्टी रेंजर, 10 हजार की लकड़ी पकड़ने पर मांगी थी दो लाख की रिश्वत. रिपोर्ट- दिव्यराज राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:49 AM IST
रतलाम: जावरा में वन विभाग का डिप्टी रेंजर 20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ाया है. लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम ने डिप्टी रेंजर कमल सिंह देवड़ा को जावरा स्थित वन विभाग के कार्यालय में रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है. डिप्टी रेंजर ने यह रिश्वत जलाऊ लकड़ीयों से भरी हुई ट्राली पकड़ने पर मामला रफा-दफा करने और वाहन राजसात नहीं करने के लिए पिपलोदा तहसील के शक्कर खेड़ी गांव के किसान से 2 लाख की रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद सौदा 65 हजार में तय हुआ. लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत डिप्टी रेंजर पर पराक्रम दर्ज कर उसे मुचलके पर रिहा किया है.
जलाऊ लकड़ी को वन संपदा बताकर दिखाया डर
दरअसल, शक्कर खेड़ी गांव के किसान रईस शाह ने 10 हजार रुपये की जलाऊ लकड़ी टिंबर व्यापारी अशफाक खान को बेची थी. लेकिन रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली को वन कर्मियों ने पकड़ लिया. फरियादी रईस शाह ने बताया कि, ''जितेंद्र नाम के कर्मचारी ने उसे बताया कि पकड़ी गई लकड़ी वन संपदा है और तुम पर बड़ा केस बन जाएगा. वाहन भी जब्त होगा जिसे तुम छुड़ा नहीं पाओगे. डिप्टी रेंजर कमल सिंह देवड़ा ने इसके लिए दो लाख रुपए की मांग की थी. बाद में 65000 की रिश्वत लेकर मामला रफा दफा कर देने की डील तय हुई. फरियादी रईस खान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस उज्जैन को की.''
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया डिप्टी रेंजर
रिश्वत मांगे जाने की तस्दीक करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप लगाकर रिश्वत लेने वाले वन अधिकारी कमल सिंह देवड़ा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. लोकायुक्त डीएसपी दिनेश चंद्र पटेल ने बताया कि, ''फरियादी पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर कमल सिंह द्वारा अवैध लकड़ी परिवहन का केस बनाने का दबाव बनाया जा रहा था. रिश्वत की पहली किस्त 20 हजार लेने के लिए आरोपी ने रईस शाह को कार्यालय में बुलाया था जहां रिश्वत लेते हुए वह रंगे हाथ ट्रैप हुआ है.''
बहरहाल, लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 7 के अंतर्गत आरोपी कमल सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है. कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुचलके पर रिहा किया गया है. वहीं, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई है.