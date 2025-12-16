ETV Bharat / state

लैंड पुलिंग पर किसान संघ ने फिर भरी हुंकार, इस बार स्थानीय BJP MLA की अंतरात्मा जागी

उज्जैन में किसान फिर आंदोलन की तैयारी में. लैंड पुलिग एक्ट निरस्त करने की मांग. बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा का मिला साथ.

Ujjain kisan sangh protest
उज्जैन में लैंड पुलिंग पर किसान संघ ने फिर भरी हुंकार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 12:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 से पूर्व लैंड पुलिंग एक्ट मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. भारतीय किसान संघ ने 26 दिसंबर से उज्जैन के कलेक्टर एवं कमिश्नर कार्यालय प्रशासनिक संकुल भवन में 18 जिलों के किसानो के साथ 2376 हेक्टर भूमि बचाने के विरोध में "घेरा डालो डेरा डालो" आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है.

अब उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने खुलकर किसानो को समर्थन देने की घोषणा की है. उनका कहना है "वह अंतरात्मा की आवाज पर किसानों का साथ देंगे."

उज्जैन बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को पत्र जारी कर भाजपा विधायक अनिल जैन ने कहा "वह किसानों के साथ हैं. जनता ने हमें चुना है. सरकार ने नहीं. लैंड पुलिंग एक्ट अगर निरस्त हो गया होता तो किसान 26 दिसंबर से आंदोलन की राह पर क्यों निकलने की योजना बनाते." पत्र में लिखा है उज्जैन में शासन द्वारा सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए लैंडपूलिंग योजना लाई गई है.

"योजना का समर्थन मैंने विधानसभा एवं विधानसभा के बाहर किया है. लेकिन 17 नवंबर 2025 को भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल एवं किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बैठक में निर्णय लिया गया था कि लैंडपूलिंग योजना वापस ली जाती है."

Ujjain kisan sangh protest
मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष को लिखा पत्र (ETV BHARAT)

किसानों के साथ आंदोलन में उतरेंगे

भाजपा विधायक अनिल जैन का कहना है "लैंड पुलिंग एक्ट वापस होने पर किसान किसान संघ ने उत्सव रैली का उज्जैन में आयोजन किया. जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हुआ. अब पता चला है कि लैंड पुलिंग योजना यथावत है. इस कारण किसान संघ ने 14 दिसंबर 2025 की बैठक में दोबारा 26 दिसम्बर 2025 को लैंडपूलिंग योजना के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है. इस आंदोलन में वह स्वयं किसानों के सम्मान में एवं किसानों के हित में सम्मिलित होंगे."

उज्जैन में रोडों के चौड़ीकरण का भी विरोध

विधायक अनिल जैन ने मांग की है "उज्जैन में सिंहस्थ भूमि पर जो रहवासी बस गये हैं, उन्हें अवासीय प्रयोजन का लाभ मिले. उस भूमि को सिंहस्थ यूज से फ्री की जाए. इस क्षेत्र में लगभग एक लाख की आबादी बस चुकी हैं. यह मेरे चुनावी घोषणा में शामिल है. पिपलिनाका क्षेत्र की 3 रोडों के चौड़ीकरण पर दोबारा विचार किया जाए."

"सरकारें जनता बनाती है और जनता ने ही हमे जनप्रतिनिधि बनाया है. मेरा भी दायित्व है कि जनता और किसानों के समर्थन में उतरकर उनकी बात उठाएं. मैं चाहता हूं कि सिंहस्थ क्षेत्र में जितनी भी पूर्व से बनी हुई सड़कें हैं, उन सभी को चौड़ा किया जाए. इसके अलावा कोई पक्के निर्माण कार्य सिंहस्थ क्षेत्र में नहीं किए जाएं."

लैंड पुलिंग एक्ट में संशोधन नहीं, निरस्त किया जाए

विधायक अनिल जैन का कहना है "यह सरकार के खिलाफ जाने का निर्णय नहीं है. सरकार ने ही निर्णय लिया था बीते 17 नवंबर की शाम भोपाल में लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त करने का. अब किसानों ने दोबारा आंदोलन की भूमिका बनाई है 26 दिसंबर से. मतलब लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त नहीं हुआ है. मैं किसी भी संशोधन के समर्थन में नहीं हूं."

पूर्व में भाजपा विधायक चिंतामण मालवीय भी दे चुके समर्थन

लैंड पूलिंग एक्ट मामले में उज्जैन उत्तर विधानसभा से विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा से पूर्व आलोट विधानसभा से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय भी खुलकर किसानों का समर्थन कर चुके हैं.

बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था "मुझे मुख्यमंत्री पर अभिमान है और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं. लेकिन एक डर की बात यह भी है कि जो किसान 3 से 6 महीने के लिए अपनी जमीन देकर उस पर वापस खेती कर पाता था, उन्हें स्थाई अधिग्रहण के लिए नोटिस दे दिए गए. पता नहीं किस अधिकारी ने यह यह सुझाव दिया कि उज्जैन को स्पिरिचुअल सिटी बनाएंगे."

कांग्रेस विधायक महेश परमार नेकसा तंज

कांग्रेस विधायक महेश परमार का कहना है "ये वही भाजपा विधायक है, जिन्होंने विधानसभा में मेरे द्वारा लैंड पूलिंग का विरोध करते हुए किसानो की आवाज उठाई गई थी तो इन्होंने कहा था महेश जी मेरी विधानसभा सीट की चिंता मत कीजिए. अचानक हुए इस बदलाव में क्या राज है? पर जो भी है, किसानों के संघर्ष में विधायक जी आपका स्वागत है, जय जवान - जय किसान."

TAGGED:

UJJAIN LAND POOLING ISSUE
BJP MLA SUPPORT FARMERS
UJJAIN BJP MLA ANIL JAIN
UJJAIN SIMHASTHA 2028
UJJAIN KISAN SANGH PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.