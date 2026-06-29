पिस्टल की नोक पर किसान के खेत में चलाई जेसीसीबी, विरोध करने पर मारने की धमकी
उज्जैन में बदमाशों के हौंसले बुलंद, किसान के खेत में बंदूक की नोक पर जबरन खुदाई, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 12:20 PM IST
उज्जैन: महिदपुर रोड थाना क्षेत्र में खेत में कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प का मामला सामने आया है. इस दौरान एक पक्ष के आरोपी ने पिस्टल निकाल कर धमकाने की कोशिश की. पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है. बंदूक से धमकाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें आरोपी पिस्टल ताने किसान परिवार को धमकाते नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
पिस्टल की नोक पर चलाई जेसीसीबी
पीड़ित राकेश सेन ने लिखित शिकायत में पुलिस को बताया, '' मैं गांव डेलचीबुजुर्ग महिदपुर में रहता हूं और खेती किसानी करता हूं. 18 जून की शाम करीब 6 बजे मैं और मेरा भाई गोविन्द सेन खेत में रखे सुखले को भरने गए थे. इस दौरान अचानक खेत पर प्रतापसिंह गुर अपने 2 अन्य साथियों के साथ पहुंचा और मेरे खेत में जेसीसीबी बुलाकर खुदाई करने लगे.''
पीड़ित राकेश ने आगे कहा, '' जब मैंने अपने खेत में खुदाई का विरोध किया तो प्रतापसिंह गुर और उसके साथियों ने हमें अपशब्द बोले, जिसके बाद मैंने मौके पर अपने पिता और चाचा को बुलाया. सबने प्रतापसिंह गुर और उसके साथियों को समझाना चाहा, लेकिन प्रतापसिंह ने पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी और बोला कि जेसीबी तो यहीं चलेगी.'' वहीं, सर्कुलेट हो रहे वीडिया में आरोपी प्रतापसिंह गुर पिस्टल निकालकर वीडियो बनाने वाले को भी धमकी देते हुए नजर आ रहा है.
सख्त कार्रवाई का आश्वासन
महिदपुर रोड थाना प्रभारी रामसिंह बामोर ने बताया, " शिकायत के आधार पर आरोपी प्रतापसिंह गुर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर ली गई है. इसके अलावा 2 अज्ञात लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है. पूरे मामले की जांच जारी है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पिस्टल की भी जांच की जाएगी और नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे."
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पीड़ित राकेश ने बताया, " इस जमीन की पटवारी द्वारा पहले ही नाप-जोख कर दोनों पक्षों की सीमा तय की जा चुकी है. इसके बावजूद प्रताप सिंह गुर जबरन मेरी जमीन पर खुदाई कर कब्जा कर रहा है.''