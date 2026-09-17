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6 लाख दीपों से बना पीएम मोदी का पोट्रेट, जन्मदिन पर 25 लाख दियों से जगमगाएगी क्षिप्रा

दीपों से बनाया मोदी का पोट्रेट ( ETV Bharat )