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गुरु सांदीपनि ने ठुकराई कुबेर की दक्षिणा, वहीं विराजमान हुए धन देवता, नाभि पर इत्र से चमकती है किस्मत

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उज्जैन: धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी श्री कृष्ण की शिक्षा के समय की मान्यता से जुड़ी हुई हैं. उज्जैन के इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा देने के प्रसंग में स्वयं धन कुबेर के प्रकट होने की मान्यता है. कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने पहुंचे तब कुबेर स्वयं धन लेकर उपस्थित हुए थे. लेकिन गुरु सांदीपनि ने उनसे धन स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

इसके बाद कुबेर प्रतिमा स्वरूप में ही आश्रम में ही विराजमान हो गए. आज भी उनकी दुर्लभ प्रतिमा उज्जैन के सांदीपनि आश्रम परिसर में स्थापित है. धनतेरस के एक दिन पूर्व यहां विशेष पूजा अर्चना और धनतेरस पर दर्शन का क्रम जारी रहता है. खास बात यह है इस दिन आम दर्शनार्थियों के साथ व्यापारी वर्ग विशेष रूप से पूजन के लिए पहुंचता है. जो अपने व्यापार में उन्नति, आर्थिक समृद्धि और सुख समृद्धि की कामना करते हैं.