गुरु सांदीपनि ने ठुकराई कुबेर की दक्षिणा, वहीं विराजमान हुए धन देवता, नाभि पर इत्र से चमकती है किस्मत
धनतेरस पर कुबेर की नाभि में इत्र अर्पित कर होती है विशेष पूजा, अनार का फल और स्वर्ण आभूषण किए जाते हैं भेंट. रिपोर्ट-राहुल सिंह राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 3:05 PM IST
उज्जैन: धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी श्री कृष्ण की शिक्षा के समय की मान्यता से जुड़ी हुई हैं. उज्जैन के इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा देने के प्रसंग में स्वयं धन कुबेर के प्रकट होने की मान्यता है. कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने पहुंचे तब कुबेर स्वयं धन लेकर उपस्थित हुए थे. लेकिन गुरु सांदीपनि ने उनसे धन स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
इसके बाद कुबेर प्रतिमा स्वरूप में ही आश्रम में ही विराजमान हो गए. आज भी उनकी दुर्लभ प्रतिमा उज्जैन के सांदीपनि आश्रम परिसर में स्थापित है. धनतेरस के एक दिन पूर्व यहां विशेष पूजा अर्चना और धनतेरस पर दर्शन का क्रम जारी रहता है. खास बात यह है इस दिन आम दर्शनार्थियों के साथ व्यापारी वर्ग विशेष रूप से पूजन के लिए पहुंचता है. जो अपने व्यापार में उन्नति, आर्थिक समृद्धि और सुख समृद्धि की कामना करते हैं.
गुरु दक्षिणा के प्रसंग से जुड़ी है कुबेर प्रतिमा की मान्यता
शहर के अंकपात मार्ग स्थित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में 84 महादेव में से 40वें कुंडेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में कुबेर देव की अति प्राचीन दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है. पंडित शिवांश व्यास ने बताया, ''धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा पूरी कर लौटते वक्त जब गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बदले दक्षिणा के लिए पूछा तब गुरु दक्षिणा देने धन के देवता कुबेर स्वयं प्रकट हो गए. गुरु सांदीपनी ने धन स्वीकार नहीं किया. मान्यता है इसके बाद कुबेर प्रतिमा स्वरूप में इसी स्थान पर विराजित हो गए. यही वजह है कि, इस मंदिर में कुबेर देव की उपस्थिति को भगवान श्री कृष्ण की गुरु दक्षिणा के प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है.''
पुराविदों के अनुसार, परमार कालीन है प्रतिमा
हालांकि मंदिर में स्थापत्य धन कुबेर प्रतिमा को लेकर पुराविद बताते हैं, ''प्रतिमा समय के अनुसार बदली गई हो सकती है. जिस स्वरूप में आज वर्तमान में दिखाई देती है यह काले बेसॉल्ट पाषाण की है. जो परमार कालीन दिखाई पड़ता है, उसी पर प्रतिमा को गढ़ा गया है. प्रतिमा 3 फुट की है. चतुर्भुज स्वरूप में अति दुर्लभ है और बैठे हुए की प्रतिमा है. मंदिर के ही पंडित शिवांग व्यास बताते हैं, ''कुबेर की प्रतिमा में जो चतुर्भुज है यानी 4 हाथ 'दो हाथो में धन की पोटली है, एक हाथ अभय मुद्रा आशीर्वाद देते हुए व एक हाथ मे सोम रस लिए कुबेर हैं.''
कुबेर की नाभि में इत्र, स्वर्ण आभूषण होते हैं अर्पित
पंडित शिवांग व्यास ने बताया, ''धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा एक दिन पहले सम्पन्न हो जाती है. पर्व के दिन सिर्फ दर्शन होते हैं. पूजा के विधान में हवन यज्ञ, षोडशोपचार पूजन होता है. कुबेर देव की नाभि में इत्र लगाया जाता है, अनार का फल विशेष रूप से व अन्य मिष्ठान्न, मेवा भोग लगाया जाता है. साथ ही जो आभुषण भगवान को नहीं भेंट कर पाते वे हल्दी की गांठ भेंट कर प्रसन्न करते हैं. धन समृद्धि की कामना करते हैं.''
पांच अमावस्या तक पूजा करने से होती है मनोकामना पूर्ण
मंदिर के पुजारी शिवांश व्यास के अनुसार, ''भक्तों की कैसी भी मनोकामना हो वे पूर्ण होती है. जो भी भक्त चाहे मानव हित में हो, शादी विवाह में अड़चन, गृह क्लेश, नौकरी व्यापार में परेशानी को लेकर आता है, वह 5 अमावस्या तक बिना क्रम तोड़े दर्शन लाभ लेता है और भगवान की नाभि में इत्र लगाता है व अनार के फल का भोग लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है.''
धनतेरस पर सुबह 7 से रात 10 बजे तक दर्शन
मंदिर के मुख्य पुजारी शेलेंद्र व्यास ने बताया, ''मंदिर सामान्य दिनों में सुबह 07 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुला रहता है. लेकिन विशेष पर्व पर 2 घण्टे ज्यादा रात 10 बजे तक खुला रहता है. भक्त धनतेरस पर रात 10 बजे तक भगवान कुबेर के दर्शन लाभ ले सकते हैं. शाम 07:30 बजे आरती की जाएगी.''