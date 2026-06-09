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मध्य प्रदेश के किसानों की बल्ले-बल्ले, ज्यादा दाम में बिकेगी फसल, बनकर तैयार हुआ ग्रेडिंग प्लांट

उज्जैन कृषि मंडी में किसानों के लिए तैयार हुआ ग्रेडिंग प्लांट, फसलों की बढ़ेगी गुणवत्ता, ग्रेडिंग, सफाई से लेकर पैकेजिंक की सुविधा.

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उज्जैन कृषि मंडी में ग्रेडिंग प्लांट तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि किसानों को अब उनकी फसल को बेहतर बनाकर उचित दाम दिलवाने वाला आधुनिक सार्टेक्स ग्रेडिंग प्लांट उज्जैन कृषि उपज मंडी में बनकर तैयार हो चुका है. खास बात यह है मध्य प्रदेश का यह पहला ग्रेडिंग प्लांट है, जो शुरूआती दौर में किसानों के लिए एकदम निःशुल्क होगा. 10 टन प्रति घण्टे की क्षमता वाले इस प्लांट की लागत 1 करोड़ 80 लाख रुपए आई है. जिसका जल्द ही मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव लोकार्पण करने वाले है.

जून माह में ही शुरू होगा प्लांट

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "यह प्लांट किसानों को फसल की ग्रेडिंग सफाई और पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएगा. फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, बाजार में फसल की बेहतर कीमत किसानों को मिलेगी. कुल मिलाकर अब किसानो की फसलें आधुनिक तरीके से गुजरेगी." मंडी सचिव राजेश गोयल ने बताया "इस प्लांट में पूरी प्रक्रिया मशीनों के माध्यम से होगी. इसलिए उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा. साफ और ग्रेडेड उपज को व्यापारियों और निर्यातकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है. उज्जैन मंडी की यह पहल प्रदेश की अन्य मंडियों के लिए भी मॉडल बन सकती है.

ग्रेडिंग प्लांट को लेकर कलेक्टर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मशीनों पर लगभग 1.50 करोड़ रु और सिविल कार्यों पर 30 लाख खर्च हुआ है. इसको जून माह में ही शुरू करने की योजना है. जिससे आने वाले सोयाबीन के सीजन में किसानों को फायदा मिल सके."

ग्रेडिंग से मिलेगा बेहतर भाव

किसान अजय पटेल ने कहा "ये हमारे लिए बड़ी सौगात है, अभी तक हमारी फसलों में धूल, मिट्टी, भूसी, टूटे दाने, कंकड़, पत्थर होने की वजह से व्यापारी फसलों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते थे. उचित दाम भी इस कारण हमें नहीं मिल पा रहे थे. अब हर तरह से फसलों की ग्रेडिंग और पैकेजिंग होने के बाद गुणवत्ता बढ़ना और उचित दाम भी मिलना तय है. अब हमें अलग से सफाई और पैकेजिंग पर खर्च नहीं करना पड़ेगा.

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उज्जैन में ग्रेडिंग प्लांट तैयार (ETV Bharat)

किसानो को गेहूं में 150 से 200 रु क्विंटल अधिक भाव व सोयाबीन में 400 से 500 रु अधिक भाव मिलने की इस प्रोसेस के बाद किसानों के लिए संभावना रहेगी."

जानिए मशीनों से पूरी होने वाली पूरी प्रक्रिया के बारे में

जब किसान अपनी गेहूं, सोयाबीन व अन्य फसल लेकर मंडी पहुंचेगा, तब सबसे पहले उसकी फसल को प्लांट में प्रोसेस किया जाएगा. पहले चरण में धूल, मिट्टी, भूसी को अलग किया जाएगा. जिससे किसान की फसल एकदम साफ दिखने लगेगी. इसके बाद मशीन फसल के दानों को अलग करेगी, मतलब छोटे और टूटे दानों को अलग कर देगी.

तीसरे चरण में आधुनिक स्टोन सेपरेटर मशीन से कंकड़ पत्थर हटाये जाएंगे. चौथे चरण में फसल की सफाई और ग्रेडिंग के बाद उसका सटीक वजन किया जाएगा. अंत में अलग-अलग गुणवत्ता के अनुसार फसल की पैकेजिंग की जाएगी. इससे व्यापारी और खरीदार आसानी से फसल की गुणवत्ता को पहचान कर किसान को उचित दाम दे सकेगा.

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