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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 और गुर्गे पकड़ाए, फायरिंग कर व्यापारी से मांगी थी 10 करोड़ की फिरौती

मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, खरगोन के व्यापारी पर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 और सदस्यों को पकड़ा.

ujjain bishnoi gang member arrested
लॉरेंस गैंग के 2 और गुर्गे पकड़ाए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गे और पकड़ाए हैं. दो आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है. एक घट्टिया तो दूसरा महिदपुर का रहने वाला है. अब तक कुल 16 आरोपी अलग-अलग जगहों से पकड़ाए हैं, इसमें पूर्व में पकड़ाया राजपाल नागदा से है. राजपाल ने पूर्व में नागदा पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था. दो आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें उज्जैन पुलिस ने अब पकड़ा है. आरोप है कि इन्होंने फरार आरोपी को पनाह देने के साथ ही शूटर से मिलवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी.

व्यापारी के घर फायरिंग, मांगे 10 करोड़
खरगोन जिले के भीलगांव में रहने वाले व्यापारी दिलीप राठौड़ के घर पर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है. गैंग ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए राठौड़ से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. इस प्रकरण में फरार चल रहे नागदा के ग्राम रत्नाखेड़ी निवासी आरोपी राजपाल ने 3 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद खरगोन पुलिस उसे अपने साथ ले गई. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने महिदपुर रोड स्थित गायत्री नगर के विष्णु मालवीय और घट्टिया क्षेत्र के बिछड़ौद निवासी संदीप पिता हुकुमचंद प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया है.

फायरिंग मामले में पुलिस बड़ी सफलता मिली है (ETV Bharat)

संदीप पर शूटर से मिलवाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, संदीप ने ही राठौर के घर फायरिंग करने वाले आरोपी लोकेन्द्र की मुलाकात राजपाल से करवाई थी. साथ ही उसने पिस्टल की व्यवस्था कराई और शूटरों को खर्च के लिए पैसे भी उपलब्ध कराए. वहीं, विष्णु पर आरोप है कि उसने फरार चल रहे राजपाल को अपने घर में शरण दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. इसके अलावा राजपाल के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, हुंडई की एक्सेंट कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है.

KHARGONE FIRING CASE
आरोपियों से बरामद वाहन (ETV Bharat)

खरगोन पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को पकड़ा
मामले में खरगोन एएसपी शकुंतला रुहल ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''इस प्रकरण में अब तक शूटर, रेकी करने वाले, फरियादी के घर फायरिंग करवाने वाले, संसाधन उपलब्ध कराने वाले, बिश्नोई गैंग से जुड़े गुर्गों और उनसे संपर्क करवाने वाले कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.'' उन्होंने बताया कि ''आरोपी राजपाल से पूछताछ के बाद चार और आरोपियों को पकड़ा गया है. पुलिस रिमांड के दौरान जांच आगे बढ़ने पर अन्य आरोपियों की संख्या में भी इजाफा होने की संभावना जताई गई है.''

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