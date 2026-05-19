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उज्जैन में भूमि विवाद में फंसे BJP MLA चिंतामणि बोले- मैंने पिटारा खोला तो विरोधी भागते फिरेंगे

उज्जैन में भूमि विवाद को लेकर सियासत गरमाई. बीजेपी विधायक चिंतामणि पर सरकारी जमीन खरीदने का आरोप. 5 स्टार होटल बनाने की प्लानिंग.

Allegations on bjp MLA Chintamani
उज्जैन में भूमि विवाद को लेकर सियासत गरमाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:10 PM IST

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उज्जैन : महाकाल मंदिर से सटी सरकारी जमीन को बेचने का मामला गर्म है. जमीन खरीदने का आरोप भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय पर लगा है. इस बारे में कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुँवाल ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उज्जैन कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, राजस्व उपायुक्त से की है. इसके अलावा पार्षद ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी याचिका दायर करने की तैयारी की है. वहीं, बीजेपी विधायक चिंतामणि ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा "अगर मैंने कुंडली खोलनी शुरू की तो विरोधियों को भागने की जगह नहीं मिलेगी."

सरकारी जमीन को कमर्शियल कर बेचने का आरोप

शिकायत में कहा गया है "इस जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने की योजना है. इस मामले में भाजपा विधायक और एक और भाजपा नेता शामिल हैं." मामला उज्जैन-इंदौर मार्ग पर हरिफाटक ब्रिज के समीप नीलगंगा क्षेत्र में बनी श्री महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग के समीप खाली जमीन का है. ये जमीन लगभग 45 हजार वर्ग फीटहै. इसका उपयोग वर्तमान में पार्किंग के लिए किया जा रहा है. शिकायत में कहा गया है "पहले ये सरकारी जमीन थी. फिर कृषि भूमि हुई और अब इसको कमर्शियल कर बेच दिया गया." शिकायत करने वाले कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुँवाल ने ETV भारत को बताया "2 मार्च 2026 को यूटोपिया होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने इस भूमि को करोड़ों में खरीदा है."

कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुँवाल (ETV BHARAT)

खरीदी गई जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने की योजना

कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुँवाल का आरोप है "कम्पनी के डायरेक्टर भाजपा के आलोट सीट से विधायक चिन्तामण मलावीय हैं. इस जमीन में विधायक के साथ साझेदारी शहर के ही भाजपा नेता पूर्व शहर अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी हैं. इन लोगों ने मिलकर इस जमीन को खरीदा है और 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी कर रहे हैं. जो जमीन बेची गई, वह शासन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है." बताया जाता है कि इस मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उज्जैन कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, राजस्व उपायुक्त व अन्य ने अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है.

बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय (ETV BHARAT)

बीजेपी विधायक चिंतामणि ने साजिश बताया

भाजपा विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय का कहना है "जब भी कोई जमीन ली जाती है तो उसके लिए 50 साल, 75 साल तक की जांच की जाती है." मालवीय ने जमीन का खसरा नंबर बताते हुए जिससे रजिस्ट्री करवाई उनके भी नाम गिनाए. उनका कहना है "यह एक भ्रम है कि यह महाकालेश्वर मंदिर की जमीन है. यह जिसकी जमीन है, उसने इस जमीन पर हो चुके कुछ निर्माण पर आपत्ति भी जताई है, जो मामला न्यायालय में है."

Allegations on bjp MLA Chintamani
सरकारी जमीन को कमर्शियल कर बेचने का आरोप (ETV BHARAT)

बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा "यह वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है. कुछ बड़े लोग हैं राजनीतिक रूप से अपने विरोधियों को पूरी तरह परेशान करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते है. उलझाना चाहते हैं. अब आगे सब न्यायालय तय करेगा. हमने जमीन खरीदी है और पैसा दिया है, कुछ गलत नहीं किया." मालवीय ने चेतावनी देते हुए कहा "यह बदनाम करके मुझे ही नहीं पूरी पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं. अगर मैंने पिटारा खोलना शुरू किया तो ये भागते फिरेंगे."

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