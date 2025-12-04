मोहन यादव सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम! भारतीय किसान संघ की लैंड पूलिंग पर डिमांड
उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर किसान फिर गुस्से में. लैंड पुलिंग एक्ट गजट नोटिफिकेशन पर नया विवाद..
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 11:38 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 11:54 AM IST
उज्जैन : भारतीय किसान संघ ने लैंड पूलिंग एक्ट तत्काल निरस्त करने की मांग रखते हुए राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. किसान संघ का कहना है "एक्ट के गजट नोटिफिकेशन में सरकार की घोषणा के बाद किया गया संशोधन भ्रामक है. इस एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए."
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बड़ा आंदोलन
भारतीय किसान संघ ने बुधवार को मध्य प्रदेश स्तर पर ऑनलाइन बैठक की. भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने स्पष्ट किया "दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बड़ा आंदोलन करेंगे. अगर 7 दिन के अंदर राज्य सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट गजट नोटिफिकेशन को पूरी तरह निरस्त नहीं किया तो किसान पूरे प्रदेश से उज्जैन पहुचेंगे. पूर्व की योजना के तहत किसान "घेरा डालो डेरा डालो" के तहत आंदोलन करेंगे. प्रदेश के किसान न्याय के लिए लड़ेंगे."
भारतीय किसान संघ की ये हैं मुख्य मांगें
भारतीय किसान संघ ने मांग है "सिंहस्थ क्षेत्र से लैंड पूलिंग कानून सरकार तत्काल निरस्त करने का गजट नोटिफिकेशन सरकार जारी करे. किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करें. टीडीएस की धारा 8/9/10/11 के गजट नोटिफिकेशन रद्द हो. सिंहस्थ क्षेत्र में स्थाई निर्माण न किया जाएं." बैठक में भारतीय किसान संघ के सभी प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री व संगठन मंत्री शामिल हुए. इन्हें आंदोलन की तैयारी के लिए प्रांत, जिला, तहसील, ग्राम समिति में बैठके आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.
लैंड पूलिंग का नया आदेश, अफसरों की मंशा पर सवाल
कमल सिंह आंजना ने कहा "सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत में लैंड पूलिंग कानून को निरस्त करने की घोषणा हुई थी लेकिन आदेश संशोधन का निकाला गया. इस संशोधन आदेश के पीछे प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा क्या है. इसके पीछे सिंहस्थ आयोजन की तैयारी में लगे अधिकारियों के कौन से अपने निजी हित हैं. यह स्पष्ट होना चाहिए."
खाद, एमएसपी, प्याज़-मक्का, बिजली पर भी चर्चा
किसान नेता कमल सिंह आंजना ने बताया " बैठक में खाद की कमी, मक्का की एमएसपी पर खरीदी न किए जाने व प्याज के बाजार में कम दाम, बिजली की रात में सप्लाई, धान के कम खरीदी केंद बनाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है. सरकार मक्का व प्याज उत्पादक किसानों को तत्काल प्रति क्विंटल राहत राशि प्रदान कर मदद करे."
आंदोलन के लिए किसानों ने कमर कसी
उज्जैन के मुरलीपुरा निवासी किसान रामेश्वर पटेल का कहना है "40 बीघा जमीन है मेरे पास. जो लैंड पूलिंग एक्ट में प्रभावित होगी. करोड़ों की जमीन के दाम भी सरकार उचित नहीं दे रही. चाहे जो परिस्थिति हो, हम भारतीय किसान संघ के साथ हैं. उनके आदेश पर ही आगे का निर्णय लेंगे." किसान नेता भरत सिंह बैस निवासी गांव मंगरोला ने कहा "भारतीय किसान संघ की रणनीति के अनुसार ही हमने हमेशा अपनी बात रखी है. आगे भी रखते रहेंगे. सभी किसान एकजुट हैं और आगामी आंदोलन के लिए तैयार हैं."