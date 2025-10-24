ETV Bharat / state

ऊंचे दाम की उम्मीद में किराये की बैलगाड़ी से फसल ले पहुंचे किसान, एक दिन का खर्च 4 हजार

सभी की मौजूदगी में प्रशासन ने गणेश पूजन कर लॉटरी सिस्टम के तहत बैलगाड़ी पंजीकृत किसानों की पर्ची निकाली. व्यापारियों ने चयनित किसानों की उपज की बोली लगाई. इस मौके पर चयनित किसानों का सम्मान भी किया गया.

किसानों के बीच ऐसी धारणा है कि दीपावली के बाद खुलने वाली मंडी में उपज के अविश्सनीय दाम मिलते हैं. इसीलिए किसान अपनी उपज लेकर बैलगाड़ी से मंडी पहुंचे. हालांकि अधिकांश किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से गुरुवार देर रात ही उज्जैन के आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी पहुंच गए. सुबह होते ही व्यापारी, जनप्रतिनिधि, उज्जैन कृषि मंडी अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, मध्यप्रदेश अनाज तिलहन व्यापारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड के सुनील सिंह भी शामिल हुए.

खास बात ये है कि उपज के अच्छे भाव के लिए किसान बैलगाड़ी किराये पर लेकर पहुंचे. बैलगाड़ी का किराया भी 3500 से 4000 रुपये बताया गया. आइए जानते हैं क्या है कृषि मंडी में उपज का लॉटरी सिस्टम और कैसे होती है नीलामी.

उज्जैन : उज्जैन कृषि उपज मंडी में दीपावली के बाद हर साल मुहूर्त नीलामी होती है. इसके तहत लॉटरी सिस्टम से किसान का नाम खुलता है. चूंकि इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए उपज किसान को बैलगाड़ी से ही लानी होती है. ये देखते हुए कुछ किसान ज्यादा भाव पाने के लिए बैलगाड़ी में उपज लेकर पहुचे.

उज्जैन कृषि मंडी में 24 अक्टूबर को लॉटरी सिस्टम से बैलगाड़ी से पंजीकृत किसानों की फसल के दाम तयकिए गए. हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में कम भाव किसानों को मिले. कुछ किसानों को इस पर आपत्ति भी है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में उपज लाने वाले किसानों के नाम लॉटरी में क्यों शामिल नहीं किए गए.

किराये की बैलगाड़ी से फसल ले पहुंचे किसान (ETV BHARAT)

इस बारे में मंडी अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल का कहना है "ये पुरानी परंपरा चली आ रही है बैलगाड़ियों पर उपज नीलामी शगुन के तौर पर माना जाता है. इसलिए व्यापारियों और प्रशासन ने तय किया सबसे पहले बैलगाड़ी में उपज लाने वाले किसान का लॉटरी सिस्टम के तहत नाम खोला जाएगा. ये संभव नहीं है कि इतनी संख्या में ट्रॉली की बोली लगाई जाए. हम अगली बार जरूर ये प्रयास करेंगे कि सभी ट्रॉली की पर्ची निकाली जाए."

मंडी में किस उपज का क्या रेट मिला

मध्यप्रदेश अनाज तिलहन व्यापारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल ने कहा "GST के कारण इस वर्ष मंडी में रौनक है. 6300 में सोयाबीन, 13000 में काबली, 3700 में गेहूं. ये बताता है कि आगामी समय मे व्यवस्थाओं के अच्छे संकेत हैं."

वहीं, किसान मनोहर आंजना के नाम सोयाबीन फसल की बोली खुली. किसान अशोक का नाम गेहूं के नाम रहा. किसान धीरज सिंह निवासी सेमला नजर का डॉलर चना में नाम निकला. सोयाबीन 6213 रु बिका, जबकि पिछले साल सोयाबीन 7411 रुपये था. गेहूं 3751 रुपये बिका, जबकि पिछले साल 5151 रुपये था. डॉलर चना 13013 रुपये बिका, जबकि पिछ्ले साल 20,051 था.

भावांतर योजना के लिए कंट्रोल रूम

भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी 24 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू कर दी गई. उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कृषि मंडी का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा कर भावांतर योजना संबंधित जानकारी दी. किसानों को कलेक्टर ने बताया "भावांतर योजना अंतर्गत किसानों को आज से ही खाते में सीधा भुगतान होगा."

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया "सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडी सचिव मंडियों का सतत भ्रमण कर खरीदी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं. आपकी मदद के लिए जिला स्तर पर कृषक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है. कृषक सहायता केंद्र में शिवराज पावक से 9826954915, आदर्श शर्मा से 9165465076 नम्बर पर संपर्क किया जा सकता है."