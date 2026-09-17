6 लाख दीपों से बना पीएम मोदी का पोट्रेट, जन्मदिन पर 25 लाख दियों से जगमगाएगी क्षिप्रा
उज्जैन में 6 लाख से अधिक दीपों से पीएम मोदी का विशाल पोट्रेट तैयार, शाम को होगा 25 लाख से अधिक दीपों का भव्य दीपोत्सव. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 5:14 PM IST
उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उज्जैन में 17 सितंबर की शाम 7 बजे एकसाथ 25 लाख से अधिक दीपों का भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में खास दृश्य है नदी के घाटों से लेकर महाकाल लोक, कार्तिक मेला क्षेत्र तक दीपों की रोशनी तो होगी ही, लेकिन लगभग 1 एकड़ जमीन पर 6 लाख से अधिक दीप से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल पोर्ट्रेट तैयार किया गया है. जिससे पीएम मोदी की छवि अलग से क्षिप्रा किनारे जगमगाती नजर आएगी.
1 एकड़ (43000 वर्ग फीट) से अधिक में तैयार हो रहा विराट पोर्ट्रेट
क्षिप्रा नदी किनारे कार्तिक मेला ग्राउंड में 1 एकड़ (43000 वर्ग फीट) से अधिक में पीएम मोदी का विराट पोट्रेट तैयार किया गया है. आर्टिस्ट फाल्गुनी अग्रवाल ने ईटीवी भारत को बताया "240×200 फिट आकार का यह विशाल दीप पोट्रेट है. दीपों की कतारों से पीएम मोदी की आकृति को उकेरा गया है. इसके साथ-साथ जय श्री महाकाल और आशीर्वाद का दीप भी तैयार किया गया है."
फाल्गुनी अग्रवाल की टीम कर रही तैयार
इस विशाल कलाकृति को उज्जैन की कलाकार व केंद्र की डायरेक्टर फाल्गुनी अग्रवाल अपनी टीम के साथ तैयार कर रही हैं. फाल्गुनी ने बताया कि "पोट्रेट की आउटलाइन तैयार करने के बाद दीपों की एक-एक कतार को तय डिजाइन के अनुसार व्यवस्थित किया गया. इतने बड़े क्षेत्र में दीपों को सही दूरी और क्रम में लगाना टीम के सामने बड़ी चुनौती रही.
15 छात्र निभा रहे अहम भूमिका
फाल्गुनी अग्रवाल बताती हैं कि उनके साथ उन्हीं की चित्रकला केंद्र के करीब 15 छात्र भी कलाकृति को आकार देने में जुटे हुए हैं. जो कि पिछले चार-पांच सालों से चित्रकला का प्रशिक्षण ले रहे हैं. छात्र दीपों की प्लेसमेंट डिजाइन और आकृति की बारीकियों पर काम कर रहे हैं. मैं ही नहीं पूरी टीम पोट्रेट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. इसमें हमें नगर निगम और प्रशासन का बड़ा सहयोग मिल रहा है."
शाम 7 बजे एक साथ प्रज्वलित होंगे लाखों दीप
दीपोत्सव के दौरान शाम 7 बजे क्षिप्रा किनारे 25 लाख से अधिक दीप निर्धारित समय पर एक साथ प्रज्वलित होंगे. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और शहर वासियों के आयोजन में पहुंचने को देखते हुए प्रशासन की और से भी व्यवस्थाएं की गई है. वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं और वीआईपी, वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की है.
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दीपों की रोशनी में दिखेगा विराट दृश्य
जैसे ही शाम को लाखों दीपों की लौ एक साथ जगमगाएगी, क्षिप्रा का तट और आसपास का क्षेत्र रोशनी से नहा उठेगा. इसी दीपमय वातावरण में तैयार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल दीप पोर्ट्रेट लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा. उज्जैन में एक ही शाम लाखों दीपों का सामूहिक प्रज्वलन और दीपों से बनी इतनी बड़ी कलाकृति आयोजन की सबसे प्रमुख दृश्यात्मक झलकियों में शामिल होगी.