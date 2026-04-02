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'मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य, मैंने करवाई फायरिंग', कैमरे के सामने कबूलनामा, किया सरेंडर

उज्जैन में एक आरोपी ने पुलिस को घर बुलाकर किया सरेंडर, खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य, करवाई की बात कबूली.

Bishnoi Gang Member Surrender
खरगोन में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस के सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने सरेंडर कर अपना गुनाह कबूल किया है. हैरानी की बात है शख्स खुद कबूल रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है. गुरुवार सुबह उस शख्स ने पुलिस को अपने घर बुलाया और अपराध कबूल करते हुए सरेंडर किया. शख्स ने पुलिस को बुलाने से पहले मीडिया के साथियों को घर पर बुलाकर अपना अपराध कबूल करते हुए खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य सार्वजनिक रूप से बताया.

खरगोन में फायरिंग का आरोप
आरोपी के पुलिस हिरासत के वीडियो सामने आए हैं, उज्जैन पुलिस ने भी मामले की पुष्टि की है. नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया, ''आरोपी का अपराध खरगोन जिले के कसरावद थाने का है. मामले में SIT और खरगोन पुलिस आरोपी को तलाश रही थी. जिसने नागदा थाना पुलिस के आगे सरेंडर किया. आरोपी को SIT व खरगोन पुलिस के हवाले जरूरी कार्रवाई के साथ कर रहे हैं.''

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला, कौन है आरोपी?
पूरा मामला खरगोन जिले के कसरावद थाने का है. जहां 16 मार्च को भिलगांव में रहने वाले कॉटन व्यापारी दिलीप राठौर के घर फायरिंग की घटना हुई थी. व्यापारी उस वक्त घर पर नहीं था. घटना के बाद खरगोन की कसरावद थाना पुलिस को कॉटन व्यापारी दिलीप राठौर ने शिकायत दर्ज करवाई. जिसपर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. आरोपी की तलाश के लिए SIT भी गठित की गई थी. व्यापारी ने पुलिस को बताया था कि, बीते 2 साल से लॉरेंस गैंग के नाम से 10 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है और अपहरण की धमकी दी जा रही थी.

पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया था. जिसके 13 दिन बाद अब लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए मामले में आरोपी राजपाल सिंह जो कि उज्जैन के नागदा स्थित गांव रत्नाखेड़ी का निवासी है, नागदा थाना पुलिस को घर बुलाकर सरेंडर किया है. आरोपी ने पहले मीडिया को घर पर बुलाया खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताते हुए खरगोन में हुई फायरिंग घटना में अपराध कबूल किया

BISHNOI GANG MEMBER SURRENDER
आरोपी ने उज्जैन पुलिस के सामने किया सरेंडर (ETV Bharat)

'मैं बिश्नोई गैंग का सदस्य हूं'
पुलिस को सरेंडर करने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए आरोपी राजपाल ने कहा, ''मैं लॉरेंस विश्नोई गैंग से हूं. पुलिस परिवार को प्रताड़ित कर रही थी, इस चक्कर में मुझे सरेंडर करना पड़ा. मेरे ऊपर कई प्रकरण हैं, कई राष्ट्रीय एजेंसियां मुझसे पूछताछ कर चुकी हैं. खरगोन जिले के कसरावद थाने से जुड़ा एक प्रकरण है, जिसमें दिलीप राठौर नामक व्यापारी किसानों को प्रताड़ित करता है. नाबालिग बच्चों पर भी उसकी गलत नजर रहती है. सूचना हमें मिली थी उसको सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले गैंग के सदस्यों से हमला करवाया. वो नाकाम रहे तो "हैरी बॉक्सर" नाम के शख्स के माध्यम से वारदात को अंजाम दिया.''

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