ETV Bharat / state

जलाऊ लकड़ी का ट्रक छोड़ने के एवज में मांगी 2 लाख की घूस, लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा डिप्टी रेंजर

रतलाम में डिप्टी रेंजर रिश्वत लेते पकड़ाया ( ETV Bharat )

रतलाम: जावरा में वन विभाग का डिप्टी रेंजर 20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ाया है. लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम ने डिप्टी रेंजर कमल सिंह देवड़ा को जावरा स्थित वन विभाग के कार्यालय में रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है. डिप्टी रेंजर ने यह रिश्वत जलाऊ लकड़ीयों से भरी हुई ट्राली पकड़ने पर मामला रफा-दफा करने और वाहन राजसात नहीं करने के लिए पिपलोदा तहसील के शक्कर खेड़ी गांव के किसान से 2 लाख की रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद सौदा 65 हजार में तय हुआ. लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत डिप्टी रेंजर पर पराक्रम दर्ज कर उसे मुचलके पर रिहा किया है.

जलाऊ लकड़ी को वन संपदा बताकर दिखाया डर